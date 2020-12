„Hart aber fair“ (ARD): Corona-Pflegekraft berichtet von Horror-Erfahrung – „Sehr ekelhaft, aber auch hochinfektiös“

Keine leichte Kost bei „Hart aber fair“ am Montagabend in der ARD! Bei dem Thema „Nur einmal jung und dann im Lockdown: Was macht Corona mit der Jugend?“ kamen mehrere jungen Menschen zu Wort – darunter ein 24-jähriger Pfleger auf einer Intensivstation.

Der Mann schilderte bei „Hart aber fair“ seine Erfahrungen in der Arbeit mit Corona-Intensivpatienten. Dabei erzählte er auch von einer besonders beängstigenden Situation.

„Hart aber fair“ (ARD): Intensivpfleger macht Horror-Erfahrung

Sie stehen an vorderster Front: Das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die täglich mit Corona-Patienten zu tun haben. Bei „Hart aber fair“ sitzt einer von ihnen.

Der 24-jährige Alexander Jorde ist Intensivpfleger in einer großen Klinik – und machte gleich zu Beginn der Pandemie eine Erfahrung, die er bis heute nicht vergisst.

----------------

Die Gäste bei „Hart aber fair“ (ARD) am 7. Dezember 2020:

Ria Schröder, Juristin und Beisitzer im FDP-Bundesvorstand

Philipp Isterewicz, Moderator bei 1live und DJ

Alexander Jorde, Krankenpfleger auf einer Intensivstation

Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister und Vizekanzler

Sarah-Lee Heinrich, Studentin

Franziska Schürken, Schülerin, die im Jahr 2021 Abitur macht

-------------------

Nachdem Frank Plasberg mit seinen überwiegend jüngeren Gästen über die Einstellung der Jungen geredet hat, möchte der Moderator vom Intensivpfleger wissen, ob er Angst habe, „weil er sich jedem Tag diesem (Corona-) Risiko“ aussetze.

„Naja, so sehr gravierend Angst ist es nicht, aber ein bisschen schwingt da trotzdem mit, wenn man stundenlang in diesen Zimmern steht und wirklich sehr, sehr nah an diesen Patienten ist“, gibt Jorde zu.

Intensivpfleger Alexander Jorde ist bei der Arbeit täglich einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Foto: ARD

Dramatisch wurde es direkt am Anfang der Corona-Pandemie: „Das ist mir bei dem ersten Covid-Patienten den ich betreut habe, passiert“, setzt der 24-Jährige an.

+++ Hart aber fair (ARD): Als es um Corona-Impfungen geht, teilt Frank Plasberg plötzlich gegen Anne Will aus +++

„Hart aber fair“ (ARD): „Das ist eine ernste Lage“

Der Patient war per Trachealkanüle (führt in den Hals) beatmet worden, allerdings war ein Stück von der Beatmung abgefallen – als der Patient dann hustete, kam es zum Schock-Moment!

„Da ist ein dicker Plocken von diesem Trachealsekret, also tief aus der Lunge, an meinen Hals geflogen und kleben geblieben“, beschreibt Alexander Jorde plastisch. „Das war natürlich sehr ekelhaft, auf der anderen Seite auch hochinfektiös.“

--------------

Mehr zu „Hart aber fair“:

--------------------

Während die anderen Gäste im Studio geschockt schweigend, erklärt der Intensivpfleger: „Das sind dann so Situationen, wo man sich schon denkt, okay, das ist eine ernst Lage und natürlich läuft man immer auch Gefahr, sich zu infizieren und die Anzahl an Pflegepersonen oder Fachpersonal ist natürlich auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung überproportional viel höher.“ (kv)

Die ganze Sendung „Hart aber fair“ kannst in der ARD-Mediathek nachschauen.