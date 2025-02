Habeck macht jetzt Anti-Reichinnek-Wahlkampf – „Merz ist der Retter der Linken“

Wahlkampf-Endspurt vor der Bundestagswahl – und der Ton wird rauer! Während die Grünen in den Umfragen bei 12-13 Prozent festhängen, erlebt die Linkspartei einen Höhenflug. In einer YouGov-Umfrage kam sie zuletzt sogar auf 9 Prozent, bei anderen liegt sie bei 7 Prozent. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht die leidenschaftlich auftretende Spitzenfrau Heidi Reichinnek. Das Video ihrer emotionalen Rede im Bundestag nach der erstmaligen Abstimmung von Union, FDP und AfD wurde ein gewaltiger Hit im Netz.

Nun aber nehmen sich die Grünen die linke Konkurrenz vor – und machen Reichinnek und ihren Genossen scharfe Vorwürfe.

Im Podcast von „Table Today“ bezeichnet Habeck ausgerechnet den CDU/CSU-Kanzlerkandidaten als den „Retter der Linken“. Habeck: „Der Aufstieg der Linken hat meiner Analyse nach eine Ursache – und die hat Friedrich Merz geschaffen.“ Nachdem die Union mit der AfD im Parlament abgestimmt hat, sei die Linke deutlich über die 5-Prozent-Hürde nach oben geschossen. Vom Wort- und Tabubruch von Merz und den darauf folgenden Protesten hätte demnach vor allem die Linkspartei in den Umfragen profitiert – nicht Grüne oder SPD.

Es reiche aber nicht, so Habeck, „laut zu sein“, „nur gute Reden zu halten oder die richtigen Dinge zu sagen“, man müsse auch Verantwortung suchen und wollen. Seine Grünen seien eine progressive Partei, die Inhalte auch in einer Regierung durchsetzen wollen. Die kommenden Jahre werden schmerzhaft werden, „aber wenn man sich diesen Schmerz nicht zumutet, dann stellt man sich neben das Spielfeld“.

Baerbock stimmt ein: Linke „drückt sich vor Verantwortung“

Damit spielt Habeck auf den Slogan der Linkspartei an, der sagt: „Alle wollen regieren, wir wollen verändern.“ Die Linke will aus der Opposition heraus den Zeitgeist verändern und vor allem in der Wohnpolitik und bei den Mieten Veränderungen durchsetzen.

Ähnlich scharf wie Habeck attackiert auch seine Mitstreiterin Annalena Baerbock die linken Mitbewerber. In einem neuen Spot, der im Netz nun häufig geteilt wird, kritisiert sie ebenfalls die Oppositionshaltung der Partei. „Eine Partei zu wählen, die von vornherein ausschließt zu regieren, drückt sich vor Verantwortung in schwierigen Situationen das Richtige zu tun“, so Baerbock.

Fans von Heidi Reichinnek, Gregor Gysi, Jan van Aken und Co. freuen sich sogar über die grünen Attacken. „Das ist mit Abstand die beste Wahlwerbung für Die Linke, die ich in diesem Wahlkampf gesehen habe“, schreibt beispielsweise ein X-Nutzer. Aus dieser Perspektive biedern sich die Grünen bei Friedrich Merz geradezu an. Dabei sei Merz genau der Grund dafür, dass viele linksgerichtete Wähler nun zu den Linken abwandern. Ein X-Nutzer schreibt: „Verstehen die überhaupt, warum Die Linke aktuell in den Umfragen steigt?“