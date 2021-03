Hartz-4-Beben: SPD mit radikalen Plänen – Wähler skeptisch: „Riecht komisch“

Kaum ein Thema wird innerhalb der SPD so leidenschaftlich diskutiert wie Hartz 4. 2003 beschloss die damalige rot-grünen Koalition die Reform beim Arbeitslosengeld, 2005 trat sie in Kraft. Für nicht wenige ein Bruch der SPD mit ihren sozialen und gewerkschaftlich orientierten Wurzeln.

Immer wieder gab es laute Stimmen in der SPD, die Hartz 4 abzuschaffen. Bei der kommenden Bundestagswahl will die Partei nun offenbar Nägel mit Köpfen machen. Doch die potenziellen Wähler sind noch nicht wirklich überzeugt.

Hartz 4: SPD will Altlast loswerden

Eines der zentralen Themen des Wahlprogramms: Hartz 4. Dort planen die Sozialdemokraten einen Umbruch.

Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie die beiden Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen die Hartz-4-Grundsicherung offenbar komplett abschaffen. Stattdessen soll es ein Bürgergeld geben. „Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur untragbaren Last wird“, heißt es im Entwurf der SPD-Spitze. Auch die Sanktionen sollen in diesem Zusammenhang zurückgefahren werden.

Fakten über Hartz 4:

Das Arbeitslosengeld II wird umgangssprachlich Hartz IV genannt.

Es entstammt der vierten Stufe des von der Hartz-Kommission 2002 entworfenen Konzeptes zur Reform des Arbeitsmarktes.

Alleinstehende erhalten 2021 einen Hartz-4-Regelsatz von 446 Euro.

Paare in einer Bedarfsgemeinschaft erhalten 401 Euro pro Person.

Für Kinder 283 Euro (0-5 Jahre) bzw. 309 Euro (6-13 Jahre) oder 373 Euro (14-17 Jahre).

Nicht erwerbstätige Volljährige unter 25 Jahren im Haushalt der Eltern erhalten 357 Euro.

Es kann durch Sanktionen maximal um 30 Prozent gekürzt werden.

So gebe es zwar Mitwirkungspflichten, aber „sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir ab.“ Nach rund 16 Jahren liegt Hartz 4 noch immer wie ein Schreckgespenst über der Partei, bietet weiter enormes Spaltpotenzial und Reibungspunkte.

Wähler skeptisch bei Hartz-4-Reformplan: „Der Braten riecht komisch.“

So richtig nehmen die potenziellen Wählerinnen und Wähler der SPD den Kurskorrektur allerdings nicht ab. In den Diskussionen in den Sozialen Netzwerken werfen sie der Partei vor, bloß den Namen, nicht aber den Inhalt ändern zu wollen:

„Die SPD verspricht beim Wahlsieg, Hartz IV durch ein Bürgergeld zu ersetzen. Und Raider heißt jetzt Twix.“

„Die eigentliche Schlagzeile müsste heißen: ‚SPD benennt Hartz IV in Bürgergeld um und ändern tut sich nichts.‘“

„Hartz IV soll also abgeschafft werden, wenn die SPD gewinnt. Ist nach 16 Jahren auch endlich mal Zeit. Von der Partei, die es erst eingeführt hat. Der Braten riecht komisch.“

„Auch wenn die SPD Hartz IV in Bürgergeld umtaufen will, ist es weiterhin eine menschenunwürdige Mindestsozialleistung, die einem die Teilhabe am sozialen Leben unmöglich macht.“

Das plant die SPD noch zur Bundestagswahl 2021

Neben Hartz 4 gibt es aber auch weitere inhaltliche Eckpunkte, auf die der SPD-Entwurf laut „Spiegel“ Ausblick gibt. So sollen unter anderem höhere Einkommen, Erbschaften und Vermögen stärker besteuert werden. Das Ehegattensplitting soll gestrichen werden, Elterngeld erhöht und die Zahl der Kinderkrankentage aus 20 pro Elternteil verdoppelt werden. Der Mindestlohn soll auf zwölf Euro steigen. Weitere Pläne laut „Spiegel“:

Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen

Förderung von Elektroautos: Bis 2030 sollen es bereits 15 Millionen Pkw sein

Abschaffung der Ökostromumlage bis 2025

Förderung des Ausbaus von Solarenergie

Wie stark die Hartz-4-Sanktionen nach der Bundestagswahl tatsächlich aufgeweicht werden könnten, wird sich wohl erst mit Vorstellung des Wahlprogramms zeigen. Auch dann müsste die SPD allerdings in die Regierungsverantwortung kommen, um ihre Pläne auch umsetzten zu können. Mit der CDU wäre das wohl schwierig, in einer rot-rot-grünen Koalition hingegen durchaus realistisch durchzusetzen. Allerdings fehlt es für letzteres in Umfragen an Mehrheiten. (dav)