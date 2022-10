Iran: Mindestens 15 Tote nach Anschlag! Steckt der IS dahinter?

In der Großstadt Schiras im Iran sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens 15 Menschen bei einem Terroranschlag getötet worden.

Attentat in iranischer Großstadt

Wie das Staatsfernsehen berichtet, sollen in der Millionenstadt an der schiitischen Heiligstätte Schah Tscheragh zudem Dutzende weitere Menschen verletzt worden sein. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich auf einem Telegram-Kanal für die Attacke.

Mutmaßlicher Terroranschlag im Iran. Foto: Mohammadreza Dehdari/Iranian Students' News Agency, ISNA/AP/dp

Rund um den Schrein der Heiligstätte soll es Augenberichten zufolge ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften und Polizei gegeben haben.

Terrormiliz IS bekennt sich auf Telegram

Sunnitische Dschihadisten, Anhänger des IS, verüben immer wieder Angriffe auf schiitische Muslime, die sie als Abtrünnige des Islam bezeichnen und verachten, zum Beispiel in Afghanistan. Im Iran seien solche Attentate aber sehr ungewöhnlich. Präsident Ebrahim Raisi verurteilte den Anschlag und kündigte nach Angaben des Präsidialamts eine konsequente Reaktion an.

Auch soll das mutmaßliche Attentat nicht im Zusammenhang mit den Massenprotesten im Iran nach dem Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini stehen. Auch 40 Tage nach ihrem Tod gehen zahlreiche Menschen auf die Straße, um zu protestieren.

(dpa)