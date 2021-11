Hartz 4: Du verkaufst bei Ebay Kleinanzeigen? Dann musst du jetzt höllisch aufpassen

Wer Hartz 4 bekommt, muss jeden Cent zweimal umdrehen. Da kann es sich schon lohnen bei Ebay Kleinanzeigen ein paar Artikel zu verkaufen. Doch Vorsicht! Einem neuen Urteil nach kann das ganz schön teuer werden.

Worum geht es konkret? Eine alleinerziehende Mutter aus Niedersachsen hat zusammen mit ihrer minderjährigen Tochter seit Jahren Arbeitslosengeld II (Hartz 4) bezogen. Um ihren Lebensunterhalt etwas aufzubessern, soll sie in nicht unerheblichem Maße gebrauchte Waren der Luxuslabels Louis Vuitton, Versace oder Chanel bei Ebay Kleinanzeigen verkauft haben. Doch das ging nach hinten los.

Hartz 4: Produkte bei Ebay Kleinanzeigen verkaufen? Darauf musst du achten

Denn als das Jobcenter Wind davon bekam, soll es der Frau 500 Euro monatlich als Einkünfte auf ihr Hartz 4-Geld angerechnet haben. Das gefiel der Mutter natürlich gar nicht. Sie zog vor Gericht. Darüber berichtet das Rechtsportal „Juris“.

Beim Sozialgericht Oldenburg beantragte sie die komplette Auszahlung ohne die Abzüge. Im Gegenzug sollte sie aber die Auszüge ihres Paypal-Kontos sowie des Girokontos dem Jobcenter vorlegen. Dem kam sie aber wieder nicht nach. Das Jobcenter stellte die Kürzungen also nicht ein.

Das ist Hartz 4:

Hartz 4 heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es existiert seit dem 1. Januar 2005

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein würdevolles Leben zu führen

Allerdings kann die Leistung durch Sanktionen gekürzt gestrichen werden

Also zog die alleinerziehende Mutter erneut vor Gericht - erfolglos. Denn die Klägerin müsse dem Jobcenter jede Beitrag ihrer Einkünfte vorlegen. Also, immer aufpassen, wenn im großen Stile bei Ebay Kleinanzeigen verkauft wird. Wie „Juris“ in dem Fall mit dem Aktenzeichen S 34 AS 140/21 ER berichtet, müssen Ebay-Einkünfte von Hartz 4-Beziehern sehr wohl offen gelegt werden. (js)