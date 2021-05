Israel weiter unter Beschuss ++ Militär greift in Gaza an

Im Nahen Osten ist die Gewalt in den letzten Tagen eskaliert. Aus dem Gazastreifen wurden mehr als 1000 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee reagierte mit Bombenangriffen auf Gaza. Seit letzter Nacht setzt sie nach eigenen Angaben auch Bodentruppen ein.

Gaza: Rauch steigt auf nach einem israelischen Luftangriffen. Seit dem 10. Mai beschießen militante Palästinenser Israel mit Raketen. Israels Armee reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe. Auf beiden Seiten gab es Tote. Foto: dpa

Wir halten dich in unserem News-Blog über die aktuellen Geschehnisse zum Nahost-Konflikt auf dem Laufenden.

Samstag, 15. Mai 2021

07.24 Uhr: Militante Palästinenser schießen Raketen - Israel greift in Gaza an

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben auch am Samstag ihre Raketenangriffe auf israelische Städte fortgesetzt. In der Wüstenstadt Beerscheva im Süden Israels sowie in Grenzorten zum Gazastreifen heulten am Morgen die Warnsirenen, wie das israelische Militär mitteilte. Die israelische Armee griff den Angaben zufolge weiter Ziele in dem Palästinensergebiet an. Die Luftwaffe habe mehrere Raketenabschussrampen und zwei Kampfeinheiten der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas beschossen, hieß es in der Mitteilung.

Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa teilte am Samstag mit, in dem Flüchtlingslager Schati im Westen von Gaza sei ein Haus getroffen worden. Es seien dabei mindestens sieben Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet worden, darunter auch Kinder. Auch in Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens sowie an anderen Orten seien Zivilisten getötet worden. Eine israelische Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte. Nach Angaben von Wafa wurden seit der Eskalation der Gewalt am Montag 136 Palästinenser im Gazastreifen getötet.

In der israelischen Stadt Beerscheva wurde nach Polizeiangaben ein Haus durch Raketensplitter getroffen. Es gebe Sachschaden, aber keine Verletzten, hieß es. Auch die israelischen Küstenstädte Aschkelon und Aschdod wurden erneut angegriffen. Wie Israels Armee mitteilte, kamen in Israel durch den Raketenbeschuss der vergangenen Tage acht Menschen ums Leben.

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zu Wochenbeginn eskaliert. Militante Palästinenser beschießen Israel fortwährend mit Raketen - nach Angaben der israelischen Armee waren es zuletzt bereits mehr als 2000. Israel reagiert mit massiven Angriffen in dem Küstengebiet.

Freitag, 14. Mai 2021

21.21 Uhr: Über 2000 Raketen aus Gaza abgefeuert – auch Raketen aus Syrien abgefeuert

Nach Angaben des israelischen Militärs haben militante Palästinenser seit Montagabend mehr als 2000 Raketen auf Israel abgefeuert. Das Abfangsystem „Iron Dome“ (Eisenkuppel) fing nahezu 1000 davon ab, gab die Armee am Freitagabend mit.

Das System erkennt mittels eines Radargeräts anfliegende Geschosse und startet eine Abfangrakete, um das feindliche Geschoss möglichst vor dem Einschlag noch in der Luft zu zerstören. Nach Medienberichten hat das israelische Militär strikte Order, Abfangraketen nur zu starten, wenn bei einem Angriff bewohnte Gebiete bedroht sind. Der Einsatz einer Abfangrakete kostet nach Medienberichten umgerechnet rund 66 000 Euro.

Wie das Militär weiter mitteilte, sind drei Raketen von Syrien in Richtung Israel abgefeuert worden. Zwei davon schlugen den Angaben zufolge in unbewohnten Gebieten in Nordisrael ein. Die dritte Rakete habe das israelische Staatsgebiet nicht erreicht, sondern sei noch innerhalb Syriens niedergegangen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Raketenangriffen aus Syrien und der Zuspitzung des israelisch-palästinensischen Konflikts besteht, war zunächst unklar. Am Freitag verstarb im Libanon ein Mitglied der Hisbollah-Miliz, nachdem er von der israelischen Armee verletzt worden war. Die mit Israel verfeindete Hisbollah hat Stellungen im Süden Syriens.

