„In 40 Jahren islamische Mehrheiten in Deutschland“: Stimmt die Vorhersage von Thilo Sarrazin?

Thilo Sarrazin warnt in jüngsten Interviews vor einer drohenden „Islamisierung“ und einem „Untergang“ der deutschen Kultur, indem er prognostiziert, dass in 40 bis 50 Jahren „islamische Mehrheiten“ oder bis zu 80 Prozent Menschen mit „orientalischem oder afrikanischem Ursprung“ Deutschland prägen könnten.

Demgegenüber zeigen demografische Studien, etwa des „Pew Research Centers“, dass der Muslimanteil in Deutschland keineswegs so stark steigen wird. Mehr dazu in der Fotostrecke.

Sarrazin prophezeit „islamische Mehrheiten“ in Deutschland – was ist dran?

Thilo Sarrazin warnt erneut vor der Islamisierung und einem Untergang Deutschlands, so wie man es heute kennt. In einem TV-Interview mit der „Welt“ sagte er kürzlich, dass es nach seinen Berechnungen in 40-50 Jahren „islamische Mehrheiten“ in Deutschland geben wird. Foto: IMAGO / Steinach, IMAGO/dts Nachrichtenagentur (Fotomontage) In einem weiteren Interview mit „Tichys Einblick“, das Ende August auf YouTube veröffentlicht wurde, sagt er gar, dass Deutschland in Zukunft zu „80 Prozent“ von Menschen bewohnt sein wird, die einen „orientalischen oder afrikanischen Ursprung“ haben. Die heutige deutsche Kultur werde dann weitgehend untergegangen sein. Foto: IMAGO/ Was sagen die Fakten? Professor Dr. Sebastian Klüsener vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung verweist darauf, dass aktuell in Deutschland etwa 5,5 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund aus einem muslimisch geprägten Land haben – das macht aktuell einen Bevölkerungsanteil von „weit unter 10 Prozent“. Foto: imago stock&people Zwar konzentriere sich der Anteil auf eher jüngere Altersgruppen, jedoch nimmt die Geburtenrate auch bei den Muslimen ab. Klüsener: „Hinsichtlich der Fertilität ist zu beachten, dass viele muslimisch geprägte Bevölkerungen aktuell stark sinkende Geburtenraten verzeichnen.“ So habe sich die Geburtenrate in der Türkei seit 1990 von 3,11 auf 1,63 je Frau fast halbiert. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer Professor Klüseber weiter: „Weiterhin weisen Forschungsergebnisse darauf hin, dass Zugewanderte sich der Fertilität der einheimischen Bevölkerung anpassen. Dies gilt auch für Personen mit muslimischer Religion, wobei das bei dieser Personengruppe zum Teil etwas länger dauert. Angesichts dieser Tendenzen ist es eher unwahrscheinlich, dass zukünftig noch starke Fertilitätsunterschiede zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Bevölkerungsteilen verzeichnet werden.“ Foto: IMAGO/Funke Foto Services Der Demographie-Experte: „Es würde einer erheblichen Zuwanderung aus muslimisch geprägten Gebieten bedürfen, damit diese Bevölkerungsteile in die Mehrheit kommen. Hierfür gibt es aktuell keine Anzeichen.“ Foto: IMAGO/Depositphotos Das amerikanische Pew Research Center kam bereits vor einigen Jahren zu einer ähnlichen Einschätzung. Das US-Institut berechnete 2017 (also schon angesichts der Flüchtlingswelle ab 2015) für die Länder in Europa unterschiedliche Szenarien, je nach Entwicklung der Migration. Foto: IMAGO/Funke Foto Services Im mittleren Szenario würden dann etwa 8,5 Millionen Muslime im Land leben nach dieser Projektion. Im Szenario mit hoher Einwanderung könnte der Anteil der Muslime auf knapp 20 Prozent steigen. Dann würden rund 17,5 Millionen Muslime in Deutschland leben. Foto: IMAGO/Guido Schiefer Höchst wahrscheinlich ist also, dass die islamische Gemeinschaft in Deutschland in Zukunft wachsen und an gesellschaftlichem Einfluss gewinnen wird. Von einer muslimischen Mehrheit im Land kann jedoch in den nächsten Jahrzehnten deutschlandweit keine Rede sein. Hier übertreibt Sarrazin offenbar. Foto: IMAGO/IPON

