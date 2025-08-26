Habeck spuckt Gift und Galle: Ex-Vizekanzler schießt gegen Söder und Klöckner

Ex-Vizekanzler Robert Habeck verlässt am 1. September den Bundestag – und macht dabei keinen Polnischen. In einem Interview mit der taz erklärte er die Gründe für seinen Rücktritt und offenbart seine Zukunftspläne. Doch damit wäre es nicht getan. Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und CSU-Chef Markus Söder bekommen es heftig ausgeteilt. Was Habeck so aufgebracht hat, erfährst du in dieser Fotostrecke.

Das sagte Habeck über Klöckner und Söder:

Bevor es im Interview persönlich wurde, hat Habeck seinen Frust über die aktuelle Regierung freien Lauf gelassen: „Politisch gewollte demokratische Alternativen sind nicht im Angebot. Schwarz-Grün ist von der Union verächtlich gemacht und zerstört worden.“ Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Auf die Frage zur Debatte über Klöckners Verbot der Regenbogenflagge über dem Reichstagsgebäude antwortete Habeck, dass sie die Gesellschaft gespalten habe: „Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit, weiß ich nicht. Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen.“



Foto: IMAGO/Future Image Habeck ließ in seiner Kritik nicht nach und warf Klöckner die „Unfähigkeit vor“, „ihr Amt überparteilich auszuüben.“ Foto: IMAGO/ Was den CSU-Chef Markus Söder angeht, scheut sich Habeck nicht, heftige Worte zu wählen: „Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik. Und es erfüllt dennoch einen Zweck. Es lenkt ab von den Gründen, die Menschen haben können, sich nicht gesehen und nicht mitgenommen zu fühlen.“ Foto: IMAGO/Political-Moments

