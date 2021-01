„Hart aber fair“ (ARD): DIESEN Trump-Vergleich will Plasberg nicht stehen lassen – „Geht immer schief“

Cathryn Clüver Ashbrook, deutsch-amerikanische Politologin an der Harvard Kennedy School in Cambridge/Massachusetts.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr unserer Zeit beginnt die Amtseinführung von Joe Biden. Nach vier Jahren Donald Trump steht das Land vor einem deutlichen Kurswechsel. Doch wie viel Trump bleibt auch in den nächsten Jahren? Die Meinungen der Gäste bei „Hart aber fair“ gehen bei dieser Frage auseinander. Ein Vergleich ließ Moderator Frank Plasberg dabei heftig schlucken.

Am Montagabend diskutierten bei „Hart aber fair“ Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni, Journalist Matthew Karnitschnig und die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook.

Die Talk-Runde bei „Hart aber fair“ in der ARD am Montagabend. Foto: ARD

„Hart aber fair“: Wie viel Trump bleibt noch in der US-Politik

Einigkeit herrschte in der Runde jedoch in der Erleichterung über den bevorstehenden Amtsantritt Joe Bidens und den damit einhergehenden Kurswechsel. „Joe Biden macht aus meiner Sicht sehr sehr viel richtig“, so Altmeier. Zamperoni mahnte jedoch, Biden dürfe „nicht den Frieden verlieren“ und die Macht in den beiden Kammern ausnutzen um die zerstrittene Nation nicht weiter zu entzweien. Trump hält der Moderator zumindest zu Gute, dass er „keinen Krieg angezettelt“ habe.

Trotz des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar werde dabei die Politik Trumps weiter in der amerikanischen Politik nachhallen, ist sich Cathryn Clüver Ashbrook sicher und widerspricht damit Journalist Karnitschnig. Der Chef des Deutschland-Büros von „Politico“ verwies auf Umfragen und das Wahlergebnis, welche ein deutliches Bild für Biden sprächen. Trump habe die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus, im Senat und die Präsidentschaft verloren, sein Rückhalt in der Mitte schwinde, er sei „entzaubert“ worden.

ournalist Matthew Karnitschnig bei „Hart aber fair“ am Montagabend. Foto: ARD

Ashbrook hielt dagegen. Es gebe weiterhin Senatoren, die „ohne den Trumpismus nicht mehr an der Macht wären und die Fairness der Wahl in Frage gestellt haben. Das muss uns zu denken geben. Wenn der Präsident am Mittwoch geht, dann geht die Bewegung weiter.“ Dann schießt die Politikwissenschaftlerin jedoch mit einem Vergleich über das Ziel hinaus – auch Moderator Frank Plasberg greift daraufhin ein.

Vergleich lässt Plasberg schlucken: „Geht immer schief“

Als es um die Finanzierungen im Wahlkampf verschiedener Senatoren und des US-Präsidenten geht, führt sie aus, der Präsident habe in den Medien „die Lüge, die Hitler-Göbbelsche große Lüge“ „nach dem 3. November besonders in den Kernmedien für seine Zuschauer verbreitet“. Frank Plasberg kann zu diesem Vergleich nicht schweigen.

Cathryn Clüver Ashbrook, deutsch-amerikanische Politologin an der Harvard Kennedy School in Cambridge/Massachusetts. Foto: ARD

„Ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen, aber ich finde, Hitler-Göbbel-Vergleiche gehen immer schief“, da dieses Geschehen schlicht einmalig sei, so Plasberg. Die weiteren Ausführungen von Ashbrook, unter anderem ehemalige Beraterin des New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg, sind dabei trotz des missglückten Vergleichs durchaus spannend.

Politologin: Darauf können wir uns die nächsten Jahre einstellen

In Zukunft gebe es mehr denn je einen „Machtkampf“ einer weißen Minderheit und einer „multiethnischen Supermacht“. „Das hat es auf der Welt so noch nicht gegeben, Amerika ist auf progressivsten Weg seiner eigenen Geschichte“, so Ashbrook. Der Trumpismus sei ein „letztes Aufbäumen bestimmter Machtstrukturen“. In den nächsten Jahren seien die Republikaner auf die Trumpisten allein wegen des demographischen Wandels in der Gesellschaft angewiesen.

Die Wurzeln des Trumpismus könnten „sehr wohl weitergehen“. „Die Kinder Trump werden es doch auf viele Arten versuchen, diese Maschinerie weiterzuspinnen“, so die Deutsch-Amerikanerin. Auch Ingo Zamperone warnte davor, Trump für gescheitert zu erklären: „Die Amerikaner lieben auch Comebacks. Und Trump abzuschreiben, gerade mit dem Rückhalt seiner Basis, das wäre glaub ich zu vorschnell.“

Streit um Nordstrem 2: „Jetzt packen wir mal alles auf den Tisch.“

Neben Trump spielte auch die zu erwartende Politik von Joe Biden eine Rolle. Insbesondere in Bezug auf die geplante Gas-Pipeline „Nordstream 2“ zwischen Deutschland und Russland. Diese wird auch von Biden kritisiert und als schädlich für Europa eingeschätzt.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Foto: ARD

Allen voran Grünen-Chefin Baerbock redete sich bei dem Thema in Rage: „Jetzt packen wir mal alles auf den Tisch.“ Sie warf Wirtschaftsminister Altmeier vor, die Pipeline diene vor allem den Interessen der autokratischen Regierung in Russland, langfristig die Ukraine aus dem Gasgeschäft auszuschließen. Auch klimapolitisch mit Sicht auf das Pariser Klimaabkommen sei der Bau schlicht unsinnig.

Altmeier verwies darauf, dass man auf Basis europäischen Rechts handle. Seit der Liberalisierung des Gasmarktes entscheide nicht mehr der Staat, welche Pipelines gebaut werden würden, sondern Firmen und private Investoren. Diese müssten Genehmigungen bei den Staaten einholen, die beim Nordstream-2-Projekt erteilt worden seien. Das Projekt diene dabei auch zur Sicherheit des deutschen Energiemarktes.

Die Abschlussfrage bei „Hart aber fair“ war diesmal, wen man aus der Runde zu einem Dinner beim amerikanischen Präsidenten mitnehmen würde. Beliebtester Dinner-Gast war dabei Annalena Baerbock, für die sowohl Karnitschnig als auch Ashbrook entschieden – und sogar Frank Plasberg durfte sich freuen. Er wurde von Peter Altmeier als sein Begleiter auserkoren.

Die komplette Folge „Hart aber Fair“ siehst du in der ARD-Mediathek. (dav)