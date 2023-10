Israel-Krieg im Newsblog: Baerbock-Flieger rettet 80 Deutsche ++ Israelische Kinder als Geiseln gehalten – grausame Szenen!

Ein nie dagewesener Terror: Die Hamas verübte am Samstag Massaker in Grenzorten und auf einem Musikfestival. Israel beklagt mehr als 1.200 Tote und mindestens 3.000 Verletzte. Wie wird das Land auf den Angriff reagieren?

In diesem Artikel findest du wichtige Neuigkeiten. Den früheren Newsblog zum Krieg in Israel kannst du hier aufrufen.

++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren ++

Israel-Krieg im Newsblog: Die Lage im Überblick

Freitag, 13. Oktober 2023

21.10 Uhr: Hamas-Terroristen veröffentlichen schreckliche Aufnahmen

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) kursieren derzeit erschreckende Aufnahmen. Darin zu sehen: Hamas-Terroristen, die israelische Kinder als Geiseln gefangen halten. Diese sollen von der Terror-Organisation selbst im Netz veröffentlich worden sein. „Dies ist keine Szene aus einem Horrorfilm, sondern die beunruhigende Realität“, beschreibt etwa ein X-Nutzer die grausamen Szenen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

17.22 Uhr: Baerbock-Flieger rettet 80 Deutsche

Bundesaußenministerium Annalena Baerbock (Grüne) reist nach ihrem Solidaritätsbesuch in Israel zu Krisengesprächen in die ägyptische Hauptstadt Kairo weiter. Baerbock wollte den Angaben zufolge noch am Freitagabend nach Kairo weiterreisen. Ägypten gilt traditionell als Vermittler im Nahostkonflikt. Es hatte 1979 als erstes arabisches Land Frieden mit Israel geschlossen. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel sitzen zudem viele Deutsche in dem Land fest. Mehr als 80 von ihnen sollten mit dem Airbus-Flugzeug, mit dem Baerbock nach Tel Aviv gereist war, nach Deutschland zurückkehren – unabhängig von der weiteren Reiseroute Baerbocks. Sie würden vom Krisenbeauftragten des Auswärtigen Amts begleitet, hieß es aus Delegationskreisen.

16.36 Uhr: Baerbock muss in den Schutzraum flüchten

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel sind am Freitag erneut Raketen auf die Küstenmetropole Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden. Es waren zwei dumpfe Explosionen des Raketenabwehrsystems Eisenkuppel (Iron Dome) zu hören. Auch Außenministerin Annalena Baerbock, die derzeit auf Solidaritätsbesuch in Israel ist, und ihre Delegation mussten während des Angriffs in einen Schutzraum, wie es aus Delegationskreisen hieß. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

10.14 Uhr: Außenministerin Baerbock in Israel gelandet

Außenministerin Annalena Baerbock ist in Israel gelandet, wo sie politische Gespräche und Treffen mit deutschen Staatsbürgern auf dem Programm hatte. Vor ihrem Abflug aus Berlin verurteilte sie die Angriffe der Hamas auf Israel scharf und nannte sie „schreckliche Gräueltaten“.

Des Weiteren plant Baerbock, sich mit der Familie der mutmaßlich in den Gazastreifen verschleppten deutschen Staatsbürgerin Shani Louk zu treffen. Die Familie teilte mit, dass das Treffen an einem geheimen Ort am Nachmittag stattfinden soll.

10.13 Uhr: BKA warnt vor antisemitischer Protestwelle in Deutschland

Wie aus einem internen Lagebild hervorgeht, über das der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete, rechnet das Bundeskriminalamt (BKA) mit einer Protestwelle gegen „jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser“ in Deutschland. Neben Demonstrationen seien auch Proteste vor US-amerikanischen Einrichtungen, vor allem in Berlin, sowie vor US-Militärstützpunkten zu erwarten. Laut BKA könnten auch Rüstungskonzerne „in das Zielspektrum pro-palästinensischer Personengruppen fallen“.

Aber: Noch gebe es keine Aufrufe zu Anschlägen in Deutschland oder Europa. Konkrete Hinweise zu Anschlagsplanungen auf jüdische Einrichtungen hat das BKA noch keine – die Gefährdungslage sei aber nach wie vor sehr hoch. Die Ermittler halten es nicht für ausgeschlossen, dass die Hetze der Hamas der Auslöser für „Gewalttaten gegen israelische Ziele in Deutschland“ sein könnte.

