Israel-Krieg im Newsblog: Verzweifelte Deutsche müssen in Israel ausharren ++ 40 enthauptete Babys entdeckt!

Überraschungsangriff am Samstagmorgen: Die Palästinenserorganisation Hamas hatte tausende Raketen auf Israel abgefeuert. Hunderte Terroristen drangen in israelisches Staatsgebiet ein. Sie erschossen wahllos Zivilisten und Soldaten. Sie verschleppten Hunderte in den Gazastreifen. Dort werden sie als Geisel gehalten. Rund 700 israelische Zivilisten und Soldaten sind nach offiziellen Angaben getötet worden (mehr zu Schicksalen hier). Viele Verletzte sind im kritischen Zustand. Allein auf dem Gelände des Nova-Festivals in der Negev-Wüste fanden Einsatzkräfte mindestens 260 Leichen.

Eine beispielloser Angriff und ein neuer Krieg im Nahen Osten! In diesem News-Blog halten wir dich über die neuen Entwicklungen auf dem Laufenden.

News-Blog: Terrorangriff auf Israel

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Dienstag, 10. Oktober 2023

Deutsche müssen in Israel ausharren

17:30 Uhr: Israels Armee berichtet von der Tötung hochrangiger Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Zuvor hatten Sprecher der Hamas von zwei getöteten Führungsmitgliedern gesprochen. Unter ihnen befindet sich wohl auch Jawad Abu Schamala, der für die Finanzierung der Terrororganisation und für einige Angriffe verantwortlich war.

17.08 Uhr: Am Dienstag soll ein Lebenszeichen von der vermissten Deutschen Shani Louk aufgetaucht sein. Die 22-Jährige soll von Terroristen am Wochenende auf einem Rave-Festival in den Gazastreifen entführt worden sein. Nun meldete sich die Mutter in einem Video mit einem Update zu Wort. „Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist.“ Doch nach aktuellem Stand soll die entführte Frau in Lebensgefahr schweben. Alle aktuellen Infos dazu liest du hier >>>.

14:12 Uhr: Unzählige Menschen sitzen noch immer in Israel fest. Die Hamas hat zahlreiche Orte in Israel vom Gazastreifen aus mit Raketen beschossen. Dadurch haben mehrere Fluglinien, darunter die Lufthansa, ihre Flüge eingestellt. Eine Deutsche sitzt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in Tel Aviv fest. Hilfe vom Auswärtigen Amt (AA)? Fehlanzeige. Gestrandete sollen laut AA den Landweg über den Libanon nehmen, um das Land zu verlassen. Doch das ist viel zu gefährlich.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

13:56 Uhr: Israels rechtsextremer Polizeiminister will nach dem Großangriff der islamistischen Hamas Tausende Freiwillige auch im Grenzgebiet zum Gazastreifen mit Sturmgewehren ausstatten. Er habe den Kauf von mehr als 10 000 Waffen angeordnet, teilte Itamar Ben Gvir am Dienstag auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Sofort sollten 4000 Sturmgewehre an gut an der Waffe ausgebildete Freiwillige in Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens sowie des Westjordanlandes und in gemischten Städten mit jüdischer und muslimischer Bevölkerung verteilt werden.

11:39 Uhr: Die Vereinten Nationen kritisieren Israels Beschluss, alle Lieferungen von Nahrungsmitteln, Wasser, Strom oder Benzin in den Gazastreifen einzustellen „Belagerungen, die das Leben von Zivilisten gefährden, indem sie ihnen überlebenswichtige Güter vorenthalten, ist nach dem humanitären Völkerrecht verboten“, teilte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Dienstag in Genf mit. „Bei einer Belagerung die Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern einzuschränken kann nur durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt werden, sonst kommt dies einer kollektiven Bestrafung gleich.“

09:58 Uhr: Israel hat nach dem Überfall der islamistischen Hamas mit rund 900 Toten weiter Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Mehr als 200 Terrorziele seien in der Nacht bombardiert worden, teilte die israelische Armee am Dienstag mit. Unter anderem seien ein Waffenlager der Palästinenserorganisation Hamas und Einrichtungen der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad angegriffen worden.

