Ex-Grüner blamiert sich bei Diskussion mit AfD-Politiker – „Verstehe mehr als Sie“

In Tübingen traf Ex-Grüner Boris Palmer auf Markus Frohnmaier von der AfD. Ein Streitgespräch, das für viel Kritik sorgte. Palmer wollte den AfD-Politiker rhetorisch stellen, doch das Vorhaben scheiterte. Stattdessen nutzte Frohnmaier die Bühne, während draußen Proteste lautstark gegen die AfD demonstrierten.

++ Auch interessant: 39 Prozent in Umfrage: Erster Ministerpräsident der AfD? Das wäre pure Realitätsverweigerung! ++

AfD und Ex-Grüner liefern holprigen Dialog

In einer Turnhalle in Tübingen trafen Boris Palmer, parteiloser Oberbürgermeister und früherer Grünen-Politiker, und Markus Frohnmaier, AfD-Landeschef in Baden-Württemberg, aufeinander. Rund 800 Zuschauer verfolgten das Streitgespräch, bei dem 100 Plätze extra für AfD-Funktionäre reserviert waren. Schon im Vorfeld hagelte es Kritik: Gegner warfen Palmer vor, der AfD eine Bühne zu bieten und sie damit weiter zu normalisieren.

Frohnmaier eröffnete die Diskussion mit einer falschen Behauptung über eine angebliche Polizeiaktion gegen eine Schülerin wegen eines TikTok-Videos, eine Geschichte, die aus rechtsextremen Kreisen stammt. Weder Palmer noch der Moderator widersprachen, wie unter anderem der „Tagesspiegel“ berichtet. Stattdessen versuchte Palmer, Frohnmaier mit dem Vorlesen umstrittener AfD-Zitate zu stellen. Doch der AfD-Mann distanzierte sich geschickt von den Aussagen und sprach von „Vielfalt“ in seiner Partei.

Palmer liefert keine Paroli

Während Frohnmaier sich als „überzeugten Demokraten“ darstellte, gelang es Palmer nicht, ihn rhetorisch in die Enge zu treiben. Stattdessen geriet Palmer selbst unsouverän und unkontrolliert. Besonders, als er lautstark „Ich bin Mathematiker, von Statistik verstehe ich mehr als Sie“ ins Mikrofon rief. Auch kritische Fragen zu Frohnmaiers Aussagen oder zum CO₂-Ausstoß und Habecks Heizungsgesetz verfingen bei der AfD nicht.

Draußen vor der Halle protestierten zahlreiche Gruppen, darunter Gewerkschaften und Parteien. Doch diese wurden von Palmer als Störer abgestempelt, während Frohnmaier die Situation nutzte, um sich als vernünftiger Gesprächspartner darzustellen.

Mehr News:

Das Fazit des Abends war aus Sicht vieler Beobachter ernüchternd: Palmer scheiterte, den AfD-Politiker inhaltlich zu stellen, und trug stattdessen zur weiteren Normalisierung der Partei bei. Frohnmaier nannte das Gespräch am Ende „ein faires Format“, das Deutschland zu einer neuen Normalität führen könnte.