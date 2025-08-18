Hunderttausende Israelis protestieren gegen Netanjahus Gaza-Politik – Polizei setzt Wasserwerfer ein

Am Sonntagabend (17. August) kam es zu großen Protesten in Israel. Es versammelten sich laut israelischer Polizei und Veranstaltern über 200.000 Menschen in Tel Aviv. Sie forderten einen Generalstreik gegen ihren Premierminister Benjamin Netanjahu. Die Demonstrierenden verlangten das Ende des Gazakriegs und die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln.

Dazu interessant: ++„Es ist etwas wie Verrat an Israel“ – Merz‘ Entscheidung spaltet das Volk!++

Dabei blockierten sie unter anderem eine zentrale Schnellstraße in der Stadt. Auch in Jerusalem gingen viele Menschen auf die Straße. Dort setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Nach eigenen Angaben nahm sie über 30 Demonstrierende fest.

Netanjahu im Fokus der Kritik

Eine Protestierende äußerte sich gegenüber dem „Spiegel“: „Warum sind sie immer noch in Gaza? Wir fragen nach den Geiseln, aber auch nach den Soldaten.“ Eine andere Demonstrantin sagt: „Dieser Krieg muss beendet werden.“ Sie hoffe, dass dieser Tag voller Demonstrationen etwas bewegen werden.

Schon gelesen? ++Asyl: Hungersnot in Gaza – werden Kinder nach Deutschland gebracht?++

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reagierte mit scharfer Kritik. Er warf den Demonstrierenden vor, die Hamas mit ihren Aktionen zu stärken. Netanjahu sagte, ein sofortiges Ende des Kriegs würde nur zu einem neuen Angriff auf Israel führen.

Die israelische Regierung plant, den Krieg in Gaza in den kommenden Wochen auszuweiten. Netanjahu steht fest hinter dieser Entscheidung. Viele Demonstrierende fürchten jedoch, dass eine geplante Offensive auf Gaza-Stadt den Tod ihrer Verwandten bringen könnte.

Will Israel den Krieg fortsetzen?

Nach Angaben der israelischen Armee befinden sich noch rund 20 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Die Armee geht davon aus, dass sie noch leben. Die Hoffnung der Angehörigen ruht auf einer politischen Lösung.

Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der Hamas blieben bisher ohne Ergebnis. Netanjahu zeigt sich bislang unnachgiebig. Seine Haltung stößt auf immer mehr Widerstand in der Bevölkerung.

Mehr Artikel zu diesem Thema:

Viele Israelis werfen Netanjahu vor, den Krieg zu verlängern. Sie fordern klare Schritte zur Befreiung der Geiseln.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.