Israel: Deutsche wird Opfer der Hamas – Video zeigt sie noch kurz vor dem Albtraum

Der Terror kam in einem Moment der Glückseligkeit: Die 22-jährige Shani Louk gehört zu den Opfern der Hamas in Israel. Ihre Familie hat sie auf einem kaum auszuhaltenden Video der Islamisten wiedererkannt. Unklar ist, ob sie da noch am Leben war.

In einem weiteren Clip, der nun im Netz kursiert, ist die junge Frau offenbar nur wenige Momente vor der Tragödie zu sehen.

Israel: Deutsche wird von Hamas wie Kriegstrophäe präsentiert

Die Deutsch-Israelin mit den Rasta-Zöpfchen hat Wurzeln auch in Deutschland. Enge Verwandte leben im Schwarzwald und in Ravensburg. Ihre Mutter zog der Liebe wegen nach Israel. Nun ist ihre Familie in größter Sorge.

Auf einem kurzen Hamas-Video ist zu sehen, wie höchstwahrscheinlich Shani Louk, nur in Unterwäsche bekleidet, bäuchlings auf einem Truck der Terroristen liegt. Ein Bein ist komplett verdreht. Wie eine Kriegstrophäe wird sie von den Terroristen der Menge präsentiert. Sie rufen „Allahu Akbar“, ein Jugendlicher spuckt auf ihren Kopf. Die junge Frau ist reglos, bewusstlos – leblos?

Liegt sie in einem Krankenhaus in Gaza?

Furchtbare Aufnahmen! Ihre Mutter erkannte ihre Tochter am auffälligen Tattoo am Bein eindeutig wider. Nun treibt sie die Frage um, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Lebt sie noch? Wird sie als Geisel gehalten? Wurde sie missbraucht und gefoltert?

Am Dienstag (10. Oktober) kam die Meldung, dass die junge Frau am Leben sein soll. Ihre Familie erfuhr ihren mutßmalichen Aufenthaltsort. Demnach liege sie mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. Die Familie zeit sich gegen „heute“ (ZDF) enttäuscht von den deutschen Behörden. Ihre Tante Orly Louk: „Wir flehen jetzt seit drei Tagen die deutsche Regierung an, zu helfen.“ Und weiter: „Sie ist ein deutsches Mädchen, wir verstehen nicht, warum es so lange dauert, bis uns jemand hilft. Sie ist in einem katastrophalen Zustand und jede Sekunde zählt. Wir müssen sie so schnell wie möglich rausholen.“

Video zeigt sie kurz vor dem Horror

Kurz vor dem entsetzlichen Drama war Shani Louk auf einem Elektro-Festival „Supernova“ in der Wüste nahe des Kibbuz Rei’im (Israel). Für die Feiernden kam der Angriff völlig aus dem Nichts. Wie auf einem Schlachtfeld schossen die Terroristen in die Menge. Es brach eine Massenpanik aus. Mindestens 260 Menschen fanden hier den Tod.

Nun tauchte im Netz ein Clip auf, der die Deutsch-Israelin Shani Louk genau auf diesem Festival zeigen soll. Sie soll die Frau rechts in der Aufnahme sein – so wie man die Weltenbummlerin bislang in ihrer Familie kannte: Fröhlich, ausgelassen, tanzend. Waren das die letzten glücklichen Momente in ihrem jungen Leben?