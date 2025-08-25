Robert Habeck legt Mandat nieder: „Will eine neue Geschichte“

Robert Habeck wird den Bundestag verlassen. Im Interview mit der „taz“ hat der Grünenpolitiker die Niederlegung seines Mandats erklärt. „Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde“, so Habeck.

Weiter heißt es, er habe sich in den letzten Monaten viele Gedanken über seine Zukunft gemacht. Die Erkenntnis: Habeck müsse „Abstand“ zur Berliner Politik gewinnen, um mögliche neue Aufgaben für sich finden zu können.

Habeck möchte „Perspektivwechsel“

„Biografisch geht’s nach vorn, indem ich das nächste Jahr ins Ausland gehe“, kündigte der frühere Wirtschaftsminister an. Spekulationen um sein Ausscheiden kursierten bereits unmittelbar nach der Wahlniederlage im Februar. Die Grünen konnten lediglich 11,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugen.

Folglich flog man aus der Regierung und ist in der Opposition nur zweitstärkste Kraft. Nach dem Rückzug von Annalena Baerbock, welche einen UN-Job in New York annahm, wurden die Gerüchte um Habeck immer lauter.

Der 55-Jährige hatte mehrfach betont, sein Mandat „ganz oder gar nicht“ ausfüllen zu wollen. Im Interview mit der „taz“ bekräftigt er, dass die Grünen inzwischen vollständig in der Opposition angekommen und gut aufgestellt seien. Er hofft, dass er bei diesem Prozess gut mitwirken konnte.

Die Zukunft in Berlin muss jetzt jedoch ohne Habeck stattfinden. „Ich will eine neue Geschichte. Dafür muss ich einen anderen als den erwartbaren Weg gehen. Dafür muss ich einen Raum aufstoßen, um dann nochmal neue Beiträge leisten zu können. Und deshalb gehe ich jetzt raus. Und ich hoffe, dass diejenigen, die gewünscht haben, dass ich das Mandat behalte, das verstehen werden“, so der Grünen-Politiker.

Im kommenden Jahr möchte Habeck an unterschiedlichen Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Ausland mitwirken und lernen. Der ehemalige Vizekanzler spricht von einer „Horizonterweiterung“ und einem „Perspektivwechsel“.