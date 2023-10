Dagestan: Jagd auf Israelis am Flughafen – die dramatischen Ereignisse aus Sicht eines Zeugen

Am russischen Flughafen brach Todesangst aus. Israelische Passagiere fürchteten um ihr Leben, denn die russische Polizei musste die Kontrolle über den Flughafen Machatschkala übernehmen, wo hunderte israelische Passagiere von russischen Muslimen bedroht wurden.

Ein Zeuge Namens „Shmuel“ war vor Ort, um seine Verlobte zu besuchen und berichtete von den schlimmen Ereignissen: „Sie warfen Steine auf den Bus, ein Mädchen wurde verletzt“, berichtete er „Ynet“.

Große Bedrohung in Dagestan

Das russische Innenministerium verkündete, dass die russische Polizei zum Schutz der Israelis den Flughafen in Machatschkala in der Republik Dagestan übernommen hatte. Hunderte von russischen Muslimen planten, die Passagiere eines aus Israel gelandeten Flugzeuges anzugreifen (wir berichteten). Anschließend wurden die Passagiere isoliert und gesichert. Manche wurden auch nach Moskau geflogen und andere führten ihre Reise zu verschiedenen Zielorten in Dagestan fort.

Der Vorfall wurde von Beamten des Außenministeriums, des Ministeriums für Nationale Sicherheit und anderer Sicherheitsbehörden unter der Leitung des israelischen Botschafters in Russland, Alexander Ben Zvi, und mit enger Unterstützung lokaler Regierungs- und Sicherheitsbeamter behandelt.

Junger Mann berichtet Schlimmes

Shmuel ist 26 Jahre alt und war einer der Passagiere des bedrohten Flugzeugs nach Machatschkala. Er wollte seine dort lebende Verlobte besuchen. Er berichtet, dass wohl auch Kinder an Bord des Flugzeugs waren. Das Flugzeug landete um 8.19 Uhr Ortszeit, und die Passagiere wurden zur Passkontrolle gebracht. „Uns wurde gesagt, dass wir hier warten sollen, dass wir nicht rausgehen können, weil draußen ein Chaos herrscht“, sagte Shmuel gegenüber „Ynet“. „Es waren viele Polizisten da und wir standen im Passkomplex, als plötzlich Hunderte von Menschen hereinplatzten.“

Shmuel sagte, die Polizei habe die Passagiere des Flugzeugs in einen Bus evakuiert. „Wir sahen, wie Leute zur Landebahn des Flughafens rannten und Steine auf unseren Bus warfen. Im Inneren des Busses schrien Kinder und ein Mädchen wurde durch Glasscherben verletzt, die auf sie zuflogen. Ich weiß nicht, ob sie Israelin oder Einheimische ist. Es gab hier ein sehr großes Durcheinander, es war beängstigend. Der Bus fuhr über das Flughafengelände und versuchte, der Menge zu entkommen.“

+++ Dagestan: Warum es ausgerechnet in dieser Region zu den hässlichen Szenen kam +++

„Es gab dort eine sehr kleine Polizeitruppe, die nichts unternahm. Der Bus drehte im Hafengebiet immer wieder um, und die Leute jagten ihm hinterher und warfen Steine. Ich habe meinen Koffer ans Fenster gestellt. Irgendwann kamen Hunderte von Menschen und hielten den Bus an. Sie kamen herein, gingen von Person zu Person und fragten, ob er Muslim oder Jude sei. Ich sagte, ich sei Muslim, weil ich Todesangst hatte. Glücklicherweise glaubten sie mir und machten weiter“, berichtet Shmuel

„Ein großes Glück, dass alle Israelis im Bus Russisch sprachen“, fügte er hinzu. „Es gab diejenigen, die darum baten, ihre Pässe zu sehen, und sie hatten einen ausländischen Pass, und so wurden sie gerettet. Es hätte in unserer Ermordung enden können. Wir wissen, dass die Randalierer eine Flugbegleiterin angeschossen und verletzt haben.“ Shmuel berichtet auch, dass die Polizei irgendwann den Bus zum VIP-Komplex am Flughafen rettete, wo sie bewacht wurden. „Es waren Tausende von Hamas-Anhängern vor Ort“, sagte er.

„Nach vier Stunden schrecklicher Angst kam ein russischer Armeehubschrauber und evakuierte uns, während wir unter Beschuss standen. Sie schossen in die Luft, um die Menschenmassen fernzuhalten, wie in einem Actionfilm, und dann brachten sie uns zu einer Militärbasis in einer anderen Stadt. Wir schliefen dort, und am Morgen gaben sie uns zu essen. Wer wollte, konnte mit dem Flugzeug nach Moskau weiterreisen, und wer wollte, durfte bleiben. Als ich im Bus saß, hatte ich Angst, und ich fürchtete mich sogar vor dem Tod“, sagte er abschließend. „Wenn sie mich gründlich verhört hätten, hätten sie herausgefunden, dass ich Israeli bin. Ich persönlich kann kein Russisch, aber zum Glück gab es einen Israeli, der Russisch sprach und mir geholfen hat. Es war erschreckend und schrecklich. Ich fühlte mich machtlos.“

Videoquellen zeigen schreckliche Bilder

Einige Leute veröffentlichten Videos, die die Situation am Flughafen zeigen. Es war zu sehen, wie die Muslime „Allahu Akbar“ riefen, palästinensische Flaggen schwenkten, die Türen im Terminal aufbrachen und Steine auf das Flugzeug warfen. Polizisten und Randalierer wurden bei den Zusammenstößen am Flughafen verletzt, zwei von ihnen schwer. Nach diesen dramatischen Ereignissen, setzte Russland die Flüge am Flughafen aus um die Situation zu beruhigen und Sicherheitskontrollen durchzuführen.

Khabib Nurmagomedov ist ein UFC-Kämpfer aus Dagestan und postete anti-israelische Inhalte für seine 35 Millionen Follower auf Instagram, ebenso wie UFC-Leichtgewichtschampion Islam Makhachev, der ähnliche Inhalte postete und Gaza sogar einen Sieg im Kampf in Dubai widmete.

Eine Frau Namens Stella Weinstein, die aus einer Stadt in der Nähe von Machatschkala zurückgekehrt ist, und ihre Familie sind sehr besorgt über die Situation: „Der Kaukasus war immer warm und liebevoll zu den Juden, es gibt dort jüdische Städte. Der Kaukasus ist der einzige Ort in der Sowjetunion, an dem Juden ihren religiösen Lebensstil relativ frei pflegen konnten. Das sind wahnhafte Bilder, die aus den Fake News resultieren, die die russischen Medien verbreiten und die die Weltmedien verbreiten. Es gibt eine besonders aktive und wohlhabende jüdische Gemeinde in der Stadt Derbent, und ihr Leben ist in Gefahr, sie müssen jetzt herausgeholt werden“, sagte sie.

Auch interessant:

Die Situation ist für alle Bewohner ziemlich belastend und sehr frustrierend. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt.