Hart aber fair: ARD schaltet sich nach diesen Worten von Frank Plasberg ein

Frank Plasberg hat bei „Hart aber fair“ einen ordentlichen Seitenhieb verteilt. Ziel seiner Attacke war ausgerechnet eine Kollegin. Das hat nun sogar die ARD auf den Plan gerufen.

Frank Plasberg (63) gehört zweifellos zu den erfahrensten Moderatoren in Deutschland. Seine beliebte Polit-Talkshow „Hart aber fair“ ist schon seit 2001 auf Sendung, seit 2007 in der ARD. Doch ist er an dieser Stelle möglicherweise zu weit gegangen? Denn er hat ausgerechnet gegen seine ebenfalls beliebte Talk-Kollegin Anne Will (54) gestichelt.

Hart aber fair: Frank Plasberg kassiert nach diesen Worte Schelte

Was ist passiert? In der „Hart aber fair“-Sendung am vergangenen Montag mit dem Thema „Operation Impfung: Ist sie gut, ist sie sicher, wer sie wann?“ hat Plasberg für einen kleinen, aber kräftigen Seitenhieb gegen Kollegin Will gesorgt.

Talkmaster Frank Plasberg. Foto: imago images / Klaus W. Schmidt

Als er im Studio seine „Hart aber fair“-Kollegin Brigitte Büscher nach den Reaktionen zum Thema gefragt hatte, hat er „Zuschauerinnen und Zuschauer“ verwendet. Doch dann die Ergänzung: „Oder wie sagt man heute? Ich bin da kein Experte.“

Als ihm dann Büscher geanwortet hatte, dass man „Zuschauerinnen“ mit gesprochener Pause, dem sogenannten „Gender-Gap“, spricht, antwortet Plasberg: „Klar! Wir sind hier am Montag, nicht am Sonntag.“

Ein klarer Seitenhieb also gegen Anne Will, die bekannt für die Einführung des Gender-Gaps in ihrer Polit-Sendung am Sonntagabend ist!

„Hart aber fair“: ARD schaltet sich ein

Auf Twitter hat diese Aussage für Kritik an Plasberg gesorgt. So sei diese Anspielung auf Kollegin Will nicht souverän gewesen.

Selbst die ARD hat sich nun dazu gezwungen gesehen, sich in diesen Disput einzumischen. Gegenüber „Watson“ sagt ARD-Sprecher Lars Jacob: „Ganz genderneutral sagt man in Kölle: 'Jeder Jeck is anders.' Die eine Moderatorin spricht das Gender-Gap mit, der andere Moderator verzichtet darauf. Das ist die Vielfalt der ARD. Es gibt weder Streit noch ARD-uniforme Vorgaben.“

Anne Will, hier im Polit-Talk mit Vize-Kanzler Olaf Scholz. Foto: Wolfgang Borrs/NDR Presse und Information/dpa

Na, ob das diese Stichelei wirklich bereinigt? Anne Will selbst hat sich zum Vorfall bislang noch nicht geäußert. Vielleicht kontert sie dem „Hart aber fair“-Moderator ja in ihrer nächsten Sendung...

