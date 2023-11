Hamas-Handlanger packt aus – was die Terror-Gruppe wirklich mit Israel vorhat

Anfang Oktober startete die terroristische Gruppe Hamas ihre grausamen Angriffe auf Israel. Alleine am ersten Tag hat die Hamas rund 1400 Israelis ermordet. Nach Israels Präsidenten Jizchak Herzog wurden seit dem Holocaust nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet.

Doch die Hamas wird mit den Angriffen nicht aufhören. Der Sprecher der Hamas droht in einem Fernseh-Auftritt, dass die Gruppe erst aufhört, bis von Israel nichts mehr übrig bleibt.

Israel: Hamas-Angriffe bis zur Auslöschung

Der Angriff der Hamas auf Israel entfachte den Nahost-Konflikt wieder stark. Seit Anfang Oktober ließen tausende Zivilisten ihr Leben. Der Terrorgruppe sind die israelischen Todesopfer anscheinend nicht genug. Hamas-Sprachrohr Ghazi Hamad macht in einem Interview deutlich, dass die Hamas mit ihren Angriffen schonungslos weitermacht, bis von Israel nichts mehr übrig ist.

„Wir werden den Angriff vom 7. Oktober immer wieder wiederholen, bis Israel vernichtet ist. Wir sind Opfer – alles, was wir tun, ist gerechtfertigt“, droht der Hamas-Vertreter im islamischen Fernseh-Sender „Memri TV“.

Mit ihren Angriffen wollen sie „Israel eine Lektion erteilen, und das werden wir immer wieder tun.“ Ein Ausschnitt aus der Sendung wurde auf der Plattform X veröffentlicht. Hamad ist Pressesprecher der Hamas und seit 25 Jahren fester Teil der Terrorgruppe.

Hamas-Anführer nach Angriff tot

Währenddessen griff das israelische Militär ein Flüchtlingslager im Gaza-Streifen an. Mindestens vier Palästinenser sind nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbeamter während Einsätzen der israelischen Armee im besetzten Westjordanland getötet worden. Das israelische Militär sprach von Razzien gegen militante Palästinenser im Flüchtlingslager von Dschenin. Wie der britische Sender BBC berichtet, kam bei dem Angriff auch ein hochrangiger Hamas-Offizier ums Leben.

Erstmals seit Beginn des Nahost-Kriegs vor dreieinhalb Wochen sind auch Patienten aus dem umkämpften Gaza-Streifen zur Behandlung nach Ägypten gebracht worden. Das bestätigte am Mittwoch ein Sprecher des ägyptischen Gesundheitsministeriums dem US-Sender „CNN“. Ägypten hat sich laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Aufnahme von insgesamt 81 Verletzten und Kranken aus dem Gaza-Streifen bereiterklärt.