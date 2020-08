Hart aber fair (ARD): Ausgerechnet ER ist heute zu Gast bei Plasberg

Deutschland ist immer noch aufgewühlt von den Bilder am Wochenende: Hunderte Demonstranten stürmten auf das Reichstagsgebäude zu. Die Berliner Polizei wirkte kurzzeitig überfordert. Ein Thema auch bei Hart aber fair (ARD) mit Moderator Frank Plasberg.

Am Montagabend (21 Uhr, ARD) diskutiert Plasberg bei Hart aber fair über die Frage: „Streit um Corona-Verbote: Wie viel Freiheit ist noch drin?“

Hart aber fair (ARD): Ausgerechnet DIESER Gast ist heute zu Gast

Ganz aktuell greift die ARD-Talkshow Hart aber fair die Demo-Ereignisse in Berlin auf. Die Redaktion fragt in der Ankündigung zur Sendung: „Wie viel Freiheit darf sein trotz Corona? Drohen jetzt im grauen Herbst neue Verbote?“

Dazu hat Frank Plasberg diese Talk-Teilnehmer im ARD-Studio:

Lehrerin Lamya Kaddor

Kabarettist Bernd Stelter

FAZ-Redakteur Jasper von Altenbockum

Wissenschaftsjournalistin und Ärztin Dr. Julia Fischer

Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin

Hart aber fair (ARD): Ausgerechnet Michael Müller ist heute zu Gast

Ausgerechnet zwei Tage nach dem Demo-Wahnsinn mitten in Berlin – vor der russischen Botschaft, am Brandenburger und am Reichstag – traut sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller also in die ARD-Talkshow. Und dass, obwohl Frank Plasberg nicht für zimperliche Fragen bekannt ist.

Das ist Michael Müller

Der 55-jährige SPD-Politiker ist seit 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin.

Zur Bundestagswahl 2021 will er für den Bundestag kandidieren und somit in die Bundespolitik wechseln.

Im August 2019 wurde die Trennung von seiner Frau öffentlich.

Es ist also davon auszugehen, dass Michael Müller sich heute auch für seinen in der Kritik stehenden Innensenator Andreas Geisel (SPD) rechtfertigen muss. Geisel hatte versucht, die Demo zu verbieten, scheiterte aber. Auch das kurzzeitige Polizei-Chaos am Reichstag dürfte Thema in der Sendung sein. Schließlich sind das alles Steilvorlagen für Moderator Frank Plasberg.

