Kanzlerkandidat 2033? Habeck lässt bei Lanz Hintertür offen

Vizekanzler, Minister, Kanzlerkandidat der Grünen – und jetzt alles vorbei mit 55 Jahren? Robert Habeck verabschiedet sich aus dem Bundestag. Ist es wirklich das Ende seiner politischen Karriere? In der Fotostrecke erfährst du, was er im ZDF-Talk von Markus Lanz dazu gesagt hat.

Robert Habeck: Wie groß ist die Chance auf ein Comeback?

„Es klingt so, als haben Sie keinen Bock auf die zweite Reihe“, treibt Lanz seinen Gast Robert Habeck am Mittwoch (27. August) in die Enge. Oder denkt er in Wahrheit an ein großes Comeback? Foto: IMAGO / Pond5 Images, IMAGO / Revierfoto (Fotomontage) Am 1. September wird der frühere Grünen-Chef sein Mandat im Bundestag niederlegen. Das kommt nicht überraschend, denn es gab bereits Spekulationen darüber – und doch wirft die Entscheidung Fragen auf. Foto: IMAGO/teutopress Ob er sich „für immer“ aus der Politik verabschieden wolle, will Lanz von Habeck wissen. „Für immer ist ein viel zu großes Wort. Man kann ja nie wissen, was die Zukunft bringt“, antwortet Habeck. Ein Hintertürchen? Foto: IMAGO/BREUEL-BILD Als Lanz weiter bohrt, entgegnet der Politiker: „Was machen Sie in 15 Jahren, Herr Lanz?“ Der ZDF-Moderator schlagfertig: „Ich sitze dann hier und warte auf ihr Comeback!“ Foto: IMAGO/teutopress Habeck versichert im TV-Talk, dass er keine weiteren politischen Karriereschritte vorbereite. „Das ist ein klarer Cut, ein Aufbruch in was Neues.“ Er werde sich aber weiter einbringen in politische Debatten. Foto: IMAGO/Mike Schmidt Habeck meint, dass er Abschied nehmen müsse, weil es sonst immer um die gescheiterte Bundestagswahl 2025 gehen werde. „Ich komme aus der Vergangenheit nicht raus“, so Habeck. Das bringe weder ihm noch der Partei etwas. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Daraufhin gibt es eine Attacke von Lanz: „Man könnte auch sagen, es klingt so, als haben sie kein Bock auf zweite Reihe! Zu wenig Macht, zu wenig Einfluss…“ Der ZDF-Moderator zählte dann noch Namen auf von Politiker, die normale Bundestagsabgeordnete wurden wie zuletzt Olaf Scholz, Armin Laschet oder auch Helmut Kohl. „Ja, aber das ist Quatsch“, so Habeck. Foto: IMAGO/Revierfoto Gibt es also zur Bundestagswahl 2033 ein großes Habeck-Comeback? Das ist höchst spekulativ. Auch in anderen Parteien wurden aber Namen früher Spitzenkräfte über Jahre immer wieder gehandelt – das beste Beispiel ist Friedrich Merz in der Union. Foto: IMAGO/IPON Merz schaffte es über Umwege nach einem Politik-Abschied doch noch ins Kanzleramt. Allerdings dürfte auch Annalena Baerbock auf ihrem UN-Posten in Lauerstellung sein für eine Rückkehr in die Berliner Spitzenpolitik. Foto: IMAGO/IPON