08:12 Uhr: In Sachen Waffen und Ausrüstung ist die palästinische Terror-Organisation „Hamas“ der israelischen Armee haushoch unterlegen. Doch bekommt sie bald gefährliche Unterstützung? Putins Bluthund und Tschetschnen-Präsident Ramsan Kadyrow will nämlich Palästina untersützen. Dafür schlägt er sogar vor, tschtschenische Kämpfer als „Friedenstrupp“ zu entsenden.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

06:29 Uhr: Seit Tagen zieht der ukrainische Staatschef Selenskyj Vergleiche zwischen der Gewalt in Israel und dem russischen Angriffskrieg gegen sein Land. Nun erhebt er auch schwere Vorwürfe gegen Moskau. „Wir haben Daten, die klar beweisen, dass Russland daran interessiert ist, im Nahen Osten einen Krieg loszutreten, so dass eine neue Quelle von Schmerz und Leid die Einheit der Welt untergräbt“, teilte Selenskyj am Montag im sozialen Netzwerk X mit. Details nannte er nicht. Zudem warnte er in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft vor der Gefahr eines Weltkrieges.

Montag, 09. Oktober 2023

22:45 Uhr: Die islamistische Hisbollah teilte mit, dass neun ihrer Mitglieder durch israelische Bombardierungen getötet wurden. Die Bombenangriffe haben in Regionen im Südlibanon stattgefunden. Die Hisbollah ist eine mit der islamistischen Hamas verbündete Miliz.

21:49 Uhr: Die Hamas zeigt sich gegenüber dem arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira bereit, mit Israel über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Den Grund nannte Hamas-Mitglied Moussa Abu Marzouk in einem Telefoninterview. Die islamistische Hamas habe „ihre Ziele erreicht“, nun könne es zu politischen Dialogen kommen.

20:50 Uhr: Ein Purser des Luftfahrtunternehmens Lufthansa viel mit einem unangebrachten Spruch negativ auf. An Bord des Flugzeugs, indem die Aussage fiel, saß auch der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hamburg, Daniel Killy. Er kommentierte den Fauxpas im Netz: „Würden Sie bitte diesen antisemitischen, widerwärtigen Volksverhetzer sofort aus dem Dienst entfernen“.

Mehr zu diesem Vorfall hier: Skandal an Bord von Lufthansa-Maschine – Flugbegleiter reißt üblen Israel-Witz

20:33 Uhr: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, nannte die israelischen Pläne zur Abriegelung des Gazastreifens auf der Plattform „X“ abscheulich. Die zuvor von Verteidigungsminister Gallant verkündeten Maßnahmen, die Zufuhr von Wasser, Strom und Nahrungsmitteln in den Gazastreifen zu blockieren, sei eine Kollektivstrafe und damit ein Kriegsverbrechen.

Hamas-Sprecher droht mit der Hinrichtung von Gefangenen

19:30 Uhr: Die Hamas drohte mit der Hinrichtung der Entführten. Ein Sprecher teilte mit, dass für jeden Bombenangriff von israelischer Seite, der ohne Vorwarnung auf zivile Häuser vorgenommen werde, ein israelischer Zivilist exekutiert wird. Abu Obeida kündigte zudem an, dass sie die Exekutionen mit Ton- und Bildmaterial übertragen wird.

18:50 Uhr: Auf dem israelischen Nova-Festival in der Neveg-Wüste sind mindestens 260 Menschen getötet von der Hamas getötet worden. Ein Augenzeuge berichtete von dem israelischen Fernsehen von den schrecklichen Eindrücken. Das Video, ist auf Social Media zu sehen, aber nichts für schwache Nerven.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der sichtlich verzweifelte Augenzeuge berichtet darin, wie Hamasanhänger aus nächster Nähe auf Zivilisten geschossen und alle um ihn herum getötet hätten.

17:30 Uhr: Die von der Hamas angegriffene Grenzorte beim Gazastreifen sollen laut israelischem Militär wieder unter israelischer Kontrolle befinden. Dies gelte auch für die eingedrungenen Hamas-Verbündeten der Hisbollah.

17:00 Uhr: Israel hat als Reaktion auf die Hisbollah-Angriffe, eine zweite Front gegen den Südlibanon eröffnet. Mit Kampfhubschraubern geht Israel gegen die Hisbollah vor, die aus Solidarität mit der Hamas zuvor Israel angegriffen hatten. Die israelische Armee meldete diesen Vorstoß am Montag und berichtete von der Erschießung bewaffneter Verdächtiger, die aus dem Libanon nach Israel vorgedrungen waren.

