ZDF bringt Muslime gegen sich auf – „Respektlose Frechheit gegenüber dem Islam“

Diese Idee hinter dieser ZDF-Serie ist wild – und bringt sowohl Islamkritiker als auch gläubige Muslime auf die Barrikaden! In den sozialen Netzwerken hagelt es erboste Kommentare.

Die Eigenproduktion „High Stakes“ von ZDFneo dreht sich um die junge Astrophysik-Studentin Ayla Güner (gespielt von Via Jikeli). Die junge kopftuchtragende Muslima hat einen Traum: sie will ein Praktikum bei der NASA machen und Astronautin werden. Doch wie soll sie den Aufenthalt in den USA finanzieren? Die hochbegabte Frau will aber keinen Studienkredit aufnehmen, bekommt Absagen für Stipendien und ihre Eltern sind ihr auch keine Hilfe. Da versucht sie es mit Glückspiel, obwohl das im Islam haram ist, also streng verboten!

Doppelleben einer Muslima – „Empfinde ich als beleidigend“

In der sechsteiligen Serie geht es um das Doppelleben der Muslima zwischen Glaube und Familie und der Welt des Pokerspiels. Nebenbei stellt sich auch noch heraus, dass Aylas Bruder Tolga homosexuell ist und eine heimliche Beziehung zu einem Ex-Pokerprofi hat.

Wie realistisch diese Miniserie die Lebensrealität junger Musliminnen in Deutschland dargestellt, darüber gibt es jetzt Zoff im Netz! „Welcher Sendeauftrag wird hier erfüllt?“, heißt es beispielsweise in einem Facebook-Kommentar.

Vor allem viele Muslime fühlen sich provoziert vom Inhalt der Serie und bringen das in ihren Kommentaren deutlich zum Ausdruck:

„Es ist eine absolute respektlose Frechheit gegenüber dem Islam!“

„Als Muslim empfinde ich eine derartige Darstellung als beleidigend. Im Islam ist Glückspiel verboten und diese Darstellung widerspricht den Werten des Islam. Wie kann so eine Geschichte überhaupt zustande kommen?“

„ZDF, ihr fordert Respekt. Aber das Cover und der Content dieser Serie ist schon herbe respektlos!“

„100 Prozent Respektlosigkeit! Hätte mich auch gewundert, wenn der Islam nicht negativ dargestellt wird. Von Millionen Muslimen GEZ kassieren und so einen Mist ausstrahlen.“

Islam-Serie in der Kritik: „Kommt euch das nicht selbst albern vor?“

Doch auch von islamkritischen Zuschauern kommen abschätzige Kommentare. Ein Mann schreibt an die Adresse der Drehbuchautoren: „Im Spiegelkabinett der eigenen Wahnbilder.“ Ein weiterer meint: „Ihr habt völlig den Bezug zur Realität verloren. Kommt euch das nicht selbst allmählich albern vor, mit solchen Formaten um die Ecke zu kommen?“

Einige wenige, die schon reingeschaut haben, loben die Miniserie und betonen, dass er hier einfach um eine fiktive Geschichte gehe. So schreibt eine Frau: „Es nennt sich Unterhaltung, nicht Doku nach einer wahren Geschichte.“