20.00 Uhr: Netanjahu zufrieden mit Angriff auf Tunnelsystem der Hamas

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich zufrieden mit den jüngsten Angriffen der Armee auf ein Tunnelsystem der palästinensischen Terrororganisation Hamas gezeigt.

„Ich habe gesagt, wir würden die Hamas und die anderen Terrororganisationen sehr hart schlagen. Und genau das tun wir“, so Netanjahu am Freitag. Die Hamas habe gedacht, sie könnte sich in dem Tunnelsystem verstecken – dies sei aber nicht gelungen.

Laut des israelischen Militärs wurden bei dem Angriff in der Nacht zu Freitag „viele Kilometer“ des Tunnelsystems beschädigt.

16.10 Uhr: Lufthansa sagt Israel-Flüge ab

Wegen der aktuellen Situation im Nahen Osten hat die Lufthansa alle Flüge von Deutschland nach Tel Aviv bis einschließlich Montag abgesagt.

„Wir planen, die Flüge am 18. Mai wieder aufzunehmen“, erklärte eine Sprecherin am Freitag. Die Lufthansa werde sich weiterhin mit den Behörden austauschen und die Sicherheitslage im Blick behalten.

Bereits seit Donnerstag hat Lufthansa die Israel-Flüge eingestellt, ebenso andere Fluggesellschaften wie British Airways, American Airlines und Wizz Air.

13.40 Uhr: Palästinenser wollen in Berlin demonstrieren

In Berlin wollen am Samstag angesichts der Gewalteskalation in Nahost verschiedene Palästinensergruppen auf die Straße gehen. Die Polizei sei vorbereitet und angemessen aufgestellt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es gehe darum, den Corona-Infektionsschutz mit der Versammlungsfreiheit in Einklang zu bringen.

Laut Polizei beziehen sich die Demonstrationen in Neukölln und Kreuzberg auf den Nakba-Tag (deutsch: Katastrophe), an dem an Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels erinnert wird. Angemeldet sind für die Demonstrationen 80 bis 250 Teilnehmer. Die israelische Unabhängigkeitserklärung erfolgte am 14. Mai 1948, die Palästinenser begehen den Nakba-Tag jedes Jahr am 15. Mai.

13.29 Uhr: Anstachelung zu Gewalt über Soziale Medien soll verhindert werden

Israel will Aufrufe zur Gewalt über soziale Netzwerke verhindern. Justizminister Benny Gantz forderte Facebook und Tiktok am Freitag dazu auf, proaktiv Inhalte zu löschen, die zu Gewalt aufstachelten oder Terror unterstützten. Extremisten würden versuchen, über soziale Medien dem Land zu schaden, sagte Gantz laut Mitteilung seines Ministeriums nach Gesprächen mit Vertretern der beiden Unternehmen.

Israel, Ashkelon: Ein Kind steht vor zerstörten Autos in einer Garage in einem Haus, das von einer Rakete getroffen wurde, die aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert wurde. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben des israelischen Militärs bislang 1800 Raketen auf Israel abgefeuert. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel («Iron Dome») hat das Militär zuletzt im Schnitt mit rund 90 Prozent angegeben. Foto: dpa

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt gesagt, Israel sehe sich derzeit zwei Fronten gegenüber - dem Gaza-Konflikt und den Konflikten in den israelischen Städten. Nach der Eskalation mit der im Gazastreifen herrschenden, islamistischen Hamas war es in den vergangenen Tagen wiederholt in einigen Städten des Landes zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern gekommen.

13.15 Uhr: Zentralrat der Muslime verurteilt antisemitische Proteste

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat die antisemitischen Proteste vor Synagogen scharf kritisiert. „Ich verurteile entschieden solch widerliche Szenen“, sagte Mazyek der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Wer Rassismus beklagt, selbst aber solch antisemitischen Hass verbreitet, hat alles verwirkt. Wer angeblich Israelkritik üben will, dann aber Synagogen und Juden angreift, greift uns alle an und wird meinen Widerstand bekommen“, sagte Mazyek.

11.38 Uhr: Steffen Seibert: „Antisemitische Kundgebungen wird unsere Demokratie nicht dulden!“

Bundespressesprecher Steffen Seibert kam bei der Bundespressekonferenz am Freitag auf den Nahost-Konflikt zu sprechen: „Lassen Sie mich es noch einmal ganz klar sagen: Die Bundeskanzlerin verurteilt die fortdauernden Raketenangriffe auf Israel auf das Schärfste. Es sind Terrorangriffe mit dem einen Ziel wahllos und willkürlich Menschen zu töten und Angst zu verbreiten. Nichts rechtfertigt solchen Terror. Dieser Raketenbeschuss muss sofort aufhören. Die Bundesregierung steht zu Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen diese Angriffe.“

Bundesregierungssprecher Steffen Seibert Foto: imago images

Weiter geht er auf die Ausschreitungen in Deutschland ein: „Hier in Deutschland sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Israels Politik zu demonstrieren. Dass sie das auf friedliche Weise tun können, ist in unserer Demokratie selbstverständlich. Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht das Demonstrationsrecht. Antisemitische Kundgebungen wird unsere Demokratie nicht dulden!“

Übergriffe auf Synagogen oder deren Symbole zeigten eben nicht die Kritik an einem Staat, sondern um „Aggression und Hass gegen eine Religion und gegen die, die ihr angehören“.

11.12 Uhr: Israelische Flagge angezündet - Staatsschutz ermittelt in Solingen

Im Fall einer in Brand gesetzten israelischen Flagge in Solingen ermittelt nun der Staatsschutz. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handele, sei noch ungewiss. In der Nacht zu Donnerstag war vor dem Solinger Rathaus eine israelische Fahne angezündet worden und verbrannt. Sie war erst am Tag zuvor gehisst worden, um an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland am 12. Mai 1965 zu erinnern. Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) hatte von einer „schändlichen Tat“ gesprochen. Mehrere Akteure wollten in nächster Zeit gemeinsam mit der Stadt ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.

11.02 Uhr: Sondersitzung im NRW-Landtag wegen antisemitischer Parolen in Gelsenkirchen

Die antisemitischen Ausschreitungen der vergangenen Tage sollen am Donnerstag auch den nordrhein-westfälischen Landtag beschäftigen. CDU und FDP haben eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt, wie die FDP-Landtagsfraktion am Freitag mitteilte. Unter anderem solle es um den Polizeieinsatz in Gelsenkirchen gehen.

11.01 Uhr: Zahl der Toten durch Gewalteskalation in Nahost auf mehr als 120 gestiegen

Seit Beginn des massiven Raketenbeschusses auf Israel aus dem Gazastreifen am Montag und den israelischen Vergeltungsangriffen starben nach Angaben beider Seiten 127 Menschen. Durch die israelischen Luftangriffe seien 119 Palästinenser getötet worden, darunter 31 Kinder, teilte das von der radikalislamischen Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit. In Israel stieg die Zahl der Toten auf acht.

Seit dem 10. Mai feuern militante Palästinenser Raketen auf Israel – laut Angaben des israelischen Militärs bislang 1800 Stück. Foto: picture alliance/dpa

Bei dem achten Todesopfer in Israel handelte es sich um eine Seniorin, die in der Nacht zum Freitag schweren Verletzungen erlag, die sie sich auf dem Weg zu einem Schutzraum während eines Raketenbeschusses zugezogen hatte. Unter den israelischen Todesopfern sind außerdem ein sechsjähriger Junge und ein Soldat.

11 Uhr: Israelische Flaggen in Niedersachsen und Thüringen beschädigt

Mit zwei Fällen von versuchten Beschädigungen von israelischen Flaggen beschäftigen sich auch Polizeistationen in Niedersachsen und Thüringen. Im niedersächsischen Sarstedt warf ein Unbekannter eine Fensterscheibe im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ein, in dem eine israelische Nationalflagge hing, wie die Polizei Hildesheim am Freitag mitteilte. Die Tat ereignete sich am späten Donnerstagabend. Der Bewohner hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Raum auf.

