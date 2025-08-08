Wegen Israel: Merz wird zur Sondersitzung von CDU/CSU zitiert

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will keine Rüstungsgüter mehr an Israel liefern, die gegen den Gazastreifen eingesetzt werden können. Das hatte im Laufe des Freitagabends schon für heftigen Widerstand in der eigenen Fraktion (CDU/CSU) gesorgt.

Wie „Bild“ berichtet, soll am Sonntag (10. August) eine Video-Sitzung der Unions-Arbeitsgruppe für Außenpolitik stattfinden. Und das trotz Sommerpause. Man braucht diesen Termin „aus aktuellem Anlass (…) zur Lage im Nahen Osten“.

Merz kriegt Schelte von eigener Partei

Denn die Union ist in Aufruhr: In einer internen Einladung zur Video-Sitzung der AG Außen, die der „Bild“ vorliegt, heißt es, dass Günter Sautter, außenpolitischer Berater des Bundeskanzlers, als Gast teilnehmen werde.

Grund für die Dringlichkeit ist die überraschende Entscheidung von Kanzler Merz, die Waffenlieferungen an Israel auszusetzen. Das hat innerhalb der CDU/CSU großen Unmut ausgelöst. Ein Parlamentarier sagte gegenüber „Bild“: „Keiner versteht, was Merz da gemacht hat und es dann auch nicht zu erklären. Wir sind fassungslos.“ Andere Abgeordnete fühlten sich von Merz „getäuscht“ und betonten, für eine solche Außenpolitik hätten sie keinen Wahlkampf gemacht. Zwei äußerten grundsätzliche Zweifel an Merz’ Glaubwürdigkeit, da er bereits zuvor festgelegte Positionen plötzlich geändert habe.

Auch führende Unionspolitiker konnten nicht sagen, was genau hinter dem Kurswechsel steckt. Unverständnis herrscht insbesondere darüber, dass Merz eine über Jahrzehnte geltende CDU-Position im Alleingang und ohne Absprache über Nacht aufgab.

Wie jetzt umgehen mit Gaza?

Nach Informationen der „Bild“ hatte Merz in den letzten Wochen intern mehrfach über mögliche Sanktionen gegen Israel gesprochen, sich aber bisher stets dagegen entschieden. Umso überraschender sei seine aktuelle Entscheidung.

Merz rechtfertigt den Lieferstopp mit der verschärften israelischen Offensive gegen den Gazastreifen. In der Nacht auf Freitag beschloss Israels Sicherheitskabinett, Gaza-Stadt einzunehmen. Ziel sei die Entwaffnung der Hamas, die Gaza-Stadt kontrolliert und dort mutmaßlich Geiseln festhält.

Es gibt jedoch auch in Israel Kritik an diesem Vorgehen, da befürchtet wird, dass die Geiseln dadurch gefährdet werden könnten. Premierminister Netanjahu betonte, man wolle die Hamas entwaffnen.