Auch könne das „erhebliche Emotionalisierungspotenzial des Konflikts jederzeit dazu führen, dass Radikalisierungstendenzen bei einzelnen Personen verschärft werden“, zitierte die Zeitung weiter aus dem Lagebild. Es werde nicht ausgeschlossen, dass es zu spontanen gewaltsamen „Tatentschlüssen“ während pro-palästinensischer Demonstrationen kommt. Vor Cyberattacken warnten die Ermittler ebenfalls.

10.11 Uhr: Laut Hamas sind Geisel bei Luftangriffen getötet worden

Nach Informationen der Al-Kassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas im Gazastreifen, sollen bei israelischen Luftangriffen 13 Geiseln getötet worden sein. Diese traurige Nachricht beinhaltet angeblich auch ausländische Staatsbürger, wie die Brigaden in einer Stellungnahme am Freitag behaupteten. Unabhängige Bestätigungen dieser Angaben waren bisher nicht möglich, da das israelische Militär zunächst keine Stellungnahme abgab. Die Berichte über diesen Vorfall werden jedoch sorgfältig geprüft.

06.27 Uhr: Zivilisten sollen Gaza Richtung Süden verlassen

Das israelische Militär hat zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens aufgefordert. „Das Militär ruft alle Zivilisten von Gaza auf, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit und zu ihrem Schutz nach Süden zu verlassen“, teilte die Armee am Freitagmorgen (13. Oktober) mit. Das deutet auf eine bald anstehende Bodenoffensive Israels hin.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Terrororganisation Hamas führt einen Krieg gegen den Staat Israel, und Gaza ist ein Gebiet, in dem militärische Operationen stattfinden“, begründete das Militär den Aufruf. Eine Rückkehr dürfe erst nach einer weiteren Aufforderung erfolgen, hieß es.

00.02 Uhr: Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland erhöht

In ganz Deutschland ist die Polizei wachsam, alle Bundesländer haben laut Bundeskriminalamt (BKA) den Schutz jüdischer Einrichtungen erhöht. Angesichts des Aufrufs der Hamas an die arabische Welt zu Unterstützungsaktionen rechnet BKA-Chef Holger Münch damit, dass dies auch bei deutschen Hamas-Anhängern „einen Widerhall findet“. Es gehe darum, die Grenzen von Demonstrationen „klar zu ziehen“. „Die Länder lassen sie jetzt in ganz Deutschland auf einem erhöhten Niveau laufen“, so Münch zu den Sicherheitsmaßnahmen gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Donnerstag, 12. Oktober 2023

22.50 Uhr: Fakenews bei X nach Hamas-Terror! EU reicht es jetzt mit Elon Musk

Wegen der massenhaften Verbreitung von Falschinformationen nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat die EU ihr Vorgehen gegen X (früher Twitter) verschärft. Die EU-Kommission übermittelte dem Unternehmen am Donnerstag eine sogenannte Informationsanfrage auf der Grundlage des Gesetzes für digitale Dienste (Digital Services Act – DSA). Damit wird – anders als bei bisherigen Verwarnungen – ein formelles Verfahren gegen X eingeleitet.

EU-Digitalkommissar Thierry Breton hatte den US-Milliardär und X-Eigner Elon Musk wegen der „Verbreitung von illegalen Inhalten“ und „Falschinformationen“ auf X bereits am Dienstag verwarnt. Am Mittwoch und Donnerstag folgten ähnliche Verwarnungen an den Facebook-Mutterkonzern Meta und den Onlinedienst Tiktok. Die verwarnten Anbieter müssen innerhalb von 24 Stunden darlegen, wie sie gegen Falschinformationen vorgehen wollen. Bei dem DSA-Verfahren hat X zwar deutlich mehr Zeit als 24 Stunden, muss aber auch deutlich mehr liefern.

20.20 Uhr: Sollen so Geiseln freigepresst werden?

Was hat die israelische Staatsführung vor? Allgemein wird mit einer großen Bodenoffensive in Gaza gerechnet. Der Gaza-Streifen wurde mittlerweile von der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern völlig abgeschnitten – was auch die Zivilbevölkerung hart trifft. Aus Sicht des israelischen Ex-Brigadegenerals Yossi Kuperwasser steckt dahinter eine bestimmte Taktik. Der „Bild“-Zeitung sagte Kuperwasser: „Es ist wichtig, dass jetzt sehr viel Druck auf die Hamas ausgeübt wird, ihnen zu zeigen: Wenn sie die Geiseln nicht freilassen, dann wird ihr Überleben auf dem Spiel stehen. Genau das passiert jetzt. Israel hat den Gazastreifen abgeriegelt, schickt keinen Strom, kein Benzin, sogar kein Wasser – es sei denn, sie lassen die Geiseln frei.“

Die Entscheidung liege nun bei den Terroristen, „ob sie unter diesen Umständen überleben werden oder lieber die Geiseln freilassen“.

