„Hart aber fair“ (ARD): Lauterbach überrascht mit neuer Corona-Prognose – sogar Plasberg ist baff

Es war DIE Nachricht am Montagmittag: Überraschend war über große Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes eines Unternehmens aus Deutschland berichtet worden. Bis zu 90 Prozent wirksam und nur wenige Nachrichten. Die Welt stand kurze Zeit Kopf.

Auch „Hart aber Fair“ (ARD) änderte kurzfristig das Thema der Sendung. Aus „Ratlos in der Virus-Welle – welcher Ausweg bleibt noch?“ wurde „Durchbruch beim Impfstoff: Hoffnungsschimmer statt Horror-Winter?“

Und nicht nur das Thema wurde angepasst, kurzerhand wurde auch ein neuer Gast zu „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg eingeladen: Corona-Experte und Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.

„Hart aber fair“ (ARD): Plötzlich redet Karl Lauterbach anders über Corona-Perspektive

Der von der deutschen Firma BioNTech und Pfizer mitentwickelte Corona-Impfstoff scheint die ganze Corona-Lage zu verändern. Plötzlich kommen in der Sendung sogar vom Corona-Mahner Karl Lauterbach ganz neue Töne.

Diese Gäste bei „Hart aber fair“ (ARD) am 9. November:

Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg)

Prof. Dr. Isabella Eckerle (Virologin; sie leitet die Abteilung Infektionskrankheiten in der Abteilung für medizinische Fachgebiete an der Universitätsklinik Genf/Schweiz)

Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und Epidemiologe)

Steffen Henssler (Restaurant-Besitzer und TV-Koch)

Wolfgang Kubicki (FDP, Vizepräsident des Deutschen Bundestages; stellv. FDP-Bundesvorsitzender)

Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post")

Bei „Hart aber fair“ bezeichnet er die Meldung über die bevorstehende Zulassung des Impfstoffes als „riesen Durchbruch“. BioNTech arbeite „sehr transparent“, deswegen sei „die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Impfstoff nicht wirklich gut wirkt, sehr gering“. Andersherum sei es sogar „sehr wahrscheinlich“, dass SARS-Cov-2 durch diesen Impfstoff, zusammen mit sechs anderen, die noch kommen würden, besiegt werden könne.

Karl Lauterbach bei „Hart aber fair“. (Archivbild vom September 2019) Foto: imago images / Klaus W. Schmidt

So viel Optimismus verblüfft auch Moderator Frank Plasberg: „Und das sagt der Mann, der immer für die schlechten Nachrichten zuständig war!“ Der TV-Moderator gesteht, dass er es für übertrieben hielt, als Lauterbach in einer früheren Sendung mal sagte, dass uns das Thema Coronavirus anderthalb Jahre beschäftigen würde. „Das habe ich damals nicht geglaubt“, räumt er ein. Umso schöner sei, dass Lauterbach nun so optimistisch sei.

Ebenfalls zuversichtlich, aber etwas gedämpfter beurteilt Virologin Prof. Dr. Isabella Eckerle die Impfstoff-Meldung. Es sei „ein ganz wichtiges Hoffnungssignal“, der Impfstoff würde uns jedoch nicht die Herausforderungen der nächsten Monate ersparen.

„Hart aber fair“ (ARD): Lauterbach schränkt Optimismus gleich wieder ein – „Noch ein Jahr der Einschränkungen"

Doch auch Lauterbach schränkt seinen Optimismus gleich wieder etwas ein. Zur Frage, was der 90-prozentige Schutz bedeute, erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete: „Wenn sich sonst 100 Leute infiziert hätten und krank geworden wären, dann wissen wir, dass statt 100 nur 10 krank werden. Was wir nicht wissen, ob tatsächlich die 90, denen jetzt die Krankheit erspart geblieben ist, ob die angesteckt wurden, und ob sie ansteckend sind.“ Außerdem sei noch unklar, ob die 10 Prozent dennoch schwer erkranken können, das müssten die Daten der nächsten Monate zeigen.

Moderator Frank Plasberg ist überrascht über die neue Corona-Bewertung von Karl Lauterbach. Foto: ARD-Mediathek

Auch Virologin Eckerle geht auf diesen Punkt ein. Die Frage sei, ob der Imfpstoff eine sterile Immunität hervorrufe, also ob man nur selber geschützt sei vor einer schweren Infektion, oder ob man den Erreger auch weitergeben könne.

Sowieso rechnen beiden nicht mit einer schnellen Corona-Wende. „Man darf es sich nicht so vorstellen, dass der Impfstoff kommt und ab morgen können wir wieder zu unserem alten Leben zurück“, macht Eckerle klar. Es werde eine Zwischenphase geben, in der nicht nicht alle geimpft seien.

+++ Corona-Impfstoff vor Zulassung: Diese Menschen sollen ihn zuerst bekommen +++

Auch Lauterbach sagt, dass man bis auf Weiteres nicht auf Maske und Abstand verzichten könne. „Bis wir ganz Deutschland bis zur Herdenimmunität durchgeimpft hätten, vergeht mindestens ein Jahr“, das habe er selbst mal durchgerechnet. Er geht von 300.000 möglichen Impfungen am Tag aus, wobei jeder sich zweimal hintereinander impfen lassen muss. „Wir müssen ganz ehrlich sein: Die nächsten Monate werden sehr hart!“ Lauterbach rechnet somit noch mit einem weiteren „Jahr der Einschränkungen“.

Vorbericht zu „Hart aber fair“ (ARD): Wegen dieser Nachricht ändert der Sender das Thema des Polit-Talks

„Ratlos in der Virus-Welle – welcher Ausweg bleibt noch?“, hat die ARD zunächst als Thema der Sendung diskutieren wollen. Denn: „Bis heute drohte ein Winter ohne wirkliche Hoffnung“, schreibt die ARD in der Ankündigung zur Sendung.

Aber eben nur „bis heute“ – denn ganz so „ratlos“ sind die Mediziner anscheinend nicht mehr: die Nachricht über einen fast fertigen Impfstoff sorgte bei vielen Menschen am Montag für gute Laune.

„Hart aber fair“: Frank Plasberg moderiert die ARD-Sendung. Foto: imago images

+++ Hart aber fair (ARD): Mitten in der Live-Talkshow – Gast verlässt plötzlich die Sendung +++

„Hart aber Fair“:

Der wöchentliche Polit-Talk läuft seit 2001 im Fernsehen

Zuerst wurde „Hart aber Fair“ im WDR ausgestrahlt

Seit 2007 läuft die Sendung in der ARD

Von Beginn an ist Frank Plasberg der Moderator von „Hart aber fair“

Grund genug, dass sich Frank Plasberg kurzfristig bei „Hart aber fair“ (ARD) mit seinen Gästen des neuen Themas annimmt. Was kann die neue Impfung, wie wirkt sie? Und kann sie Corona endgültig besiegen?

Zwar haben die Macher das Thema der Sendung kurzfristig geändert, der Termin bleibt jedoch der bekannte: „Hart aber fair“ siehst du um 21 Uhr am Montagabend in der ARD.

Solltest du es nicht pünktlich zur Sendung auf deine Couch schaffen, kannst du die Folge auch in der ARD-Mediathek anschauen. (vh)