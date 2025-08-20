Israel genehmigt Operation „Gideon’s Chariots II.“: 60.000 Reservesoldaten sollen kämpfen

Israel plant eine großangelegte Invasion von Gaza-Stadt und mobilisiert dafür 60.000 Reservisten. Die Entscheidung sorgt weltweit für Empörung und verstärkt die humanitäre Krise im Gazastreifen. Während UN-Vertreter vor katastrophalen Folgen warnen, wächst auch der Protest in Israel selbst. Gleichzeitig nimmt die Hamas ein Friedensangebot an, doch Netanjahu bleibt bei harten Forderungen. Die Situation eskaliert weiter.

Israel plant Invasion von Gaza-Stadt

Israel hat die Invasion und Besetzung von Gaza-Stadt offiziell genehmigt. Verteidigungsminister Israel Katz stimmte der Operation „Gideons Wagen II“ zu, bei der 60.000 Reservisten mobilisiert werden sollen. Dieser Schritt wird tausende Zivilisten aus Gaza-Stadt in den Süden des Gazastreifens vertreiben. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Der Plan löste international Empörung und scharfe Kritik aus, darunter eine Verurteilung durch den UN-Sicherheitsrat. UN-Generalsekretär António Guterres nannte die Entscheidung „eine gefährliche Eskalation mit katastrophalen Folgen für Palästinenser und israelische Geiseln“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Seit Beginn des Konflikts im Oktober 2023 sind in Gaza über 61.000 Menschen getötet worden, darunter mehr als 18.000 Kinder. Zudem wurden rund 151.000 Zivilisten verletzt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Schätzungsweise 50 israelische Geiseln befinden sich weiter in Gaza. „Die Bedingungen der Überlebenden sind unvorstellbar erschreckend“, erklärte UN-Vertreter Ramesh Rajasingham und bezeichnete die geplante Invasion als „schweren Rückschritt in einem ohnehin verheerenden Konflikt“. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber Die von Israel verhängte Blockade des Gazastreifens hat nach offiziellen Angaben bereits 266 Menschen, darunter 122 Kinder, in den Hungertod getrieben. Hilfslieferungen, die per Fallschirm ins Gebiet gelangten, wurden als ineffektiv und unzureichend kritisiert. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Eine Koalition aus 24 Staaten, darunter Großbritannien und Australien, forderte Israel auf, uneingeschränkte Hilfe zuzulassen, um den Hunger zu bekämpfen. Ihre Erklärung hob hervor, dass „humanitäres Leid niemals politisiert werden darf“. Foto: IMAGO/NurPhoto Trotz der angespannten Lage protestierten letzte Woche tausende Israelis gegen weitere Kriegshandlungen. Viele forderten von Premierminister Benjamin Netanjahu, den Krieg in Gaza zu beenden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Parallel nahm die Hamas ein Friedensangebot arabischer Vermittler an. Dieses beinhaltet eine 60-tägige Waffenpause sowie den Austausch von 20 israelischen Geiseln gegen 150 palästinensische Gefangene. Netanjahus Büro erklärte jedoch, dass es nur eine Einigung akzeptieren werde, wenn „alle Geiseln auf einmal freikommen“. Foto: IMAGO/Middle East Images

