Hartz 4: Mutter braucht dringend Führerschein – doch Jobcenter stellt sich quer: „Fühle mich gemobbt”

Der Weg aus Hartz 4 ist nicht immer leicht. Bei der Suche nach einem Job spielt oft nicht nur die berufliche Qualifikation eine Rolle, sondern auch Arbeitswege oder der Besitz eines Führerscheins.

Eine Hartz 4-Empfängerin, die zusätzlich alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist, wäre für viele Jobangebote gut geeignet – wenn sie denn einen Führerschein hätte. Den kann sie sich allerdings nicht leisten – und das Jobcenter stellt sich quer.

Hartz 4: Mutter bittet Jobcenter um Führerschein-Darlehen

Die 34-jährige Frau hat zwei Söhne, sucht seit einiger Zeit nach Arbeit, um aus Hartz 4 heraus zu kommen. Zunächst sah alles gut aus: Die Frau aus Kamen (NRW) nahm ein Jobangebot in der ambulanten Pflege und Betreuung an, berichtet „Hartz 4.org“.

Das Problem: Für die Arbeit benötigt die Leistungsempfängerin einen Führerschein. Ihr neuer Chef wollte ihr die Kosten dafür vorstrecken, doch aus finanziellen Gründen kam es nicht dazu. Also fragte die zweifache Mutter beim Jobcenter nach dem Kredit – aber das lehnte ab!

Einige Fakten zu „Hartz 4“:

Hartz 4 heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es existiert seit dem 1. Januar 2005

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein würdevolles Leben zu führen

Allerdings kann die Leistung durch Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die Frau konnte den Job in der Folge nicht antreten, alle Tätigkeiten, für die es einen Führerschein braucht, fallen weg. Gegenüber „Hartz 4.org“ sagt die Arbeitslose: „Mir werden Vermittlungsvorschläge zugesandt, auf die mich bewerbe und eine Zusage erhalte, das Jobcenter lehnt aber ein Darlehen ab. Ich fühle mich gemobbt und verarscht.“ Dagegen kenne sie einen Vater, der ebenfalls Hartz 4 beziehe, der das Darlehen bekommen habe, um seine Kinder vom Kindergarten abzuholen.

Für die Frau ist das Vorgehen unverständlich: „Ich hatte seit letztem Jahr viel Jobs in Aussicht und wurde leider nie genommen, weil halt der Führerschein fehlt.“ Sie hat die Bürgermeisterin von Kamen über das Vorgehen informiert.

Hartz 4: Kein rechtlicher Anspruch auf Kostenübernahme

Auch wenn der Führerschein in vielen Berufen Grundvoraussetzung ist, und somit den Einstieg in den Job deutlich erleichtert, gibt es für Hartz 4-Empfänger keinen rechtlichen Anspruch auf die Leistung. Wer Geld bekommt, entscheidet der jeweilige Sachbearbeiter.

So übernimmt das Jobcenter nicht in allen Fällen die Kosten für den Führerschein Klasse B, die sich meist auf 1.500 bis 2000 Euro belaufen. In jedem Fall ist aber die Beendigung der Arbeitslosigkeit durch den Führerschein Pflicht für die Sonderzahlung.

Das war im Fall der alleinerziehenden Mutter aus Kamen der Fall – warum das Jobcenter der Hartz 4-Empfängerin trotzdem das Geld verwehrte, bleibt unklar. (kv)