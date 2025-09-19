Israel-Hass in Frankfurt! Übler Vorfall von Galatasaray-Fans

Unschöne Szenen beim CL-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul.
Ein großer europäische Fußballabend mit einem üblen Vorspiel!
Beim 5:1-Sieg von Eintracht Frankfurt in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul fielen die türkische Fans negativ mit Israel-Hassparolen auf. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art bei einem Gastspiel in Deutschland.
Fotostrecke: Üble Szene vor Champions-League-Spiel
