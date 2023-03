Habeck plant grüne Fußball-EM 2024 – dafür schießen Ticketpreise in die Höhe

Die Fußball-WM in Katar im vergangenen Dezember ist schon längst vergessen. Langsam aber sicher denkt man an die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Dafür wollen Robert Habecks Grüne nun mitmischen.

Denn da der Aufwand mit hohen Emissionen verbunden ist, müsse die EM dringend klimafreundlicher werden. Allerdings dürfte der Habeck-Plan für eine Klima-EM vielen sauer aufstoßen. Denn für die Tickets wird man wohl tiefer in die Tasche greifen.

Habeck: Teuer-Tickets für Fußball-EM?

Für die Fußball-EM 2024 erwartet man nicht nur ein Millionenpublikum, sondern auch hohe CO2-Emissionen. Um dem entgegenzuwirken, wollen das Bundeswirtschafts- und das Bundesumweltministerium den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den europäischen Verband UEFA dazu drängen, die von Fans verursachten Treibhausgase in Millionenhöhe auszugleichen.

Die beiden von Habecks Grünen geleiteten Ministerien schlugen unter anderem verbindliche Aufschläge auf die Ticketpreise für ein klimaschonendes Turnier vor, wie der „Business Insider“ berichtet. Somit müssten Fans für ihre verursachten Emissionen zur Kasse gebeten werden. Die Mehrkosten pro Ticket werden auf bis zu zwölf Euro geschätzt. Mögliche Alternativen wären aber auch ein „Klimasponsor“ oder Klima-Zahlungen aus den Erlösen des Turniers.

Habeck: Co2-Super-GAU bei EM erwartet

Für die Fußball-EM 2024 in Deutschland werden schätzungsweise 490.000 Tonnen CO₂-Emissionen erwartet. Das ging aus einer Schätzung des Öko-Instituts hervor, die das Haus von Umweltministerin und Habeck-Kollegin Steffi Lemke (Grüne) in Auftrag gab. In der Berechnung fallen 350.000 Tonnen auf den Verkehr, besonders durch die Anreise von Zuschauern aus anderen Ländern. „Internationale Fans verursachen mehr Emissionen als alle anderen Gruppen zusammen“, heißt es.

Für die 24 Nationalteams kommen dagegen 3400 Tonnen zustande. Schon jetzt setzen die Organisatoren auf ein klimaschonendes Turnier durch kurze Wege für die Mannschaften oder attraktive Bahntickets für das Publikum. So soll der ökologische Fußabdruck der Europameisterschaft 2024 verkleinert werden.