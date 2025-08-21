Massiver Aufstand der Israelis gegen eigene Regierung – Ex-General: „Einfach falsch“

Das Leid der Kinder im Gazastreifen nimmt weiter zu und auch in Israels wächst die Opposition gegen diesen Krieg der Regierung Netanjahu. Nun spricht ein ehemaliger hochrangiger Militär und verurteilt das Vorgehen seiner Regierung scharf. Die will jetzt trotz alledem Gaza-Stadt erobern.

+++ Auch interessant: Israel genehmigt Operation „Gideon’s Chariots II.“: 60.000 Reservesoldaten sollen kämpfen +++

Netanjahu will Gaza-Stadt erobern – Proteste im eigenen Land

Die Zahl unterernährter Kinder im Gazastreifen hat sich nach UN-Angaben seit März verdreifacht. In der Stadt Gaza sei nahezu ein Drittel der Kinder unterernährt, schrieb Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge auf X. Foto: IMAGO/Anadolu Agency UNRWA und andere Hilfsorganisationen würden seit bald sechs Monaten daran gehindert, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Dabei seien in den Lagern der Organisation in Ägypten und Jordanien Vorräte, mit denen 6.000 Lastwagen beladen werden könnten. Die Lebensmittel würden für drei Monate ausreichen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Nach Angaben des israelischen Militärs wurden am Mittwoch (20. August) 154 Paletten mit Hilfsgütern über dem Gazastreifen abgeworfen. An der Aktion beteiligte sich auch Deutschland. Der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft ist allerdings umstritten, weil dann nach Angaben des Welternährungsprogramms eine gesteuerte Verteilung der Hilfsgüter kaum möglich ist. Foto: IMAGO/Middle East Images Zunächst sei es nach dem 7. Oktober 2023 ein “gerechter und notwendiger Krieg” gewesen, so Sheffer. Doch mittlerweile sei die Hamas “als militärische Kraft fast vollständig ausgeschaltet”, darum gebe es nun “keinen Grund, diesen Krieg fortzusetzen”. Der Krieg bringe jetzt keine Vorteile mehr, sondern nur “Tod und Verderben”, darum sei er “einfach falsch” und das Vorgehen der israelischen Regierung “unmoralisch”.

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Aus Sicht von Sheffer bringt das auch den Geiseln der Hamas nichts. Eine Eroberung von Gaza-Stadt bedeute für sie “fast sicher den Tod”, die Geiselnehmer hätten den Befehl, sie zu töten, sobald sich israelische Soldaten nähern. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Regierung Netanjahu scheint allerdings, entschlossen, Gaza-Stadt einnehmen zu wollen, trotz aller internationaler Kritik. Verteidigungsminister Israel Katz hat die Einberufung von rund 60.000 weiteren Reservisten für die Einnahme der Stadt genehmigt. Vororte seien bereits eingenommen worden, teilt ein Sprecher mit. Die Lage der Zivilbevölkerung könnte noch katastrophaler werden. Foto: IMAGO/Middle East Images

Weitere Nachrichten für dich: