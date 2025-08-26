  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Habeck spuckt Gift und Galle: Ex-Vizekanzler schießt gegen Söder und Klöckner

Veröffentlicht inPolitik

Habeck spuckt Gift und Galle: Ex-Vizekanzler schießt gegen Söder und Klöckner

von Yury Malakhov

Wirtschaftsminister dankt ab – und sorgt noch ein letztes Mal für Schlagzeilen. Ein Abschiedsinterview wird zur Schimpftirade.

Habeck zieht über die CDU-Politiker her
© IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Habeck im Hochwassergebiet: "Diese Naturkatastrophen kosten Leben"

Der Vizekanzler und der bayerische Ministerpräsident im Hochwassergebiet: Robert Habeck und Markus Söder besuchen den vom Hochwasser stark betroffenen Ort Reichertshofen in Oberbayern.

Ex-Vizekanzler Robert Habeck verlässt am 1. September den Bundestag – und macht dabei keinen Polnischen. In einem Interview mit der taz erklärte er die Gründe für seinen Rücktritt und offenbart seine Zukunftspläne. Doch damit wäre es nicht getan. Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und CSU-Chef Markus Söder bekommen es heftig ausgeteilt. Was Habeck so aufgebracht hat, erfährst du in dieser Fotostrecke.

+++ Auch spannend: Robert Habeck legt Mandat nieder: „Will eine neue Geschichte“ +++

Das sagte Habeck über Klöckner und Söder:

Habeck äußert sich enttäuscht von der Koalition
Bevor es im Interview persönlich wurde, hat Habeck seinen Frust über die aktuelle Regierung freien Lauf gelassen: „Politisch gewollte demokratische Alternativen sind nicht im Angebot. Schwarz-Grün ist von der Union verächtlich gemacht und zerstört worden.“ Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
„Julia Klöckner hat die Gesellschaft gespalten.“
Auf die Frage zur Debatte über Klöckners Verbot der Regenbogenflagge über dem Reichstagsgebäude antwortete Habeck, dass sie die Gesellschaft gespalten habe: „Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit, weiß ich nicht. Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen.“

Foto: IMAGO/Future Image
„Amtsunfähig“
Habeck ließ in seiner Kritik nicht nach und warf Klöckner die „Unfähigkeit vor“, „ihr Amt überparteilich auszuüben.“ Foto: IMAGO/
Söder wird nicht verschont
Was den CSU-Chef Markus Söder angeht, scheut sich Habeck nicht, heftige Worte zu wählen: „Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik. Und es erfüllt dennoch einen Zweck. Es lenkt ab von den Gründen, die Menschen haben können, sich nicht gesehen und nicht mitgenommen zu fühlen.“ Foto: IMAGO/Political-Moments

Das könnte dich auch interessieren: