Israel: DIESE Entscheidung könnte tausende Menschenleben retten

Der verheerende Krieg im Gazastreifen kostete jeden Tag unschuldigen Zivilisten das Leben. Nach Angaben des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) sind seit Beginn der Angriffe Israels im Gazastreifen circa 36.171 Menschen gestorben, ungefähr 81.420 wurden verletzt. Doch diese Nachricht ist ein Hoffnungsschimmer!

Denn wie US-Präsident Joe Biden am Freitag (31. Mai) verkündete, hätte Israel einen Plan für eine Feuerpause in Nahost übermittelt. Dieses Angebot gliedere sich in mehrere Phasen und würde eine „vollständige Waffenruhe“ beinhalten. Israels Präsident Benjamin Netanjahu sei zudem bereit, seine Truppen für sechs Wochen aus dem Gazastreifen abzuziehen und die Hamas-Geiseln freizulassen.

Israel: Joe Biden – „Krieg auf unbestimmte Zeit“ verhindern

Das Angebot würde der Hamas bereits vorliegen, Katar hätte es vermittelt. Dies teilte der 81-Jährige im weißen Haus mit. Der „vollständige und uneingeschränkte Waffenstillstand“ würde bedeuten, dass die palästinensische Bevölkerung in ihre Häuser zurückkehren könnte. Die humanitäre Lage würde sich schlagartig verbessern, „600 Lastwagen“ mit Hilfsgütern könnten jeden Tag im Gazastreifen eintreffen.

Der US-Präsident appellierte, dass „man diesen Moment nicht verlieren dürfe“. Er forderte die radikalislamische Hamas dazu auf, dem Deal zuzustimmen. Die Hamas sei nicht mehr in der Lage, einen bedeutenden Angriff auf Israel durchzuführen, daher sei die Annahme die einzige Lösung. Nur so könne man einen „Krieg auf unbestimmte Zeit“ verhindern.

„Israel hat seinen Vorschlag gemacht. Die Hamas sagt, sie will einen Waffenstillstand. Dieses Abkommen ist eine Gelegenheit zu beweisen, dass sie es wirklich ernst meinen.“