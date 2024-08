Israel-Krieg: USA bringt Kriegsschiffe und Kampfjets in Stellung

Der Krieg in Israel hat seit der Tötung von Hamas-Politchef Ismail Haniyeh auf iranischem Boden eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der Iran hat einen gezielten Gegenschlag angekündigt. Jetzt verlegen die USA, der größte Unterstützer Israels, mehrere Kriegsschiffe und Kampfjets nach Nahost.

Bereits am Freitag (2. August) teilte Präsident Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in einem Telefonat mit, dass seine Regierung und der Geheimdienst mit einem „zeitnahen“ Angriff des Irans rechnen. Jetzt heißt es, dass ein solcher Angriff schon an diesem Wochenende stattfinden könnte. Das berichtet das Wall Street Journal.

Unterstützung für Israel: USA verstärken Abschreckung

Die USA befürchten, dass dieser Angriff auf Israel breiter und komplexer sein wird als der letzte im April. Damals attackierte man den jüdischen Staat aus Teheran mit 330 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Die israelischen Streitkräfte wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Laut Angaben des Pentagons haben die Vereinigten Staaten weitere Kriegsschiffe und Kampfjets zur Abschreckung nach Nahost entsendet.

Diplomatische Versuche seitens der USA würde der Iran abblocken. Das Blatt berichtet, dass im Gegensatz zum Angriff vor vier Monaten diesmal keinerlei Informationen vorliegen und damit keine Kalkulation möglich sei. Eine friedliche Lösung im Konflikt zwischen Gaza und Israel sei für Teheran nicht mehr möglich. „Israel hat alle roten Linien überschritten. Unsere Antwort wird schnell und hart sein“, zitiert das Wall Street Journal einen iranischen Diplomaten.

Mit der Entsendung neuer Schiffe und Kampfjets wolle die USA auf die „sich entwickelnde Krise“ reagieren. Konkret handelt es sich um mehrere Zerstörer, welche ballistische Raketen abwehren können. Außerdem wurde ein weiteres Jagdgeschwader losgeschickt. Auch würde man Schritte einleiten, um die „Bereitschaft zum Einsatz zusätzlicher landgestützter ballistischer Raketenabwehr zu erhöhen“, so das Pentagon.