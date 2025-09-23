Islam-Streit in Hannover: Rabatt nur für Frauen mit Kopftuch

Erneut eine Debatte um Integration und den Islam in Deutschland. Ein Friseursalon in Hannover bietet mittwochs 40 Prozent Rabatt „nur für Damen mit Kopftuch“ an. Dieses Angebot hat eine Diskussion ausgelöst, nachdem sich eine Frau ohne Kopftuch beschwert hatte. Sie fühlt sich dadurch benachteiligt und wandte sich an die Antidiskriminierungsstelle.

Die Stadt Hannover bestätigt, dass die Beschwerde eingegangen sei. Die Antidiskriminierungsstelle teilt mit: „Die Irritation der Anfragestellerin [sei] nachvollziehbar, dass sie sich als Frau, die kein Kopftuch trägt, anders behandelt fühlt als kopftuchtragende Frauen.“

„Geschützter Raum“ für Frauen mit Kopftuch

Der Inhaber des Friseursalons, Celal Kilic, betont gegenüber der „Bild“: „Es gibt wenig geschützte Angebote für Frauen mit Kopftuch.“ Er erklärt weiter, dass mit der Aktion gezielt muslimische Frauen angesprochen werden sollen. Eine neu eröffnete Etage des Salons stehe einmal pro Woche exklusiv Frauen offen.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Muslimische Frauen sollen hier unbefangen ihr Kopftuch abnehmen können, werden nur von Frauen frisiert“, so Kilic. Eine Mitarbeiterin unterstreicht: „Viele Kundinnen mit Kopftuch erzählen uns, dass sie sich die letzten Jahre die Haare selbst geschnitten oder gefärbt haben.“

Islam-Streit: Spezielles Angebot rechtmäßig?

Trotz der guten Absichten des Rabatts gibt es rechtliche Bedenken. Verfassungsexperte Professor Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler kritisiert gegenüber „Bild“: Die Rabatt-Aktion sei „eine klare Diskriminierung“ für Frauen ohne Kopftuch. Ein geschützter Raum dagegen sei rechtlich in Ordnung.

Weitere Nachrichten für dich:

Die Aktion zielt bewusst auf muslimische Frauen, was sowohl positive Resonanz als auch Kritik auslöst. Der Fall wirft die Frage auf, wie sich religiös motivierte Angebote mit den rechtlichen Vorgaben zu Antidiskriminierung und Gleichbehandlung vereinbaren lassen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.