Hart aber fair (ARD): Große Empörung nach der Sommerpause – weil SIE eingeladen wurde

Endlich ist die Sendung „Hart aber fair“ zurück aus der Sommerpause, doch Moderator Frank Plasberg und sein Team haben gleich Empörung ausgelöst.

Noch vor der Ausstrahlung der Sendung am Montagabend kam scharfe Kritik im Netz auf.

„Hart aber fair“ (ARD) ist zurück aus der Sommerpause: „Will man einen Shitstorm provozieren?"

Das geht ja gut los! Schon vor der Live-Sendung am Montagabend (21 Uhr, ARD) gab es Ärger um „Hart aber fair“. Debattiert wurde über die Rückkehr des Coronavirus in Deutschland mit dem Titel: „Der ungeliebte Urlaubs-Rückkehrer: Wer hat Corona wieder reingelassen?“

Die „Hart aber fair“-Gäste am 17. August 2020:

Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Kabarettist Florian Schroeder, der mit seinem spektakulären Auftritt vor Corona-Gegner für Aufsehen sorgte

Wirtschaftswissenschaftler Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft

SZ-Journalistin Christina Berndt

sowie Nele Flüchter, Gründungsmitglied der Initiative „Familien in der Krise“

Und genau dieser letzte Talkshow-Gast, Nele Flüchter von „Familien in der Krise“, sorgte vorab für Empörung im Netz.

„Hart aber fair“ (ARD) lädt Eltern-Vertreterin ein – „Corona-Leugner im Kinderretter-Kostüm“

Bei „Familien in der Krise“ handelt es sich um einen deutschlandweiten Eltern-Zusammenschluss, der sich in der Corona-Krise vernetzt hat. Das Bündnis fordert eine Rückkehr in den Schul- und Kita-Regelbetrieb nach den Sommerferien mit einem praxistauglichen Hygienekonzept. Neben den virologischen Empfehlungen seien auch psychologische und pädagogische Auswirkungen des Heimunterrichts und Corona-Lockdowns für Kinder und Eltern zu bedenken.

Doch die Positionen von „Familien in der Krise“ passsen vielen anderen Eltern nicht.

„Hart aber fair“: Heftige Reaktionen auf Twitter schon vor der Sendung

„Familien in der Krise einzuladen, um die Familien in die Krise zu stürzen? Sie haben sich die Forderungen schon genauer angesehen? Oder will man einen Shitstorm provozieren?“

„Familien in der Krise sind Coronaleugner im Kinderretter-Kostüm und repräsentieren NICHT die vernünftigen Eltern!“

„Familien in der Krise vertritt unsere Interessen nicht. Es handelt sich hier um gepushte Coronaleugner!“

Leute, ehrlich... genauso schnell wie die Infektionszahlen steigen, sinkt eure Glaubwürdigkeit.



Was man von Eltern zu halten hat, die ihre Kinder bei steigenden Infektionen sooo dringend in den Regelbetrieb schieben wollen und zwar völlig ohne den geringsten Schutz weiß jeder — Helen Wi (@LittleWingHelen) August 15, 2020

Andere forderten, dass die ARD-Redaktion zum Ausgleich auch einen Vertreter des Bündnisses „Bildung aber sicher“ einladen sollte. Die Elternschaft sei komplett gespalten, daher wäre das nur fair. „Bildung aber sicher“ setzt sich für risikoarme Schulöffnungen mit kleinen Klassen und Kita-Gruppen, Abstand und Maskenpflicht ein.

