„Hart aber fair“ (ARD): Mediziner räumt mit DIESER Annahme auf – „ganz komischer Kinderglaube“

Es sind keine zehn Tage mehr bis zum Weihnachtsfest. Ein Fest, das in diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen stattfindet. Mit dem Lockdown drohen Familien auseinandergerissen zu werden.

Auch bei „Hart aber fair“ (ARD) ging es deswegen darum: Wie wollen wir jetzt noch gemeinsam Weihnachten feiern – mit Großeltern, Freunden oder in größeren Familien? Dabei erzählten die Gäste von Moderator Frank Plasberg nicht nur über ihre eigenen Weihnachtspläne, sondern richteten ihren Fokus vor allem auf die Corona-Politik der Bundesregierung und der Bundesländer. Mediziner Werner Bartens hat deutliche Kritik im Politik-Talk geübt.

„Hart aber fair“ (ARD): Mediziner haut Politikern bisheriges Vorgehen um die Ohren

Am Mittwoch kommt der harte Lockdown – vor Weihnachten, obwohl das noch vor wenigen Wochen von mehreren Spitzenpolitikern vehement ausgeschlossen wurde. Nach dem krachenden Scheitern des Lockdown-Light haben die Regierung und die Bundesländer nun die Reißleine gezogen.

Als Vertreter der Politik bei „Hart aber fair“ (ARD) war der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zugeschaltet. Und dem flogen die Vorwürfe von Mediziner Werner Bartens regelrecht um die Ohren. Dabei zeigte sich Weil später auch durchaus selbstkritisch, als er zum Ende der Sendung die späte Zulassung des Corona-Impfstoffes mit Unverständnis kommentierte.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil war am Montagabend bei „Hart aber fair“ zugeschaltet. Foto: ARD

Klare Worte gab es auch schon zu Beginn der Sendung. Bartens, auf die häufig kleinteiligen Entscheidungen der Politik angesprochen, holte gleich mal kräftig aus: „Naja, erstmal muss man schon sagen, dass die Versäumnisse groß waren auf politischer Seite. Also mir kommt das Ganze vor wie so ein anti-autoritärer Kindergarten.“

+++ „Anne Will“ (ARD): Mediziner mit deutlicher Ansage an Laschet und Kollegen! „Zu viele Meinungen durch das Dorf getragen“ +++

„Waren wir vielleicht nicht reif genug für diesen anti-autoritären Kindergarten?“, will Plasberg daraufhin wissen. Bartens verweist auf psychologische Phänomene, bei denen man die Wahrscheinlichkeit selbst zu erkranken deutlich unterschätzt. „Da gibt es viel individuell psychologisch, was schief gelaufen ist. Aber was mich am meisten ärgert, dass mich jetzt wirklich nervt, wenn Herr Laschet sagt, wir hören jetzt auf die Wissenschaft, auf die Leopoldina.“

Bei „Hart aber fair“ (ARD) und Moderator Frank Plasberg ging es, wie sollte es anders sein, um die Corona-Maßnahmen. Mediziner Werner Bartens platzte bei der bisherigen Politik der Kragen. Er fand deutliche Worte. Foto: ARD

„Es war keine Geheimwissenschaft, keine Raketenwissenschaft“

Schließlich sei die Leopoldina auch in der Vergangenheit mit Warnungen zurückhaltend gewesen. „Und es gibt Wissenschaftler, die haben das ganze Jahr gewarnt: 'Da kommt eine zweite Welle, wenn wir so weitermachen.' Und das waren nicht nur einzelne Stimmen“, führt er weiter aus, kann sich kaum noch bremsen. An die Politik gewandt warf er noch einmal ein: „Es war keine Geheimwissenschaft, keine Raketenwissenschaft, die man dazu verstehen hätte müssen. Und das ärgert mich.“

+++ AfD-Politiker postet DAS auf Twitter – und macht fatalen Fehler! „Dumm-dreiste Lügen“ +++

Es war nicht das letzte Mal, dass Bartens, auch leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung, klare Worte fand. Als es um die Kontaktbeschränkungen und die Zahl der erlaubten Kontakte rund um Weihnachten ging, sagte er: „Da gibt es so einen komischen Rückschluss, ganz unabhängig von der Intelligenz. Solange etwas nicht verboten ist, ist es auch sicher.“ Dies sei „ein ganz komischer Kinderglaube.“

Dr. Werner Bartens, Mediziner und leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung. Foto: ARD

Als Beispiele nannte er dafür, dass es schließlich auch nicht verboten sei, „mit dem Draht in der Steckdose rumzupopeln. Trotzdem macht das keiner. Oder mit dem Föhn in die Badewanne zu steigen. Es ist so, als ob da jeder für sich jetzt eine Ausnahme sucht.“

--------------------------------

Mehr Politik-Themen:

Erdogan sorgt mit Gedicht für Eklat! Ausgerechnet Jan Böhmermann kontert – mit nur einem Wort

Donald Trump: Enger Vertrauter und Minister wirft hin – Joe Biden kocht nach Wahlleute-Abstimmung

Laschet, Merz und Röttgen: Endlich Klarheit! DIESER Tag entscheidet über den CDU-Vorsitz

--------------------------------

Auch im weiteren Verlauf der Sendung arbeitete er sich immer wieder an der Politik ab. Neben Weil und Bartens diskutierten zudem Margie Kinsky, Kabarettistin und Mutter von Luke Mockridge, Pfarrerin Ellen Radtke und Susanne Herold, Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge am Universitätsklinikum Gießen und Leiterin der Abteilung Infektiologie, bei Frank Plasberg.

Die gesamte Sendung kannst du hier in der ARD-Mediathek nachschauen. (dav)