16:50 Uhr: Gefangenenaustausch von Hamas ausgeschlossen

Ein Vertreter der Hamas aus Doha hat laut Berichten der Nachrichtenagentur AFP, vorerst einen Gefangenenaustausch mit Israel ausgeschlossen. Dies begründete er damit, dass der Militäreinsatz noch andauert und es daher keine Verhandlungschance bezüglich der Gefangenen und anderer Themen gebe. Laut israelischen Informationen werden etwa hundert Menschen im Gazastreifen als Geiseln festgehalten werden, darunter auch Deutsche.

Zuvor hatte ein Sprecher der Hamas erklärt, dass die Terrororganisation die Freilassung von 36 inhaftierten Palästinensern fordere. Die Vermittlung sollte dabei durch den Golfstaat Katar erfolgen.

Gazastreifen wird abgeriegelt

16:20 Uhr: Israel ist dabei, den Gazastreifen komplett abzuriegeln. Jaov Gallant, der Verteidigungsminister Israels, teilte mit, dass in Gaza die Zufuhr von Strom, Wasser, Treibstoff und Lebensmitteln abgeschnitten wird. Er beschrieb die Handlungen gegen den Hamas: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend.“

Im Gazastreifen leben etwa 2,3 Millionen Einwohner, überwiegend Zivilisten. Bei den israelischen Luftangriffen auf die Gebiete seien mehr als 1000 Ziele bereits getroffen worden, teilte ein Armeesprecher mit. Dabei werde auf strategisch wichtige Punkte der Hamas, wie Kommandozentralen, gezielt.

Ein Sprecher der Organisation, des Uno-Hilfswerks für Palästinensische Geflüchtete (UNRWA), sagte der Nachrichtenagentur dpa über die Lage der Zivilisten vor Ort: „Gaza ist überfüllt. Die Lage der Menschen ist sehr schwer.“

15:16 Uhr: Die EU beschließt, die Hilfsgelder bis für Palästinenser bis auf Weiteres auszusetzen. Das teilte der Erweiterungskommissar, Olivér Várhelyi mit. Deutschland, sowie einige andere Länder hatten bereits angekündigt, die Hilfsgelder vorläufig einzustellen.

Bei dem Portfolio der Europäischen Kommission zur Entwicklungshilfe für die Palästinenser geht es um einen Betrag von 691 Millionen Euro.

14.46 Uhr: Anschlagsdrohung legt Hamburger Airport lahm

Der wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine eingestellte Flugbetrieb am Airport Hamburg ist wieder angelaufen. „Der Flugbetrieb ist wieder aufgenommen. Es kann weiterhin zu Flugverzögerungen kommen“, hieß es am Montag auf der Homepage des Flughafens.

Der Flugbetrieb war gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden. Es gab rund eineinhalb Stunden weder Starts noch Landungen, ankommende Maschinen wurden unter anderem nach Hannover umgeleitet.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte der dpa, am Morgen sei bei der Bundespolizei eine Mail mit der Anschlagsdrohung gegen die Maschine Teheran-Hamburg eingegangen. Diese Drohung werde sehr ernst genommen. Zu den Hintergründen äußerte er sich zunächst nicht.

+++ Auch interessant: Israel: Deutsche wird Opfer der Hamas – Video zeigt sie noch kurz vor dem Albtraum +++

Druck auf deutsche Regierung nimmt zu

12.52 Uhr: Geiseln kommen angeblich bei Angriffen Israels ums Leben

Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sollen nach palästinensischen Angaben auch vier israelische Geiseln getötet worden sein. Dies teilte ein Sprecher der Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Flügel der islamistischen Hamas, am Montag mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

12.35 Uhr: Zentralrat der Juden stellt Forderung an Ampel-Regierung

„Die finanzielle Unterstützung der Palästinenser muss sofort beendet werden“, erklärte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, am Montag. „Der palästinensische Terror, den wir sehen, wurde auch mit deutschen Steuermitteln finanziert.“

Alle Vereine, die mit den Organisationen Hamas oder Fatah verbunden seien oder sich mit ihnen solidarisierten, müssten überprüft und wenn nötig verboten werden, so Schuster weiter. „Schlussendlich muss der Iran, der auch hinter diesem Terror steht, hart bestraft werden. Das Mullah-Regime muss konsequent politisch bekämpft werden.“

+++ Hier erfährst du mehr: Hamas-Terror: Warum wird Israel angegriffen? Der neue Krieg kurz erklärt +++

Keine Urlaubsreisen nach Israel möglich

12.30 Uhr: Israel-Reisen können storniert werden – kostenfrei

Pauschalreisen nach Israel finden nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes (DRV) in den kommenden Tagen nicht statt. „Reisen in dieser Woche sind von den Veranstaltern, von denen wir wissen, aktiv storniert worden“, sagte eine DRV-Sprecherin. Gäste seien aktiv informiert worden: Sie könnten umbuchen, oder den Reisepreis zurückverlangen.