19.40 Uhr: Israel veröffentlicht Fotos von Babyleichen

Der Account des israelischen Premierministers auf X (früher Twitter) hat am Donnerstag entsetzliche Bilder gepostet. Zu sehen sind die Leichen von drei Babys. Das Gesicht eines Kindes, dessen Kleidung über und über voll Blut ist, ist verpixelt. Auf den anderen Fotos sind man völlig verkohlte kleine Körper.

Von der offiziellen Stelle heißt es dazu: „Hier sind einige der Fotos, die Premierminister Benjamin Netanjahu US-Außenminister Antony Blinken zeigte.“ Der Account spricht von „Hamas-Monstern“, die Babys ermodet und verbrannt haben. Die Hamas sei „unmenschlich“ und wie der IS.

Weitere Front? Iran mischt offenbar mit

17 Uhr: Israel greift syrische Flughäfen an – geht es um verdächtiges Frachtflugzeug?

Die israelische Luftwaffe soll Flughäfen in Damaskus und Aleppo angegriffen haben. Das berichten syrische Staatsmedien. Völlig unklar ist, was das Ziel der Attacken war. Möglicherweise ein iranisches Flugzeug mit Waffenlieferungen an Bord für die Terrororganisation Hisbollah? Die Hisbollah ist vor allem in Libanon vertreten und könnte im Norden eine weitere Front gegen Israel eröffnen.

Experten warnen sogar vor einem Fünf-Fronten-Krieg für Israel: Die Hisbollah im Norden, ein Aufstand radikaler Muslime mit Anschlägen im Innern, Unruhen von Palästinensern im Westjordanland, gezielte Attacken von von syrischem Territorium aus und dann noch der Iran als weitere Partei.

Zuletzt gab es laut flighradar24 jedenfalls verdächtige Flugbewegungen eines Frachtfliegers. Eine Il-76T, pendelte zulezt zwischen Teheran und Damaskus hin und her. Auch in Libyen ist die Maschine zuletzt gelandet.

12.27 Uhr: Humanitäre Katastrophe im Gazastreifen

Die humanitäre Situation im dicht besiedelten Gazastreifen hat sich aufgrund der massiven israelischen Luftangriffe stark verschlimmert. Das UN-Nothilfebüro (OCHA) berichtete am Donnerstag, dass die Angriffe aus der Luft, von See und vom Land erfolgen. Bislang haben fast 340.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen. Eine mögliche Bodenoffensive der israelischen Armee, die in Jerusalem aufgrund der Bildung einer Notstandsregierung wahrscheinlich ist, würde die bereits bestehende humanitäre Krise weiter verschärfen. Israel hat jedoch angesichts des blutigen Überfalls der Hamas am Samstag „Moralpredigten“ abgelehnt.

12.23 Uhr: Erster Flieger für Deutsche in Israel gelandet

Der allererste Sonderflug für deutsche Staatsbürger zur Rückkehr aus Israel ist erfolgreich in Tel Aviv gelandet. Das Auswärtige Amt verkündete diese Nachricht am Donnerstagmittag (12. Oktober) über X (ehemals Twitter).

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser Sonderflug wurde von der Lufthansa durchgeführt und startete in Frankfurt. Er markiert den Auftakt einer Reihe von Flügen, die im Auftrag des deutschen Außenministeriums organisiert werden. Des Weiteren wurde für den Donnerstagnachmittag die Bereitstellung einer Fähre nach Zypern angekündigt, wie das Ministerium ergänzend mitteilte.

11.09 Uhr: Trump mischt sich in Konflikt ein

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump löste Empörung aus, als er bei einer Wahlkampfveranstaltung in West Palm Beach (Florida) den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kritisierte und Bemerkungen zur Schiiten-Miliz Hisbollah machte. Am Mittwochabend bezog er sich auf den Terrorangriff der Hamas in Israel und bezeichnete die mit den Islamisten verbündete Hisbollah im Libanon als äußerst geschickt.

