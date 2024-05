Israel: Im Gazastreifen – Leiche von Deutscher Shani Louk aufgetaucht

Jetzt herrscht traurige Gewissheit! Die Leiche der Deutschen Shani Louk (23) ist im Gazastreifen aufgetaucht. Die Israelische Armee habe sie am Freitag gefunden, teilte sie mit.

Am 7. Oktober war Louk von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden. Nun tauchte ihre Leiche zusammen mit zwei weiteren bei einer Aktion der Israelischen Armee auf, teilte ein Sprecher mit. Bei den anderen Toten handelt es sich wahrscheinlich um Itzhak Gelerenter (53) und Amit Buskila (28). Alle drei Opfer seien bereits beim Überfall auf das Supernova-Festival von der Hamas ermordet worden, so der Sprecher.

Familie von Shani Louk: „Endlich Ruhe finden“

Laut Informationen der „Bild“ wurde Louks Familie bereits am Morgen über den Fund der Leiche ihrer Tochter informiert worden. Ihr Vater erklärte: „Endlich kann sie ihre Ruhe finden“.

Mehr zu diesem Ereignis hier in Kürze…