am 20.09.2020 um 20:38

Horst Seehofer mit klarer Ansage zu Moria: „Wer in die EU einreist...“

Die Situation rund um das Flüchtlingslager Moria bleibt weiter angespannt.

Innenminister Horst Seehofer hat sich nun zu diesem Thema geäußert und auch erklärt, warum er die Aufnahme von 1.500 Flüchtlingen für Deutschland als vertretbar hält.

+++ Donald Trump hält Corona für eine „gute Sache“ – seine Begründung ist abstrus +++

Horst Seehofer mit klarer Ansage

In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ verriet Horst Seehofer, dass er mit der Aufnahme von höchstens 100.000 Asylsuchenden in Deutschland für das Jahr 2020 rechne.

Flammeninferno in Moria: Essenerin mittendrin Flammeninferno in Moria: Essenerin mittendrin

---------------

Das ist Horst Seehofer

Er wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren

Von 2008 bis 2018 war Seehofer Bayerischer Ministerpräsident

Den Vorsitz der CSU hatte er von 2008 bis 2019 inne

Seit März 2018 ist er Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

---------------

Aus diesem Grund sei es für ihn auch vertretbar, 1.500 Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen.

Horst Seehofer: „Wer in die EU einreist...“

Auf die Frage, ob er Verständnis dafür habe, dass sich einige Migranten weigern würden die neuen Unterkünfte auf Lesbos zu beziehen, antworteten der Innenminister wie folgt: „Nein, ich habe dafür kein Verständnis. Wer in die EU einreist, aus welchen Gründen auch immer, muss sich auch an die hiesigen Regeln halten. Wer Schutz sucht, muss die rechtlichen Verfahren akzeptieren.“

---------------

Weitere Politik-News:

Erdogan: Erzfeind hatte Skandal aufgedeckt – SO brutal rächt sich der Türkei-Präsident jetzt

Moria: SPD-Chef fordert weitere Aufnahme von Flüchtlingen ++ Deutliches Bild! 43 Prozent sind für...

Maybrit Illner (ZDF): Spott über Corona-Hilfen für Firmen – Scholz kontert knochentrocken! „Das ist ehrlicherweise...“

---------------

Insgesamt waren durch den Brand des Flüchtlingslagers Moria etwa 12.000 Migranten obdachlos geworden. Das hatte in Deutschland eine Debatte über die Aufnahme der Asylanten ausgelöst.

Innenminister verteidigt Bundesregierung

Horst Seehofer wehrte sich in dem Interview mit der „Bild am Sonntag“ auch gegen die Kritik an der Bundesregierung: „Es muss endlich aufhören, dass der Eindruck erweckt wird, nur wer für unbegrenzte Aufnahme ist, habe ein Herz, und wer für kluges, überlegtes Handeln, für Begrenzung und Steuerung von Migration eintritt, sei ein herzloser Unmensch.“

Einige der Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria sollen auf der Insel Lesbos in einem provisorischen Lager untergebracht werden. Foto: imago images / Bildgehege

Die Bundesregierung habe ein „weites Herz, aber wir haben keine unbegrenzten Möglichkeiten, Flüchtlinge aufzunehmen“, so der Innenminister weiter. (gb)