Die Hisbollah hatte am Montag Raketen in Richtung Israel abgefeuert, was eine Reaktion der israelischen Armee mit Artilleriebeschuss zur Folge hatte. „Wissen Sie, die Hisbollah ist sehr schlau. Sie sind alle sehr schlau“, äußerte er.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

09.33 Uhr: Scholz kündigt Verbot von Hamas an

Im Zuge des Terror-Angriffs auf Israel gab es in Deutschland in den vergangenen Tagen mehrere Solidaritätsbekundungen mit dem brutalen Vorgehen der Hamas. „Hass und Hetze nehmen wir nicht tatenlos hin. Antisemitismus dulden wir nicht“, sagte Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Wer die Verbrechen der Hamas verherrliche oder ihre Symbole verwende, mache sich in Deutschland strafbar.

Der SPD-Politiker hat im Zuge dessen vereinsrechtliche Konsequenzen für terrorunterstützende Organisationen in Deutschland angekündigt. „Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen“, betonte Scholz. Auch der Verein „Samidoun“, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feierten, werde in Deutschland verboten, ergänzte er.

09.15 Uhr: Regierung will alle Geiseln freibekommen

„Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung in Hinblick auf die von der Hamas entführten und verschleppten Geiseln. Die Bundesregierung befürchte, dass die Terrororganisation diese in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen werde. „Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen – in enger Abstimmung mit Israel und mit der gebotenen Vertraulichkeit.“

09.10 Uhr: Scholz sichert Unterstützung zu – „Wir verdammen die Gewalt in aller Schärfe“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Israel die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. „In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels“, sagte Scholz im Bundestag. „Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe.“ Israel habe „das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen“.

„Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson“, betonte Scholz. „Unsere eigene Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsende Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.“ Die Unterstützung beziehe sich dabei nicht nur auf Worte, sondern auch auf praktische Hilfe.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

08.17 Uhr: Israel bittet um Waffen

Infolge der Angriffe der Hamas hat Israel Deutschland um die Lieferung von Munition für seine Kriegsschiffe ersucht. Diese Bitte wurde am Donnerstagmorgen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel geäußert.

05.34: Israel setzt Gegenoffensive weiter fort

Israel bombardiert als Reaktion auf die Terrorangriffe unaufhörlich Ziele im Gazastreifen. Dadurch verschlechtert sich die Situation für die eingeschlossene palästinensische Zivilbevölkerung zusehends. Die Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga haben einen unmittelbaren Stopp der israelischen Angriffe gefordert und vor den „katastrophalen“ humanitären Auswirkungen und Sicherheitsrisiken durch eine Verschärfung des Konflikts gewarnt. Es gibt Anzeichen dafür, dass die israelische Armee eine Bodenoffensive in dem dicht besiedelten Gebiet starten wird, und 300.000 Soldaten sind mobilisiert.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der Oppositionspolitiker Benny Gantz haben eine Notstandsregierung vereinbart. Diese gemeinsame Führung sei erforderlich, um einen Feind zu bekämpfen, den Netanjahu als schlimmer als die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bezeichnete. „Wir kämpfen mit aller Kraft an allen Fronten und sind in die Offensive übergegangen. Jedes Mitglied der Hamas ist ein toter Mann“, fügte Netanjahu hinzu, wie von der israelischen Internet-Zeitung „The Times of Israel“ berichtet wurde.

Mittwoch, 11. Oktober 2023

22.55 Uhr: Kanzler Scholz wendet sich über ARD an die Bevölkerung

„Ich bitte um die Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger dabei, dass wir die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gemeinsam gewährleisten können. Und dass wir ihnen auch solidarisch beiseitestehen“, so Scholz in den ARD-„Tagesthemen“. Es sei die Pflicht der Deutschen, jüdische Einrichtungen hierzulande zu schützen.

Scharf kritisierte der Kanzler Demonstrationen, bei denen Angriffe der Hamas bejubelt werden. „Wir können das nicht akzeptieren“, betonte der Politiker. Es gebe hier auch strafbare Handlungen. „Da müssen und werden unsere Behörden hart hinterhergehen, damit diese Straftaten nicht ungesühnt bleiben“, so Scholz.

In der Sendung warnte er vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern: „Es besteht die Gefahr, dass das ein Flächenbrand werden kann.“

Scholz nannte es in der ARD „ganz furchtbar“ zu sehen, wie Menschen in Israel getötet und Geiseln mit dem Leben bedroht werden. Man werde sich um die Freilassung der Entführten bemühen, dabei aber „diskret handeln“ und mit Ländern in der Region sprechen, die Einfluss nehmen könnten.

