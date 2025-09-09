Grünen-Frau streicht Interview zusammen – „Stern“ wehrt sich gegen Eingriff

Die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta sorgt mit einem stark gekürzten Interview für Ärger. Nach einem Gespräch mit dem „Stern“ ließ sie zahlreiche Passagen entfernen, darunter kritische Fragen zu politischen Stilfragen und Angriffe auf CDU-Politiker. Die Redaktion spricht von einem Verstoß gegen journalistische Prinzipien.

Grünen-Abgeordnete streicht Interview massiv zusammen

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta gerät nach einem Interview mit dem „Stern“ in die Kritik. Sie ließ nachträglich zahlreiche Passagen aus dem Gespräch entfernen. Laut dem Magazin griff die Abgeordnete so stark ein, dass zentrale Themen wie parteiinterne Stilfragen und persönliche Angriffe auf CDU-Politiker aus der Veröffentlichung verschwanden. Die Redaktion sieht darin einen Verstoß gegen die journalistische Praxis und spricht von einem Vorgehen, das Zensur nahekomme.

Piechotta, Obfrau im Rechnungsprüfungsausschuss, äußerte sich im Interview zwar zu Korruptionsvorwürfen gegen CDU-Mitglieder wie Jens Spahn und Julia Klöckner, blockierte aber offenbar jede tiefere Diskussion. Laut „Stern“ sollte auch die Verbindung zwischen Klöckner und dem Unternehmer Frank Gotthardt, Gründer des rechten Nachrichtenportals „Nius“, ausgespart werden. Auf Fragen zu einem möglichen Bruch mit den Grünen-Prinzipien der politischen Kultur gab es ebenfalls keine Antworten.

Piechotta kritisiert CDU und strittige Maskendeals

Im Interview setzte Piechotta den Fokus auf Korruptionsvorwürfe und fehlende Aufklärung zu Maskengeschäften während der Pandemie. Sie forderte erneut einen Untersuchungsausschuss und kritisierte die langsamen Fortschritte der Justiz. „Die Mühlen der Justiz mahlen langsam“, erklärte sie. Laut Piechotta müsse die Opposition oft die Vorarbeit leisten, wie im Fall des ehemaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer, der kürzlich angeklagt wurde.

Das massive Kürzen des Interviews habe bewusst stattgefunden, bestätigte ein Mitarbeiter aus dem Büro der Grünen-Politikerin. Dadurch sei das veröffentlichte Gespräch nur schwer lesbar gewesen, erklärte der „Stern“. Die Redaktion entschied sich dennoch für die Publikation, um den Vorgang und das ungewöhnliche Verhalten der Grünen-Abgeordneten transparent zu machen.

