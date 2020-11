Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Wenn Zuschauer in diesem Moment im „Hart aber fair“-Studio zulassen gewesen wären, wäre es vermutlich mucksmäuschenstill geworden. So herzergreifend, mitnehmend und dramatisch waren die zuvor eingespielten Szenen.

Doch wegen der Corona-Pandemie waren keine Zuschauer im Studio zugelassen. Es ist also generell still im TV-Studio des ARD-Talks. Doch es ist keine normale Sendung. Es geht diesmal nicht um Trump, Corona oder den Klimawandel. Selbst dem erfahrenen Moderator Frank Plasberg ist anzumerken, dass diese Geschichte, die am Montagabend bei „Hart aber fair“ erzählt wurde, ein ganz schwieriges und umstrittenes Thema anschneidet.

„Hart aber fair“ (ARD): Dramatische Szenen! Diese Geschichte geht unter die Haut

In der neuen Ausgabe der beliebten Talkshow fragte Frank Plasberg: „Gottes Wille oder des Menschen Freiheit: Was zählt beim Wunsch zu sterben?“. Es ging um das umstrittene Thema Sterbehilfe.

Zuvor hatte die ARD den Film „Gott“ von Ferdinand von Schirach gezeigt. Dieser handelt vom 78-jährigen Richard Gärtner. Er möchte seinem Leben ein Ende setzen. Mit der Hilfe seiner Hausärztin. Für diese kommt es aus persönlicher Überzeugung nicht infrage, ihrem zwar betagten, aber gesunden Patienten ein todbringendes Präparat zu besorgen. Der Film diskutiert nicht die Frage, welche Formen von Sterbehilfe für Ärzte straffrei sind, sondern ob Mediziner dem Patientenwunsch eines Lebensmüden gerecht werden müssen – egal ob jung, alt, gesund oder krank.

Rechtslage Sterbehilfe:

Aktive Sterbehilfe

Gezielte Herbeiführen des Todes durch Handeln auf Grund eines tatsächlichen (Tötung auf Verlangen) oder mutmaßlichen Wunsches einer Person.

In Deutschland verboten.

„Sterbenlassen“: Das Zulassen eines Sterbeprozesses durch Verzicht oder Abbrechen lebensverlängernder Maßnahmen. Zum Beispiel das Abschalten von lebenserhaltenden Beatmungsgeräten und das Unterlassen von künstlicher Ernährung oder von Reanimationsversuchen.

In Deutschland legal, sofern eine Willensäußerung des Betroffenen oder gültige Patientenverfügung vorliegt.

Das Verabreichen von schmerzlindernden Medikamenten, wobei als unvermeidbare Folge eine lebensverkürzende Wirkung des Mittels in Kauf genommen wird.

In Deutschland legal, sofern das Einverständnis des unheilbar Kranken vorliegt.

Suizid mit Hilfe einer Person, die ein Mittel (meist ein Medikament) zur Selbsttötung bereitstellt.

In Deutschland nicht strafbar, wenn der Betroffene das Mittel selbst und aus freiem Entschluss einnimmt und wenn sich die Beihilfe auf einen Einzelfall beschränkt.

(In der Schweiz ist Hilfe zur Selbsttötung nicht strafbar, sofern kein egoistisches Motiv vorliegt. Hier sind also auch Vereine wie Dignitas oder Exit zulässig, die ihren Mitgliedern aufgrund klarer Richtlinien Hilfestellung und Ärzte vermitteln, um bei der Selbsttötung zu assistieren.)

Am Ende sollen die ARD-Zuschauer eine Entscheidung treffen, wie zum wiederholten Male bei einer von Schirachs Verfilmungen. Die Zuschauer dürfen in die Rolle des Ethikrats schlüpfen und über Leben und Tod entscheiden, indem sie ganz einfach, während der Sendung per Telefon oder online mit „ja“ oder „nein“ abstimmen. Soll Richard Gärtner einen tödlichen Medikamentencocktail trinken dürfen?

Doch zu diesem Zeitpunkt ahnen sie noch nicht, welche berührende Geschichte sie in den folgenden Minuten der Talkshow erfahren.

Bei „Hart aber fair“ ist an diesem Abend ein Mann zu Gast, der eine Sterbehilfe-Situation aus einem ganz besonderen Blickwinkel miterlebt hat. Olaf Sander, Altenpfleger, stand seiner kranken Mutter beim Suizid bei. Assistierte ihr. Sie war 78 Jahre alt, litt an den Folgen einer nicht behandelten Kinderlähmung und am Ende unter diversen Krankheiten. Sie hatte Schluckstörungen, konnte sich nur noch schwer selbst bewegen.

Die Gäste bei „Hart aber fair“ (ARD) am 23.11.2020

Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Chef der katholischen Seelenhirten

Susanne Johna, Internistin aus dem Vorstand der Bundesärztekammer

Prof. Bettina Schöne-Seifert, Medizin-Ethikerin

Olaf Sander, Altenpfleger stand seiner Mutter beim Suizid bei

„Ich habe meine Mutter nicht getötet, das hat sie selbst gemacht“, schildert Sander berührend und ergänzt: „Ich habe es zurechtgestellt.“ Es werden Ausschnitte aus einer SWR-Doku von 2017 gezeigt. Olaf Sander rührt seiner Mutter das Todesmedikament an.

Foto: Screenshot Hart aber Fair (ARD)

Nach den ersten Löffeln umarmen sich beide noch einmal. „Nach dieser Umarmung ist das Fernsehteam gegangen, weil sie aus rechtlichen Gründen gehen mussten“, berichtet er. „Ich habe mein Handy genommen und gefilmt, weil ich Angst hatte, dass ein Staatsanwalt kommt und sagt, ich habe ihr das reingezwungen.“ Dann verlässt er die Wohnung.

Während seine Mutter starb, habe er sich in eine Spielhalle zurückgezogen. „Ich bin gegangen, bevor sie gestorben ist, und habe mich in einer Spielothek versteckt, weil ich wusste: Da sind Kameras. Da kann ich nachweisen: Ich war nicht da.“ Sonst hätte man ihn wegen unterlassener Hilfeleistung zur Rechenschaft ziehen können, so Sander.

Foto: Screenshot ARD

Er hätte sich ärztliche Hilfe und Betreuung sowie eine eindeutigere Rechtslage gewünscht, erzählt er. „Ich war mutterseelenalleine, niemand war da, der mich aufgefangen hat“, schildert er sichtlich aufgewühlt die Situation, die auch die anderen Gäste und Moderator Frank Plasberg bewegt.

ARD-Zuschauer stimmen mit „ja“

Und wie hätten die ARD-Zuschauer abgestimmt? Das Voting fiel überraschend klar aus. 70,8 Prozent hätte dem Protagonisten des von Schirach-Films auf dessen Wunsch hin den tödlichen Medikamentencocktail verabreicht. Nur 29,2 Prozent hätten sich dagegen entschieden.

Die ganze Folge von „Hart aber fair“ findest du in der ARD-Mediathek.