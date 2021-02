Grüne und Linke gegen Einfamilienhaus? „Können nicht so weitermachen, wie bisher“

Sowohl aus den Reihen der Grünen als auch von den Linken gab es in den vergangenen Tagen Kritik am Eigenheim.

Einige Aussagen zum Thema Eigenheim von Anton Hofreiter (Grüne) und Bernd Riexinger (Linke) aus den vergangenen Tagen ließen aufhorchen. Ein Einfamilienhaus, am liebsten freistehend, mit großem Garten – für viele ein großer Traum.

Doch aus klimapolitischer Sicht und mit Blick auf die Wohnungsnot gerade in Städten haben sich die beiden Grünen- und Linken-Politiker mit deutlichen Worten einige Eigenheim-Träume in Frage gestellt.

Grüne und Linke: Aussagen zu Eigenheim lassen aufhorchen

Nach Anton Hofreiter im „Spiegel“ Interview hat auch Linken-Chef Bernd Riexinger ein Umdenken beim Bau von Einfamilienhäusern gefordert. „Man muss den Flächenverbrauch reduzieren, aus sozialen Gründen und aus Gründen des Klimaschutzes“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

„Deshalb können wir mit den Einfamilienhäusern nicht so weitermachen wie bisher. Wir sollten stattdessen in den Städten verdichten und Grundstücke so bebauen, dass mehr Wohnungen rauskommen - vor allem mehr bezahlbare Wohnungen“, so Riexinger.

Grüne weisen Vorwürfe zurück

Die Grünen hatten am Wochenende Vorwürfe zurückgewiesen, sie wollten den Neubau von Einfamilienhäuser pauschal verbieten. „Die Behauptungen sind falsch“, sagte ein Fraktionssprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

„Die eigenen vier Wände sind für viele Menschen wichtig - dazu gehört auch das Einfamilienhaus. Das wird es auch in Zukunft geben - so wie Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Mietshäuser.“ Was aber wo gebaut werde, entschieden die Kommunen vor Ort. Dabei werde etwa auch berücksichtigt, wie viel Fläche da sei und wie viel Leerstand es gebe.

Fraktionschef Anton Hofreiter sei nach einem Interview mit dem „Spiegel“ überspitzt wiedergegeben worden, schrieb der Sprecher zudem auf Twitter.

CSU-Chef tobt: „Ideologischer Kampf von links-grün gegen das Eigentum“

Hofreiter war in dem Interview nach einem Beschluss eines Hamburger Bezirksamts gefragt worden, das keine Einfamilienhäuser in die Bebauungspläne aufgenommen habe. Er begründete diese Entscheidung mit der „dramatischen Wohnungsnot“ in der Gegend. Der Bezirk habe entschieden, Wohnraum für viele statt für wenige zu schaffen. Zugleich stellte Hofreiter klar: „Natürlich wollen die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten.

Kritik an Hofreiters Interview-Aussagen hatte es auch von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegeben. Er hatte gegenüber der „Bild“ gesagt: „Die Grünen haben offenbar das Einfamilienhaus als neues Feindbild entdeckt. Dahinter steckt der ideologische Kampf von links-grün gegen das Eigentum. Statt Eigentum zu fördern und zu schützen, setzen die Grünen auf Bevormunden, Enteignen und Verbieten.“ (dav/dpa)