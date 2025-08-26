„Systematische Verletzungen“ durch Israel: Staatsfonds wird gekürzt – es geht um Bulldozer

Der norwegische Staatsfonds trennt sich von seinen Anteilen am US-Baumaschinenhersteller Caterpillar. Grund sind die von Israel eingesetzten Bulldozer. Der Fonds erklärte: „Von Caterpillar hergestellte Bulldozer werden von den israelischen Behörden für die weit verbreitete illegale Zerstörung palästinensischen Eigentums eingesetzt.“ Caterpillar habe keine Maßnahmen dagegen ergriffen.

Mit einem Volumen von rund 20 Billionen Kronen gilt der Fonds als der größte der Welt. Er investiert in etwa 8500 Unternehmen weltweit. Beim US-Unternehmen Caterpillar hielt er bisher 1,2 Prozent der Anteile im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar.

Bulldozer-Einsatz in Israel sorgt für Kritik

Caterpillar-Produkte würden durch Israel „für weit verbreitete und systematische Verletzungen des humanitären Völkerrechts“ verwendet, heißt es weiter.

Der Fonds folgt strengen ethischen Richtlinien zu Menschenrechten, Umweltschutz und verantwortungsvollem Handeln. In den letzten Wochen sorgten Investitionen mit Bezug zu Israel für heftige Debatten. Bereits im August trennte sich der Fonds von Aktien an elf israelischen Firmen. Auch Verträge mit israelischen Beratern wurden beendet.

Fonds lehnt Gewinne aus völkerrechtlich bedenklichen Aktivitäten ab

Neben Caterpillar veräußerte der Fonds nun auch Beteiligungen an fünf israelischen Banken. Diese Banken stehen im Verdacht, den Bau illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland zu unterstützen. Der Schritt zeigt, wie stark der Fonds ethische Standards in seinen globalen Investitionsentscheidungen berücksichtigt.

Kritiker in Norwegen begrüßen die Entscheidung. Sie verweisen darauf, dass Investitionen in Israel ohne Rücksicht auf Menschenrechte problematisch seien. Der Fonds selbst betont, dass er keine Gewinne aus mutmaßlich völkerrechtswidrigen Aktivitäten ziehen wolle. (mit AFP)