19.40 Uhr: ZDF-Reporter berichtet über Horror in Kibbuz – „So etwas noch nie erlebt“

Berichtete über enthauptete Babys und gefesselte hingerichtete Kinder erschütterten am Dienstag die Welt. Nun spricht auch ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge von diesen Leichfunden. In den „heute“-Nachrichten am Mittwochabend schildert er seine Eindrücke aus dem Kibbuz Be’eri in der Nähe des Gazastreifens.

„Die Armee hat uns Journalisten heute mitgenommen an diesen Ort. Und es ist unglaublich, was sich hier ereignet hat. Was wir von Soldaten erzählt bekommen haben. Be’eri ist eine Geisterstadt“, so Bewerune. „Es liegt noch immer Leichengeruch in der Luft.“ Ein Soldat habe ihm gesagt, dass er Augenzeuge war von enthaupteten Kindern. Und von Kindern, die mit Kabelbindern gefesselt wurden und dann erschossen wurden. „Selbst die hartgesottenen Soldaten hier, die viele Schlachten geschlagen haben, sagen: So etwas haben sie noch nie erlebt.“ Der Israeli zog einen Vergleich mit dem Holocaust.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

19.05 Uhr: Deutschland stellt Kampfdrohen zur Verfügung

Nun gibt es doch indirekte deutsche militärische Hilfe für Israel. Es geht dabei jedoch nicht um eine Lieferung aus Deutschland, sondern um Kampfdrohnen, an denen bisher deutsche Piloten in Israel selber ausgebildet werden. Sie werden für die Offensive im Gaza-Streifen zur Verfügung gestellt, wie der „Spiegel“ meldet. Boris Pistorius habe hierzu am Mittwoch grünes Licht gegeben. Es handelt sich um Heron TP-Kampfdrohnen, die von Deutschland zur Ausbildung ausgeliehen wurden. Die 16 Flugschüler kehren nach Deutschland zurück.

Weiter soll Israel nach „Spiegel“-Recherchen Verbandsmaterial bei der Bundeswehr angefragt haben. Über eine Entscheidung hierüber liege keine Information vor.

Flaggen weg: Polizei ermittelt in vielen deutschen Städten

17.20 Uhr: In ganz Deutschland verschwinden Israel-Flaggen in der Nacht

In mehreren Städten in Deutschland sind in der Nacht auf Mittwoch Israel-Fahnen verschwunden oder zerstört worden. So berichtet unser Partnerportal News38.de über zwei Fälle in Niedersachsen – in Salzgitter und in Braunschweig. In Salzgitter haben Unbekannte eine Flagge, die vor dem Rathaus hing, abgerissen und angezündet (mehr dazu hier). Der Staatsschutz ermittelt. Ebenso wurde eine Fahne vor dem Braunschweiger Rathaus gestohlen. Die vier mutmaßlichen Täter im Alter von 16 bis 19 Jahre wurden von den Polizisten geschnappt (hier liest du mehr darüber).

In der Nacht auf Mittwoch wurde außerdem die Israel-Flagge vor dem Rathaus in Heilbronn (Baden-Württemberg) gestohlen. Die Polizei ermittelt, wer dahintersteckt. Mittlerweile wurde eine neue Fahne gehisst, die jedoch zum Schutz bei Sonnenuntergang eingeholt werden soll. Weitere Fälle werden aus Bremerhaven, Köln und Leverkusen (NRW) gemeldet. In Bremerhaven hing eine Fahne vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus, in Leverkusen auf dem Rathaus-Vorplatz auf Halbmast.

Mindestens fünf Flaggen-Diebstähle in unterschiedlichen Bundesländern nach dem Hamas-Terror. Das sieht nicht nach einem Zufall aus. Zu einem weiteren widerlichen Vorfall kam es durch Neonazis in Dortmund. Die Rechtsextremisten hängten eine Anti-Israel-Flagge mit der antisemitischen Parole „Der Staat Israel ist unser Unglück“ auf. Die Polizei griff ein (hier erfährst du mehr).

Keine Militärhilfe aus Deutschland nötig?

17.15 Uhr: Braucht Israel keine deutschen Wafffen?

Verteidigungsminister Boris Pistorius rechnet derzeit nicht damit, dass Israel von Partnern wie Deutschland militärische Hilfe anfragen wird. Aktuell gebe es keine Anzeichen dafür, dass das Land sich bei Partnern um Waffen und Ausrüstung für den Kampf gegen die Hamas bemühen werde, so der SPD-Politiker am Mittwoch am Randes eines Nato-Verteidigungsministertreffens.