Reiserechtler Paul Degott: „Aktuelle Reisen ins Land sind nicht zumutbar, das ist völlig klar. Der Kriegszustand ist mit Sicherheit ein außerordentlicher Umstand. Früher sprach von höherer Gewalt.“ In so einem Fall können Reisende vom Reisevertrag zurücktreten – der Preis muss ihnen erstattet werden, Stornogebühren fallen nicht an.

Bei Pauschalreisen, die erst in einigen Wochen oder Monaten geplant sind, rät Degott, die Situation erstmal abzuwarten und nicht vorschnell zu stornieren. Denn sonst könnten schlimmstenfalls doch Stornogebühren anfallen, weil sich die Lage zum geplanten Zeitpunkt der Reise nicht mehr so schlimm darstellt wie aktuell.

11.48 Uhr: Israel mobilisiert 300.000 Reservisten

Israel mobilisiert wegen des Kriegs mit der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas rund 300 000 Reservisten. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, erklärte ein Armeesprecher am Montag.

Touristin aus Deutschland getötet – Merkel über Hamas: „Barbarisch“

10.20 Uhr: Merkel nennt Hamas-Angriffe „barbarisch“

„Ich verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf den Staat Israel auf das Schärfste“, so Altkanzlerin Angela Merkel in einem Statement. „Sie sind menschenverachtend und barbarisch.“

9.30 Uhr: Deutsche Touristin (22) ermordet

Die Leiche einer 22-jährigen Deutschen aus Berlin wurde offenbar nun in Israel gefunden. Sie wurde mutmaßlich von den Hamas-Terroristen getötet. Laut „Welt“-Reporterin Christine Kensche habe das ihr die Mutter der Toten am Montagmorgen mitgeteilt. Die Deutsche war als Touristin mit ihrem britischen Freund im Land gewesen. Sie hätte eigentlich am Samstag zurückfliegen sollen.

Kurz vor dem Flug schrieb sie ihrer Mutter, dass sie beschossen werden und in einem Bunker müssten. Die letzte Nachricht an ihre Mutter in Bremen war: „Ich habe dich lieb und danke dir für alles.“ Die Rest-Hoffnung, dass die 22-Jährige nicht ermordet, sondern entführt wurde, habe sich nun zerschlagen.

Hier geht es zum ganzen Artikel: Deutsche (22) von Hamas erschossen – Welt-Reporterin nimmt Todesnachricht sichtlich mit

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laschet für Munitionslieferungen an Israel – USA verlegen Truppen

7.30 Uhr: Hamas benutzt Geiseln als „menschliche Schutzschilde“

Laut dem israelischen Militär benutzt die Hamas Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“. Mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, seien entführt fordern.

6.50 Uhr: Armin Laschet fordert Waffenhilfe aus Deutschland

Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat sich für Munitionslieferungen an Israel ausgesprochen, falls Deutschland darum gebeten wird. Bei einem Mangel an militärischen Gütern in Israel sollte Deutschland „jede notwendige materielle Unterstützung“ leisten, so der frühere NRW-Ministerpräsident gegenüber dem digitalen Medienhaus „Table.Media“.

6.30 Uhr: Hunderte Tote bei Gegenangriffen Israels

Die israelische Luftwaffe bombardierte weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen, wie Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen mitteilten. Bei den Gegenangriffen soll es über 400 Tote gegeben haben. Gleichzeitig feuerte die Hamas erneut Raketen ab. stische Hamas feuerte unterdessen am Sonntagabend weitere Raketen Richtung Israel ab. Im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes gab es Raketenalarm.

Israel hat im Süden 100.000 Reservisten zusammengezogen. Man werde man dafür sorgen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren könne. Sie solle keine Gefahr mehr darstellen.

6.10 Uhr: USA verlegen Truppen in die Region

Die USA verlegen den Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Zudem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit Kampfjets in die Region zu verlegen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Israels Streitkräften werde darüber hinaus Ausrüstung und Munition zur Verfügung gestellt, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

+++ Alle bisherigen News zum Terrorangriff auf Israel liest du in diesem News-Blog +++