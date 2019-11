„Hart aber fair“: Riesenaufregung bei DIESEM Thema: „Das ist rassistisch“

Selten hat eine Ausgabe von „Hart aber fair“ für so viele Reaktionen in den sozialen Medien gesorgt.

Am Montagabend nach der Landtagswahl in Thüringen gingen Frank Plasberg und seine Gäste in der ARD der Frage nach: „Der Osten wählt, der Westen schaut gequält: Sieht so die Einheit aus?“

„Hart aber fair“: Ärger schon vor der ARD-Sendung

Allein der Titel sorgte schon vor der Sendung für Ärger. Viele Zuschauer fanden die Fragestellung anmaßend. Ein Nutzer etwa schriebt via Twitter: „Könnt Ihr mit dem Ost / West mal aufhören. Wohne an der ehemaligen Grenze und hier ist außer zwei Bundesländer, nichts mehr mit Ost / West“

„Hart aber fair“-Moderator leitete denn auch recht vorsichtig in die Sendung ein. „Ich stelle mir vor, da sitzt jetzt einer in Erfurt und hört den Wessi-Moderator diesen Satz sagen. Der denkt doch: Die haben uns nicht verstanden.“

— Claus A Michaelis (@aelg2903) October 26, 2019

In der Tat musste man diesen Eindruck im Lauf der Sendung gewinnen: Zwischen den sogenannten Wessis und Ossis klebt wie ein unsichtbares Spinnennetz immer noch eine Art großes Missverständnis. Allein, dass die Begriffe „Ossi“ und „Wessi“ 30 Jahre nach dem Mauerfall in unserem aktiven Sprachgebrauch existiere, ist Beweis genug.

„Die Leute wissen, wen sie da wählen“

Politikwissenschaftler Hendrik Münkler versuchte es mit Optimismus: „75 Prozent haben das nicht gewählt und das ist eigentlich der Punkt, den wir hier herausstellen müssen."

So kam aber nicht. Stattdessen ging es viel um den rechtsextremen Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. „Die Leute wussten, wen sie da wählen“, findet Joerg Helge Wagner, Politikchef beim Weser-Kurier. Er ließ das Argument vom unzufriedenen Protestwähler nicht gelten.

Das wirklich lächerliche an dem Narrativ "AfD, weil Merkeldiktatur" - Höcke schreibt es ganz offen, dass Deutschland einen "neuen Führer" bräuchte, der Deutschland als "Zuchtmeister" ist und den "Saustall ausmistet" - dabei werden "ein paar Volksteile verloren".

— Julian (@julianmiflei) October 28, 2019

Dirk Neubauer, SPD-Bürgermeister einer sächsischen Kleinstadt, wünschte sich mehr Differenzierung. „Ja, wir haben ein rechtes Problem“, räumte er ein. Aber man müsse verstehen, dass den Menschen in Ostdeutschland ein System übergestülpt worden sei. „Sie haben keine Selbstwirksamkeit wahrgenommen“, so Neubauer. Daraus sei über Jahrzehnte Frust entstanden.

Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke in Erfurt. Foto: Peter Sieben

„„Der Nationalsozialismus ist bei uns nie aufgearbeitet worden“

Vielen Menschen in Ostdeutschland fehle eine bürgerliches Verantwortungsbewusstsein, sie würden zu viel Verantwortung in den Staat legen. „Jedem, der zu mir kommt und sagt 'Die Stadt muss...', sage ich: 'Du bist die Stadt, ich bin nur die Stadtverwaltung'. Es ist klar, dass wir alle etwas leisten müssen.“

Die Thüringer Künstlerin Clara Ehrenwerth, die jetzt in Leipzig lebt, hat einen anderen Erklärungsansatz: Die Gesellschaft in Thüringen sei durchtränkt von Nationalismus. „Der Nationalsozialismus ist bei uns nie aufgearbeitet worden. Wenn ich mit älteren Menschen darüber spreche, was zwischen 1933 und '45 passiert ist, dann merke ich: Da ist wenig differenziertes Wissen da.“

Migration: „So wie wir es für richtig halten“

Politikberaterin Antje Hermenau sorgte mit diesem Satz dann zunächst für Unverständnis bei den anderen Gästen: Es gebe sehr viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern, „die nicht einverstanden sind, wie Migration in diesem Land gehandhabt wird. Wenn die das im Westen drollig finden, dann schlage ich mal vor, die Länder machen das mal alle selbst – jeder so, wie er denkt.“

Frank Plasberg antwortete: „Vielleicht finden die im Westen es gar nicht drollig, haben aber mehr Erfahrung damit, weil dort einfach mehr Migranten leben."

Die Politikberaterin insistierte: Die Ostdeutschen sollten die Migration und Integration „so machen, wie wir es für richtig halten". Sonst würden sich die Menschen „untergebuttert" fühlen.

„Nein, das ist rassistisch“

Dass die Menschen Angst hätten im Osten, das sei doch menschlich, so Hermenau. Clara Erhenwerth machte das sichtlich betroffen. „Nein, das ist rassistisch“, konterte sie.

Zu einer echten Antwort kam auch diese Talksendung nicht – stattdessen manifestiert sich umso mehr: Es gibt ein Missverständnis, das dringend gelöst werden muss. (pen)