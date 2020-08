Hart aber fair (ARD): DIESER Trump-Fan wird Plasberg heute Nerven kosten

„Hart aber fair“ ist seit vergangener Woche zurück aus der Sommerpause. Moderator Frank Plasberg und sein Team kümmern sich wieder um die großen politischen Themen.

Nach dem Coronavirus am vergangenen Montag, geht es heute bei „Hart aber fair“ (21 Uhr, ARD) um Donald Trump. Ein Name auf der Talkshow-Gästeliste hat es in sich!

„Hart aber fair“ (ARD): Düsteres Trump-Thema bei Frank Plasberg

Das Thema am Montagabend in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ klingt düster: „Wahlkampf mit allen Mitteln – zerbricht Amerika an Donald Trump?“

Moderator Frank Plasberg will mit seinen „Hart aber fair“-Gästen besprechen, was in den USA passiert, sollte Donald Trump erneut wiedergewählt werden. Und was wäre bei einer Wahlniederlage los? Wird der egozentrische Politiker das Oval Office freiwillig räumen – oder eine Abwahl nicht anerkennen?

----------------------------------

„Hart aber fair“ (ARD): Diese Gäste diskutieren heute über Donald Trump und den US-Wahlkampf

Tamika Campbell: Stand-Up-Comedian

Norbert Röttgen (CDU): Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags

George Weinberg: Geschäftsführer der „Republicans Overseas Germany“

Christiane Meier: Leiterin des ARD-Studios in New York

Ansgar Graw: Herausgeber des Debattenmagazins „The European“

Frank Kracht (Linke): Bürgermeister von Sassnitz

----------------------------------

Gast George Weinberg könnte für besonders brisante Momente in der Talkrunde sorgen. Der US-Unternehmer unterstützt von Deutschland aus die Republikanische Partei – und Donald Trump.

Der Verein „Republicans Overseas Germany“, dessen Geschäftsführer er ist, sät über ihre Facebook-Seite Misstrauen an der US-Briefwahl. Ob die Briefwahl wirklich geheim und fair ablaufen werde, wird in einem Video in Frage gestellt. Ähnliche Zweifel nannte bereits US-Präsident Trump selbst – und sie könnten bei einer Wahlniederlage Trumps dazu genutzt werden, das Ergebnis nicht anzuerkennen.

----------------------------------

Mehr Politik-News:

Donald Trump: Sein Bruder Robert ist tot – diese Worte bewegen

Donald Trump: Tochter Ivanka verbreitet privates Foto – jeder soll es sehen

Maischberger (ARD): Skandal nach der Show – DARUM steht Richard David Precht in der Kritik

Bußgeld-Irrsinn: Moderatorin auf 180, weil ihr das Ordnungsamt DESWEGEN eine Strafe aufbrummt

----------------------------------

Im Sender Phoenix hatte Weinberg schon einige Auftritte. Im August warf er beispielsweise in der Sendung „phoenix runde“ Ex-Präsident Barack Obama vor, die USA in eine „Bananen-Republik“ verwandelt und mit den Geheimdiensten einen Umsturz Trumps vorbereitet zu haben. Ob er ähnliche Verschwörungstheorien auch bei Frank Plasberg in die Runde werfen wird?

In der #phoenixrunde wirft George Weinberg (Republicans Overseas Germany) Ex-Präsident @BarackObama vor, die Geheimdienste korrumpiert zu haben wie "in einer Bananen-Republik" für einen "Umsturz eines legal gewählten Präsidenten [Trump]" 📲 https://t.co/dc9Gnp107N 🗳️🇺🇸 pic.twitter.com/rSvTUfZOxK — phoenix (@phoenix_de) August 20, 2020

----------------------------------

Das ist „Hart aber fair“ (ARD):

Die Talkshow wurde von 2001 bis 2007 im WDR-Fernsehen ausgestrahlt, dann kam es zum Wechsel ins ARD-Hauptprogramm.

Von Anfang an mit dabei: Frank Plasberg (63). Susan Link vertrat den erkrankten Moderator für mehrere Sendungen Anfang 2020.

Auch „Zuschaueranwältin“ Brigitte Büscher ist seit 2011 fester Bestandteil der Sendung.

Die Sendung erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, den Adolf-Grimme-Preis und den Bayerischen Fernsehpreis.

----------------------------------

Somit dürften die Zuschauer mit Weinberg einen Trump-Hardliner und überzeugten Wahlkämpfer im TV-Studio erleben. Jemanden, der mit republikanischer Parteibrille die Situation in den USA bewertet.

„Hart aber fair“ (ARD): Trump-Anhänger im ARD-Studio – nur 13 Prozent der Deutschen für den Präsidenten

Da Donald Trump jedoch bei den Deutschen mehrheitlich unbeliebt ist, könnten manche Äußerungen von Plasberg-Gast Weinberg die TV-Zuschauer zur Weißglut bringen. Bei einer Civey-Umfrage für Focus Online kam heraus, dass nur 13 Prozent der Deutschen Trump weiter im Weißen Haus sehen wollen, 71 Prozent dagegen sind demnach für Herausforderer Joe Biden. Nur AfD-Wähler wünschen sich zu 70 Prozent einen Wahlsieg Trumps.

Merkel-Ministerin sorgt mit FC-Bayern-Satz für Entrüstung – „Anmaßend! Wer glauben Sie, sind Sie?“

Für Aufregung sorgte auch eine Staatsministerin von Angela Merkel: CSU-Politikerin twitterte nach dem Champions-League-Sieg der Bayern. Doch das wurde eher ein Eigentor! (mag)