Hart aber fair (ARD): Plasberg unterbricht Linke-Chefin – dann wird sie wütend! „Diese Fake-News muss aufgearbeitet werden!“

Am 3. Oktober feiert Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung – doch noch immer herrscht Diskrepanz zwischen Wessis und Ossis, wenn es darum geht, wie das Leben in der DDR empfunden worden ist. Und DAS wurde schon bei „Hart aber fair“ (ARD) ersichtlich – dort sind die Fetzen geflogen...

Viele Ostdeutsche verbinden mit 30 Jahre deutsche Einheit das Gefühl, dass Altes verschwindet und sich alles verändert. Frank Plasberg hat am Montagabend deshalb seine Runde bei „Hart aber fair“ gefragt: Sind Ossis deshalb heute wendiger als Wessis? Oder haben viele so den Halt verloren, zweifeln an Demokratie und etablierten Parteien?

Das Thema des Abends bei „Hart aber fair“ war die deutsche Wiedervereinigung, die sich am 3. Oktober zum 30. Mal jährt. Foto: ARD

Zu Gast waren u.a. Linke-Chefin Katja Kipping (42), selbst in der DDR aufgewachsen, Arbeitsminister Hubertus Heil (47) und Journalist Nikolaus Blome (57) – und DER hat Kipping schon zu Beginn ziemlich wütend gemacht!

Hart aber fair (ARD): Früher Streit zwischen Linken-Chefin Kipping und Journalist Blome

Als sie nämlich auf die ihrer Meinung nach noch immer vorhandenen Lohn- und Rentenunterschiede zwischen Westen und Osten verweist (und „solidarische Grüße“ an die Streikenden in ganz Deutschland schickt), ergänzt Blome: „Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass den Arbeitnehmern zu DDR-Zeiten auch nichts gehörte. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Häuser, in denen die Menschen wohnten, auch ihnen gehörten. Das war halt Staatsbesitz.“

Linke-Chefin Katja Kipping ist sauer darüber, dass Westdeutsche Ostdeutsche erzählen, wie schlecht sie es doch in der DDR gehabt hatten. Foto: ARD

Kipping atmet hörbar tief durch, ehe Blomberg fortsetzt: „Weil Sie gesagt haben, dass es so schrecklich gewesen war, weil die Ostdeutschen nach der Wende nichts mehr besessen hatten. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen zu DDR-Zeiten auch nicht viel besessen haben...“

Kipping: „Finde diesen Gestus, den Sie jetzt praktiziert haben...“

Kipping setzt jetzt nochmal an, sagt: „Es geht mir jetzt wahrlich nicht um Nostalgie, dass vor der Wende alles so toll war. Ich bin heilfroh, dass die Mauer gefallen ist. Sonst hätte ich den Mann, mit dem ich den 3. Oktober begehen werde, gar nicht kennengelernt, er kommt nämlich aus Frankfurt am Main. Aber ich finde diesen Gestus, den Sie jetzt nochmal praktiziert haben: 'Ich erkläre den Ostdeutschen, wie gut es ihnen eigentlich geht...'“

Kipping in Diskussion mit Journalist Nikolaus Blome. Rechts neben ihr: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Foto: ARD

Blome: „Frau Kipping, Sie haben eben gesagt, dass die Renten im Osten niedriger sind als im Westen. Die für Frauen sind es nicht.“ Kipping kontert: „Ja, weil sie eine andere Arbeitsbiographie haben!“ Blome wieder: „Absolut! Dann stimmt aber der Satz nicht, den Sie eben gesagt haben, dass die Renten im Osten niedriger sind als im Westen!“ Kipping: „Also, es gibt verschiedene...“

„Diese Fake-News muss aufgearbeitet werden!“

Dann grätscht Moderator Plasberg dazwischen: „Ich habe ein bisschen Erfahrung damit, wie man auch eine Struktur angeht, vertrauen sie mir einfach mal, wir reden nachher über Renten und Zahlungen...“ Dann platzt es aus Kipping heraus: „Diese Fake-News muss aufgearbeitet werden!“

Nichts sehen, nichts hören: Talkmaster Frank Plasberg kann bei DIESEM Satz nur die Augen verschließen. Foto: ARD

Plasberg macht erst große Augen, schließt sie dann, öffnet sie wieder: „Frau Kipping! Schauen Sie in meine Augen, ich verspreche es Ihnen!“

Eines vorweg: Das Versprechen konnte Plasberg halten, wenngleich Kipping und Blome nochmal mehrmals aufeinander getroffen sind. Na, dann: auf 30 Jahre Wiedervereinigung also! (mg)

Die ganze Diskussion kannst du in der ARD Mediathek ansehen.