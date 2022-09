Inflationsprämie von 3.000 Euro: Kriegst du sie? DAS erhöht deine Chance!

Die Ampel macht den Weg frei für eine fette Inflationsprämie! Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, dass Arbeitgeber bis zu 3.000 Euro steuerfrei als Bonus auszahlen können.

Die Inflationsprämie ist als Inflationsausgleich gedacht und soll den Druck aus den nächsten Lohnverhandlungen nehmen. Statt einer Gehaltsanpassung entsprechend der aktuell hohen Inflation (7,9 Prozent im August), könnten Arbeitnehmer als Ausgleich einen Extra-Bonus steuerfrei erhalten. Ein besonderes Detail bietet die Chance, dass viele davon profitieren können.

3.000 Euro steuerfreie Inflationsprämie: Können sich das viele Arbeitgeber überhaupt leisten?

Zuletzt wurden nämlich vor zu hohen Erwartungen angesichts der Inflationsprämie gewarnt. So sagte beispielsweise Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, dass sich viele Firmen aktuell gar nicht leisten könnten, so große Extra-Prämien auszuzahlen. „Viele Unternehmen würden ihren Mitarbeitern sicherlich eine Einmalzahlung egal in welcher Höhe ermöglichen, aber sie können es nicht, weil die massiv gestiegenen Energiekosten ihnen jede Luft zum Atmen nehmen“, so Dulger gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Die 3.000 Euro seien „kein Selbstläufer“.

Drittes Entlastungspaket der Bundesregierung: – Strompreisbremse

– Höheres Wohngeld und Ausweitung auf zwei Millionen Berechtigte

– einmaliger Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger

– Rentner erhalten 300 Euro Energiepreispauschale

– Studierende erhalten eine Einmalzahlung von 200 Euro

– Anhebung der Midi-Job-Grenze auf 2.000 Euro

– Einführung des Bürgergeldes in Höhe von 502 Euro

– bundesweites ÖPNV-Ticket zwischen 49 bis 69 Euro

Inflationsprämie: Detail eröffnet Chance für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Insbesondere viele mittelständische Betriebe und jene, die auch gar nicht im Tarifvertrag sind, dämpften die Hoffnungen auf Einmalzahlungen für die Beschäftigten. Dies sei in der aktuellen Lage unbezahlbar, wobei gleiches dann natürlich auch für inflationsbereinigte Lohnerwartungen ihrer Beschäftigten gelten müsste.

3.000 Euro steuerfrei als Einmalzahlung zum Lohn: Für viele wäre das eine große Entlastung. Foto: IMAGO / Shotshop

Doch eine besondere Klausel im Gesetzentwurf der Ampel könnte nun eine Tür öffnen. So kam nun heraus, dass die Prämie laut Finanzminister Christian Lindner bis Ende Dezember 2024 steuerfrei gewährt werden kann. Die Arbeitgeber haben also rund zwei Jahre Zeit, die Inflationsprämie auszuzahlen und können entsprechend zunächst abwarten, wie sich die Geschäfte und die Energiepreise weiter entwickeln.

Darauf müssen Arbeitgeber bei der Auszahlung der Inflationsprämie achten

Laut den Plänen der Bundesregierung ist ein einfacher Hinweis auf der Lohnabrechnung ausreichend, aus dem hervorgeht, dass die Sonderzahlung im Zusammenhang mit der Inflation steht, um sie steuerfrei zu ermöglichen.