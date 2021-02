Hartz 4: Weil das Geld ausbleibt! Empfänger greifen zu drastischen Maßnahmen

Winter-Albtraum für Hartz 4-Empfänger!

Die eiskalten Temperaturen haben es einmal mehr gezeigt: Auch im Februar ist man von einer funktionstüchtigen Heizung abhängig, will man nicht im Kalten bleiben oder dick angezogen durch die eigene Wohnung laufen.

Doch für Hartz 4-Empfänger ist das tatsächlich im Winter traurige Realität...

Hartz 4: Weil das Geld ausbleibt – viele Empfänger greifen zu drastischen Maßnahmen

Rund zwei Millionen Menschen konnten im Winter 2019/2020 ihre Wohnungen nicht angemessen heizen. Der Grund: finanzieller Engpass. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Besonders Menschen, die finanziell ohnehin prekär leben wie Hartz 4-Empfänger oder Alleinerziehende sind den kalten Temperaturen ausgesetzt. Von diesen Menschen haben sieben Prozent ihre Wohnung nicht richtig heizen können, unter den Alleinlebenden waren es 4,8 Prozent.

Wenn Sozialhilfe-Empfänger nicht mehr richtig heizen können, weil ihnen das Geld fehlt, sind sie in einer prekären Situation. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / imagebroker/begsteiger

Dabei ist der Winter 2019/2020 noch vergleichsweise mild ausgefallen. Es hatte zwar viel Regen gegeben, doch Schnee ist die Ausnahme gewesen. In einigen Regionen in Deutschland (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) ist der Winter sogar der wärmste Winter seit 1881 gewesen. Nicht auszudenken, wie diese Menschen in DIESEM Winter über die Runden kommen müssen. Eine kleine Erfolgsmeldung am Rande: Die Quote in Deutschland ist immerhin nur halb so hoch wie noch von vor zehn Jahren gewesen.

Fakten über Hartz 4:

Das Arbeitslosengeld II wird umgangssprachlich Hartz IV genannt.

Es entstammt der vierten Stufe des von der Hartz-Kommission 2002 entworfenen Konzeptes zur Reform des Arbeitsmarktes.

Alleinstehende erhalten 2021 einen Hartz-4-Regelsatz von 446 Euro.

Paare in einer Bedarfsgemeinschaft erhalten 401 Euro pro Person.

Für Kinder 283 Euro (0-5 Jahre) bzw. 309 Euro (6-13 Jahre) oder 373 Euro (14-17 Jahre).

Nicht erwerbstätige Volljährige unter 25 Jahren im Haushalt der Eltern erhalten 357 Euro.

Es kann durch Sanktionen maximal um 30 Prozent gekürzt werden.

Linke-Chefin fordert volle Heizkosten-Erstattung für Hartz 4-Empfänger

Dennoch ist diese Lage für Teile der Politik nicht tragbar. Linken-Chefin Katja Kipping erklärt: „Diese Energiearmut ist etwas, wo man nicht tatenlos zusehen kann.“ Sie fordert, dass Hartz-4-Empfänger die Heizkosten in der tatsächlichen Höhe ersetzt bekommen. Zudem sollen Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen einen Zuschuss zum Wohngeld erhalten.

Linke-Chefin Katja Kipping. Foto: IMAGO / Future Image

Ähnlich argumentiert VdK-Präsidentin Verena Bentele. Sie verwies zudem auf die Situation in der Corona-Pandemie. In dieser Zeit würden Menschen noch mehr Zeit zuhause verbringen. In der Grundsicherung sollten daher die reell entstandenen Energiekosten komplett übernommen werden, im Wohngeld müsse es wieder eine Energiekomponente geben.

Damit das Bibbern endlich ein Ende hat... (mg)