Ebenfalls am Donnerstagabend kam es in Nordhausen in Thüringen zu einem Angriff auf das städtische Rathaus, an dem zum Tatzeitpunkt eine israelische Nationalflagge hing. Unbekannte versuchten, die Flagge anzuzünden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen 23.30 Uhr wurden Wurfgeschosse gegen die Fassade geworfen, die auf einem Sims über dem Eingang liegen blieben.

Die israelische Flagge und die daneben gehisste Deutschlandflagge blieben unbeschädigt. Den Schaden durch Verrußungen schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro. Die Feuerwehr löschte brennende Stofffetzen auf dem Sims.

In beiden Fällen könne ein politisch motivierter Tathintergrund laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen beider Vorfälle. Zeugen wurden gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

06.19 Uhr: Israel verschärft die Angriffe in der Nacht zu Freitag

Nach fortwährenden Raketenangriffen militanter Palästinenser hat Israels Armee in der Nacht zum Freitag ihre Angriffe auf den Gazastreifen noch verschärft. „Luft- und Bodentruppen greifen gegenwärtig im Gazastreifen an“, teilte die israelische Armee bei Twitter mit. Eine Sprecherin konnte aber nicht erläutern, ob sich auch Bodentruppen in dem Küstenstreifen befanden. Das israelische Fernsehen berichtete von massiven Angriffen der Luftwaffe sowie der Artillerie und Panzertruppen auf den Küstenstreifen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte zu den Angriffen: „Ich habe gesagt, dass die Hamas einen sehr hohen Preis zahlen wird.“ Man werde die Angriffe „mit großer Intensität fortsetzen“, sagte er in einer Videobotschaft. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und diese Operation wird so lange wie nötig weitergehen.“

Palästinensische Autonomiegebiete, Beit Lahia: Blick auf ein zerstörtes Gebäude nachdem es bei einem israelischen Luftangriff am frühen Morgen getroffen wurde. Foto: dpa

Das israelische Fernsehen berichtete, es sei der heftigste und breiteste Angriff im Gazastreifen seit Beginn der Eskalation am Montag. Die Armee rief Israelis in den Grenzorten, die bis zu vier Kilometer entfernt vom Gazastreifen leben, dazu auf, sich bis auf Weiteres in Schutzräume zu begeben.

Verteidigungsminister Benny Gantz hatte zuvor angesichts der Eskalation die Mobilisierung von weiteren 9000 Reservisten genehmigt. Vor zwei Tagen hatte die Armee bereits 5000 Reservisten mobilisiert. Nach Medienberichten bereitete sich die Armee auf eine mögliche Bodenoffensive vor.

Donnerstag, 13. Mai 2021

20.45 Uhr: Militante Palästinenser mit Raketenangriffen auf israelische Städte

Militante Palästinenser setzten am Donnerstag ihre heftigen Raketenangriffe auf israelische Bevölkerungszentren fort. Auch am Abend wurden erneut zahlreiche Städte beschossen, darunter Aschkelon, Aschdod und Modiin. Auch in die Richtung des internationalen Flughafens bei Tel Aviv wurden Raketen abgefeuert. In einer Ortschaft im Süden des Landes wurde nach Angaben von Rettungskräfte eine 87-Jährige auf der Flucht in einen Schutzraum tödlich verletzt.

Palästinensische Autonomiegebiete, Gaza: Trauernde tragen in der Al-Omari Moschee in Gaza-Stadt die Leichen von 13 Kämpfern der Hamas, die bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen getötet wurden. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte am Donnerstag mit, dass die Zahl der palästinensischen Todesopfer inmitten eines Aufflammens der israelisch-palästinensischen Gewalt auf 83 gestiegen ist. Foto: dpa

Auch das israelische Militär setzte am Donnerstag seine massiven Angriffe auf das Küstengebiet fort. Im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 103 Menschen seit der Eskalation der Gewalt. In Israel wurden nach offiziellen Angaben bislang acht Menschen bei Raketenangriffen getötet. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Ein Sprecher des militärischen Hamas-Arms sagte, eine israelische Bodenoffensive wäre „eine Gelegenheit, weitere tote Soldaten und Gefangene des Feindes in unseren Besitz zu bringen“. Man sei bereit, „dem Feind mit Gottes Hilfe eine harte Lektion zu erteilen“. Mehr als 2100 Palästinenser und mehr als 70 Israelis wurden 2014 im 50-tägigen Gaza-Krieg nach Angaben beider Seiten getötet. 18.000 Häuser im Gazastreifen wurden damals nach Angaben der UN-Nothilfeorganisation Ocha zerstört oder beschädigt.

Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, spricht während eines Treffens mit der israelischen Grenzpolizei. Netanjahu hat die Bürger des Landes erneut auf einen längeren Einsatz im Gazastreifen eingestimmt. Foto: dpa

Nach Angaben der Armee wurden seit Montagabend rund 1750 Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben von Israels Ministerpräsidenten Netanjahu wurden bislang schon fast 1000 Ziele der militanten Palästinenser beschossen.

19.24 Uhr: Heiko Maas mit deutlichen Worten

Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte der „Bild“ (Freitag): „Zumindest die jüngste Eskalation hat die Hamas mutwillig herbeigeführt, indem sie über tausend Raketen auf israelische Städte geschossen hat.“ Deutschland setze sich für ein sofortiges Ende der Gewalt ein. Hierzulande solle die Polizei „mit höchster Aufmerksamkeit jüdische Einrichtungen schützen.

Menschen jüdischen Glaubens bei uns dürfen für Ereignisse im Nahen Osten nicht verantwortlich gemacht werden. Und für Angriffe auf Synagogen und #Antisemitismus wie in #Gelsenkirchen darf es in unserem Land ohnehin null Toleranz geben! https://t.co/rrhxELCxHQ — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 13, 2021

Mittwoch, 12. Mai 2021

22.45 Uhr: Antisemitischer Demo-Zug in Gelsenkirchen gestoppt

In der Bundesrepublik kam es zu mehreren antisemitischen und anti-israelischen Demonstrationen. In Gelsenkirchen stoppte die Polizei am Mittwochabend einen Demonstrationszug, der sich in Richtung Synagoge bewegte. In einem per Twitter verbreiteten Video des Zentralrats der Juden sind Sprechchöre mit antisemitischen Inhalten zu hören. Die Polizei bestätigte am Donnerstag die Echtheit des Videos. Auch in Hannover musste die Polizei bei einer Anti-Israel-Demonstration einschreiten. Zudem wurden in mehreren Städten israelische Flaggen angezündet. Maas forderte ein Verbot der Demos, „wenn Straftaten zu erwarten sind".

, Israel, Sderot: Israelische Abwehrraketen fangen Raketen ab, die aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert wurden. Seit dem 10. Mai beschießen militante Palästinenser Israel mit Raketen. Israels Armee reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe. Auf beiden Seiten gab es Tote. Foto: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte die Ereignisse in Deutschland. „Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in deutschen Städten“, sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag für die „Bild“-Zeitung.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will unterdessen zu einer raschen Beruhigung des Konflikts beitragen. In einem Telefonat mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas habe der 43-Jährige die Raketenangriffe der Hamas und „anderer terroristischer Gruppen“ auf Israel verurteilt, teilte der Élyséepalast in Paris mit. Macron wolle auch mit Netanjahu telefonieren.

Israel und Gaza: Der Hintergrund des Konflikts

Der seit Jahren bestehende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern war zuletzt wieder aufgeflammt. Er spitzte sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und nach der Absage der palästinensischen Parlamentswahl immer weiter zu. Als Auslöser gelten etwa Polizei-Absperrungen in der Jerusalemer Altstadt, die viele junge Palästinenser als Demütigung empfanden. Hinzu kamen Auseinandersetzungen von Palästinensern und israelischen Siedlern im Jerusalemer Viertel Scheich Dscharrah wegen Zwangsräumungen sowie heftige Zusammenstöße auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif).

Die Anlage mit Felsendom und Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Der Konflikt greift zunehmend auch auf Orte im israelischen Kernland über – mit Gewalttaten von Arabern gegen Juden und umgekehrt. (red mit dpa)