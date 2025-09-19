  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Israel-Hass in Frankfurt! Übler Vorfall von Galatasaray-Fans

Veröffentlicht inPolitik

Israel-Hass in Frankfurt! Übler Vorfall von Galatasaray-Fans

Avatar-Foto von Marcel Görmann

Unschöne Szenen beim CL-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul.

Unschöne Szenen
© IMAGO/Eibner

Waffenlieferungsstop nach Israel: Was denken die Deutschen darüber?

Ein großer europäische Fußballabend mit einem üblen Vorspiel!

Beim 5:1-Sieg von Eintracht Frankfurt in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul fielen die türkische Fans negativ mit Israel-Hassparolen auf. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art bei einem Gastspiel in Deutschland.

Fotostrecke: Üble Szene vor Champions-League-Spiel

Unschöne Szenen
Eigentlich war es eine große Champions-League-Party in Frankfurt, doch es gab auch andere Szenen! Vor dem Duell der Eintracht gegen Galatasaray Istanbul spielten sich zum Teil unschöne Szenen ab. Foto: IMAGO/Eibner
Zuerst ausgelassene Stimmung
Zuerst war Feierstimmung angesagt! So jubelten türkische Fans vor dem Rathaus am Frankfurter Römer einem frischvermählten Hochzeitspaar zu. Dem Bräutigam wurde ein Schal in den rot-gelben Farben des Vereins umgehängt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Parole: "Nieder mit Israel"
Doch bei einem Thema versteht ein Teil der Gala-Fanszene keinen Spaß! So zeigt unter anderem TRT Deutsch auf X ein Video eines Fanmarsches von Galatasaray-Fans in Frankfurt, begleitet von Polizeikräften. Die Fans skandieren dabei auf türkisch: „Nieder mit Israel! Freiheit für Palästina!“ Foto: IMAGO/Jan Huebner
Politische Statements auch im Stadion
„Nieder mit Israel“ – es ist ein Satz, der in Deutschland für Entsetzen sorgt. Im Stadion präsentierten Anhänger des türkischen Vereins Palästina-Flaggen und zeigten die Forderung „Free Palestine“. Foto: IMAGO/osnapix
Vorfall auch in München
Schon beim Gastspiel der Türken in München 2023 gab kritische Szenen. So tickte ein Gala-Fans wegen einer am Münchner Rathaus angebrachten Israel-Fahne aus, wie die „tz“ berichtete. Das Spiel fand kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf israelische Siedlungen 2023 statt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Spiel endet 5.1
Am Ende besiegte die Eintracht den türkischen Meister vor 58.700 Zuschauer deutlich mit 5:1. Foto: IMAGO/HJS

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Nachrichten für dich: