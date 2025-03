Hamburg-Wahl im Newsblog: Rot-Grün auch hier vor dem Aus? Es wird eng!

Es ist der erste Stimmungstest nach der Bundestagswahl für Wahlsieger und Bald-Kanzler Friedrich Merz! Nur eine Woche nach der großen Wahl findet in der Hansestadt Hamburg die Bürgerschaftswahl statt. Es ist eine der letzten Hochburgen der SPD.

Seit 2011 regieren die Sozialdemokraten die Millionen-Metropole. Zuerst alleine, seit 2015 in einem Bündnis mit dem Grünen. Doch für Rot-Grün unter dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher könnte es eng werden. Nach den letzten Umfragen vor der Hamburg-Wahl (hier mehr auf Moin.de) schwächelten vor allem die Grünen. Die CDU wittert Morgenluft an Alster und Elbe.

Alles zum Ausgang der Hamburg-Wahl am 2. März, das Ergebnis und Reaktionen aus der Hauptstadt Berlin, liest du hier im Newsblog.

Newsblog zur Hamburg-Wahl: Wird Rot-Grün abgewählt?

16.45 Uhr: Erstaunlich! Von Wahlmüdigkeit nach der Bundestagswahl scheint bei den Hamburgerinnen und Hamburgern nichts zu spüren zu sein. Demnach gaben bis 14 Uhr schon 54,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das waren deutlich mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2020 (46,4 Prozent).

15.33 Uhr: Die Ampel in Berlin scheiterte, nun läuft auch die rot-grüne Rest-Ampel aus. Einzig in Hamburg und in Niedersachsen gibt es noch rot-grüne Landesregierungen. In Bremen ist die Linkspartei noch als dritter Partner dabei, in Rheinland-Pfalz die FDP. Hat Rot-Grün in der Hafenstadt noch eine Zukunft?

Erwartet wird, dass es deutliche Wählerwanderungen geben wird. Bei der Bürgerschaftswahl 2020 siegte die SPD mit 39,2 Prozent vor den Grünen mit 24,2 Prozent. Rechnet man Die Linke mit 9,1 Prozent hinzu, wählten rund 72 Prozent mitte-links oder linksradikal. Die CDU lag mit 11,2 Prozent am Boden, die AfD schnitt mit 5,3 Prozent ebenfalls schwach ab. Die FDP war mit knapp unter 5 Prozent raus aus der Bürgerschaft.

Laut den Umfragen dürfte die Union sich jetzt mit 17-18 Prozent von der Pleite vor fünf Jahren erholen. Möglicherweise wird die CDU sogar zweitstärkste Kraft. Die AfD könnte zwischen 9-11 Prozent holen und damit besser abschneiden als bei der letzten Hamburg-Wahl, aber deutlich unter ihren durchschnittlichen bundesdeutschen Ergebnissen. BSW und FDP haben wohl keine Chance auf den Einzug ins Parlament.

Die SPD (32-33 Prozent) sowie Grüne (16-18 Prozent) dürften zwar weiterhin eine eigene Mehrheit bilden können, aber je nach Wahlausgang könnte es auch knapp werden. Vor allem, wenn die CDU die Grünen überflügelt.

Mehrheit im Bundesrat: Wäre Rot-Schwarz in Hamburg für Merz ein Vorteil?

15.05 Uhr: Welchen Einfluss könnte die Hamburg-Wahl auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat haben? Aktuell gleicht Deutschland was die Koalitionen in den Bundesländern angeht, einem Flickenteppich. Es gibt aktuell nur drei reine schwarz-rote Regierungen, die der möglichen neuen Bundesregierung für die Mehrheitsbildung im Bundesrat behilflich sein werden. Berlin, Sachsen, Hessen. Zusammen stellen diese Landesregierungen aber nur 13 Sitze. Für eine absolute Mehrheit im Bundesrat sind 35 nötig.

Sollte Hamburg künftig Rot-Schwarz regiert werden, wären es drei weitere Stimmen im Bundesrat. Dieses Regierungsbündnis würde aber mit dann 16 Stimmen immer noch weit entfernt sein von einer eigenen Mehrheit. Es braucht so oder so also Kompromisse mit den Grünen, die in NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein, Bremen und Baden-Württemberg am Ruder sind.