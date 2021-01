„Hart aber fair“ (ARD): Frank Plasberg mit fieser Spitze gegen Gast – „Sollen wir sammeln?“

Auch die aktuelle Sendung von „Hart aber fair“ (ARD) stand ganz im Zeichen der Corona-Krise.

Frank Plasberg provozierte dabei sogar einen Gast.

„Hart aber fair“ (ARD): Corona und die Maßnahmen im Mittelpunkt der Sendung

Das Thema bei „Hart aber fair“ (ARD) lautete: „Lockdown und kein Ende – wie geht es Ihnen in der Krise?“

Zu diesem Thema diskutierte Frank Plasberg mit den folgenden Gästen:

Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales)

Jan Weiler (Schriftsteller und Kolumnist)

Kirstin Vietze (Inhaberin eines Friseursalons in Berlin)

Dr. Carola Holzner (Intensivmedizinerin am Klinikum Essen; Bloggerin „Doc Caro - Medizin für Alle“)

Prof. Monika Sieverding (Gesundheitspsychologin)

Zu Beginn der Sendung hat besonders Gesundheitspsychologin Monika Sieverding einen großen Redeanteil. Sie meint, dass der allgemeine Frust derzeit so groß sei, da kein Ende des Lockdowns in Sicht sei. „Man weiß nicht, wie es weitergeht. Das kann dann zu so einem Gefühl von Hilflosigkeit führen, das dann in Wut, Frust, Enttäuschung oder Ärger umschlägt“, so Sieverding.

Es sei wichtig auch positive Ereignisse herauszustellen. Leider geschehe das zu selten: „Wir könnten uns jeden Tag freuen, dass es zwei Firmen geschafft haben, einen wirksamen Impfstoff herzustellen. Stattdessen zermartern wir uns gegenseitig mit Vorwürfen, dass es nicht ganz so schnell losgeht, wie es eigentlich geplant war. Das tut uns allen, auch als Gesellschaft, nicht gut!“

„Hart aber fair“ (ARD): Inhaberin eines Friseursalon klagt

Kirstin Vietze berichtet anschließend aus ihrem Alltag mit drei Kindern, Homeschooling und einem geschlossenen Friseursalon. Sie wirkt dabei sichtlich verzweifelt: „Man sieht kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Ich habe Kredite aufgenommen. Wie soll ich das bewältigen?“ Den Laden aufzugeben komme für sie nicht in Frage. Immerhin sei der Traditionssalon schon 108 Jahre alt.

Auch Bestseller-Autor Jan Weiler berichtet, dass er die Corona-Krise finanziell deutlich spüren würde. Das ruft wiederum Frank Plasberg auf den Plan.

„Hart aber fair“ (ARD): Frank Plasberg mit fieser Spitzer gegen Gast

Jan Weiler erklärt, dass er eine Lesereise mit 60 Lesungen geplant habe. Nur zwei davon konnten stattfinden. „Oh, der arme Schriftsteller, müssen wir sammeln“, wirft Plasberg ein – „würden jetzt viele Zuschauer sagen“, schob er noch ein.

Weiler lässt das offenbar kalt. Er entgegnet nur, dass ihm etwa 50 Prozent des Einkommens fehlen würde. Neben den getroffenen Maßnahmen wünscht er sich aber auch eine Perspektive. Neben seinem Unverständnis für bestimmte Maßnahme beziehungsweise deren Umsetzung überrascht er kurz vor Ende der Sendung mit seiner Meinung zum Thema Schule: „Keine Schule, keine Prüfung“. Alle Schüler sollten ein Abitur mit der Note 2,8 bekommen.

Auch das Thema Impfungen und ob es Privilegien für Geimpfte geben sollte, wurde bei „Hart aber fair“ (ARD) behandelt. Arbeitsminister Hubertus Heil bestätigt, dass es in der Politik bereits Diskussionen zu dem Thema gebe. Für ihn sei aber erstmal entscheidend, ob Geimpfte das Virus noch übertragen können.

„Hart aber fair“ (ARD): Schriftsteller Jan Weiler blieb auch bei der Spitze des Moderators ruhig. Foto: ARD Mediathek

Auch Carola Holzner - besser bekannt als „Doc Caro“ - wird anschließend von Frank Plasberg in dieser Sendung von „Hart aber fair“ (ARD) mehr eingebunden. Von ihr möchte er wissen, wie es gewesen sei, dass sie unter Corona-Posts in den Sozialen Medien so viele Troll-Kommentare erhalten habe. „Doc Caro“ stellt klar, dass sie diese gar nicht mehr lese, sondern in der Zeit lieber Menschen helfe. Sie habe aber auch viele positive Nachrichten erhalten.

Auch das Thema Fußball und Frisuren wurde zum Ende der Sendung nochmal angesprochen. So richtig intensiv wurde die Diskussion dazu aber nicht. (gb)