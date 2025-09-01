Historiker sind entsetzt! Trump schreibt die Geschichte um

Donald Trump macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Und dabei geht es nicht nur um die heutige, sondern auch um die vergangene. Der US-Präsident möchte die Geschichte der USA verändern, oder zumindest die Art, wie über sie gesprochen wird.

Dazu weitet er seinen Druck auf kulturelle Einrichtungen aus. Nach Universitäten und Konzernen geraten nun auch Museen ins Visier. Besonders die renommierte Smithsonian Institution steht im Zentrum seiner Angriffe. Sie gilt als einer der bedeutendsten Museumskomplexe der Vereinigten Staaten.

Erinnerung unerwünscht? Trump erklärt Museen den Krieg

Trump attackierte die Institution öffentlich auf Truth Social. „Die Smithsonian ist AUSSER KONTROLLE“, schrieb er in üblicher Manier. Dabei geht es ihm vor allem um die Darstellung der Sklaverei. Für ihn gehe es dort nur darum, „wie schrecklich unser Land ist“.

Die USA haben eine lange Geschichte der Sklaverei, die im 17. Jahrhundert begann. Vor allem die Wirtschaft, besonders in den Südstaaten, nutzte Millionen versklavter Afrikaner und deren Nachkommen. Sie wurden unter brutalen Bedingungen zur Arbeit gezwungen, oft auf Plantagen oder in privaten Haushalten. Erst der Bürgerkrieg führte 1865 zur Abschaffung der Sklaverei, doch Rassismus und Diskriminierung schwarzer Menschen blieben bestehen.

Trump wirft den Museen, die darüber berichten, vor, ausschließlich Defizite zu zeigen. Er beklagte fehlende Erfolge, fehlende Strahlkraft, keine Zukunftsperspektiven. Parallel beauftragte er seine Anwälte mit einer rechtlichen Prüfung, so berichtete „Watson“ zuerst.

Trump will nur Glanz, keine Schuld

Diese Vorgehensweise kennt man schon von Trump. Zuvor griff er massiv in Universitäten ein, wegen angeblicher „Wokeness“, vor allem in den Geisteswissenschaften, zu denen auch Geschichte gehört. Es wurden Fördergelder gekürzt, Programme zu Diversität und Gleichstellung zurückgedrängt.

Der Politologe Christian Lammert von der Freien Universität Berlin nennt das Vorgehen gegenüber „Watson“ einen Bruch mit Grundprinzipien. „Wenn ein US-Präsident verlangt, die Sklaverei weniger prominent darzustellen, bedeutet das einen direkten Eingriff“, warnt er. Sklaverei marginalisieren heiße, ganze Bevölkerungsgruppen aus der nationalen Erzählung herauszudrängen.

Für Lammert beschädigt Trump so das pluralistische Selbstverständnis der USA. Politisch vertiefe eine geschönte Geschichtserzählung bestehende Gräben. Wer Konflikte oder Gewalt ausblende, nehme der Demokratie ihre gemeinsame Basis. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump eine nationalistische Lesart forciert.