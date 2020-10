„Hart aber fair“ (ARD): Sprach-Thema polarisiert – bei Pippi Langstrumpf wird ER plötzlich deutlich: „Höchst problematisch“

am 06.10.2020 um 07:52

Bei diesem Thema war bereits im Vorfeld klar, dass es zu Spannungen kommen würde. Der ARD-Poltik-Talk „Hart aber fair“ startete am Montagabend unter dem Sendungstitel: „Streit um die Sprache: Was darf man noch sagen und was lieber nicht?“

In einigen Teilen verlief die „Hart aber fair“-Debatte mit Moderator Frank Plasberg anstrengend kleinteilig. Die Teilnehmer arbeiteten sich an vielen Beispielen ab: Es ging um „Cancel Culture“, Dieter Nuhr, Woody Allen, Greta-Thunberg-Witzen, das „Oma-Gate“, Lisa-Eckhart beim WDR oder Pippi Langstrumpf. Vor allem bei Letzter geraten die Talk-Gäste richtig aneinander.

„Hart aber fair“ (ARD): Die Lager sind klar verteilt

Die Lagerverteilung der Talk-Gäste wurde gleich zu Beginn deutlich. TV-Moderator und Komiker Jürgen von der Lippe stieg mit dem Satz ein: „Alter weißer Mann ist eine Dreifach-Diskriminierung, wegen Alter, Hautfarbe und Geschlecht. Das wollen wir hier nicht.“ Eine zumindest ungewöhnliche Auslegung des Diskriminierungs-Begriffs.

Jan Weiler, Schriftsteller und Kolumnist, schlug sich ebenfalls auf die Seite derer, die lieber zu viel, als zu wenig sagen wollen. „Sprache ist unschuldig“, so Weiler, der ein Beispiel aufführt, welches er eigenen Aussagen zufolge tatsächlich so erlebt hatte. Im Kindergarten habe ihm eine Erzieherin gesagt: „Wir sagen hier nicht mehr Sohn, wir sagen hier Kind mit Penis.“ Plasberg vermutet: „Das haben Sie sich gerade ausgedacht.“ Weiler streitet den Vorwurf ab. Eine Überprüfung der Aussage ist zu diesem Zeitpunkt natürlich unmöglich.

Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des „Philosophie Magazin“, war die dritte Kritikerin in der Runde von zu vielen Einschränkungen bei der Sprache. Sozusagen in der Gegenposition befanden sich die Feministen und Publizistin Stefanie Lohaus und der Journalist und Theologe Stephan Anpalagan.

Talk-Gäste geraten aneinander

Wie festgefahren die Diskussion bei „hart aber fair“ war, wurde an einem Wortgefecht besonders deutlich.

Svenja Flaßpöhler: „Ich hab das Gefühl, wir laufen rum, wie eine offene Wunde, die man schützen muss vor jeglicher Form von Infektion. Eine liberale demokratische Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sich die Individuen selbst ein Stück weit immunisieren. Und im übertragenen virologischen Sinne sieht man das jetzt, wie eine Gesellschaft zusammenbricht, wenn wir alle irgendwie gefährdet sind.“

Stefanie Lohaus: „Die Gesellschaft bricht nicht zusammen, das ist tatsächlich eine rechte Rhetorik“

Flaßpöhler: „Zack, da ist es! Da ist es! Warum ist das rechts?“,

Lohaus: „Immer wenn Frauen, Minderheiten, marginalisierte Gruppen, wenn die für ihre Rechte einstehen, wird das Ende des Abendlandes ausgerufen. Sie benutzen drastische Vokabeln.“

Svenja Flaßpöhler (links) und Stefanie Lohaus (rechts) geraten aneinander. Foto: ZDF

Hart aber fair (ARD): Hitzige Pippi-Langstrumpf-Diskussion

Großer Streitpunkt ist wenig später auch „Pippi Langstrumpf“. Als es darum geht, den Begriff des „N***rkönigs“ aus den Büchern zu entfernen oder nicht. Zuvor sprach sich eine Netzreaktion dafür aus, den Begriff in den Büchern zu erhalten, und mit den Kindern darüber zu sprechen. Die Gäste diskutierten hitzig.

Stephan Anpalagan: „Ich würde es ehrlicherweise umschreiben lassen und Südseekönig daraus machen. Weil wir damit einen Begriff reproduzieren und weiterleben lassen, der höchst problematisch ist.

Lohaus: „Ich habe mich gefreut, als die Debatte damals losging, weil ich will nicht mit einem Vierjährige, Fünfjährigen oder Sechsjährigen darüber sprechen.“

Flaßpöhler: „Ich würde, wie auch in vielen anderen Fragen, eher dafür plädieren, tatsächlich darüber zu reden, es zu thematisieren. Ich würde das Wort nie aktiv verwenden. Ich finde, dass es als historischer Beleg möglich sein sollte.“

Weiler: „Drinlassen, unbedingt!

von der Lippe: „Natürlich drinlassen. Ein Buch ist ein Zeitzeuge.“

In der lebhaften Diskussion schaltet sich zum Schluss noch einmal Anpalagan ein und fragt: „Wissen Sie, was das Wort überhaupt bedeutet?“ Flaßpöhler wirft ihm vor, er könne ja nicht die Geschichte auslöschen, indem er das Wort aus Büchern streiche.

Debatte bei Hart aber fair (ARD): „Ist das auch Cancel Culture?“

Der Journalist und Theologe entgegnet einen Satz, der vielleicht der prägnanteste des Abends ist: „Wir haben doch 1946 jede zweite Straße in Deutschland umbenannt, weil wir keine Lust mehr darauf hatten, dass im öffentlichen Raum irgendetwas Adolf-Hitler-Straße heißt. Wir haben doch die Hakenkreuze runtergenommen. Ist das auch Cancel Culture?“

Falls dir der Begriff nichts sagt: Als Cancel Culture wird der systematische Boykott von Personen oder Organisationen bezeichnet, die durch beleidigende oder diskriminierende Aussagen aufgefallen sind, beziehungsweise denen so ein Verhalten vorgeworden wird.

Die Worte von Anpalagan wirkten in der Runde wie ein Brandbeschleuniger. Einig wurden sich die Meinungslager im Verlauf der Sendung wenig überraschend nicht. (dav)