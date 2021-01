Erste Prognosen zur Landtagswahl NRW 2022 sind bekannt: Wie sieht es für Grüne und CDU, SPD und Co. aus? (Archiv)

Grüne und CDU in NRW auf dem Vormarsch – SO bitter war es für die SPD noch nie

NRW als vielbesagte „Herzkammer der Sozialdemokratie“? Diese Zeiten sind vorbei, wie eine aktuelle Meinungsumfrage zeigt. Jahrzehntelang dominierte die SPD beinah nach belieben das politische Geschehen in dem Bundesland. Das wirkt bei den aktuellen Umfragewerten beinah wie aus einem anderen Zeitalter.

Heute sind es Grüne und CDU, die in NRW den Ton angeben. Noch sind es zwar einige Monate bis zu den Landtagswahlen in NRW im Jahr 2022 – doch die Umfrage ist bereits ein deutlicher Fingerzeig. Die SPD steht so schlecht dar, wie nie zuvor.

Grüne und CDU führen in Umfrage

Das Meinungsforschungsinstitutes Infratest dimap hat im Auftrag des WDR-Magazins Westpol gefragt, wo man das Kreuz machen würde, „wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre...“ Die Prognose sieht für die SPD alles andere als rosig aus.

Ein kurzer Rückblick auf die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl NRW im Jahr 2017: CDU (33 Prozent) und SPD (31,2) lagen dabei nahezu gleichauf. Die FDP schnitt mit heute unerreichbar scheinenden 12,6 Prozent stark ab, gefolgt von der AfD mit 7,4 Prozent und schließlich die Grünen mit 6,4 Prozent. Die Linken verpassten mit 4,9 Prozent den Sprung in den Landtag damals knapp.

Für die SPD droht vor der Landtagswahl in NRW 2022 nun ein absolutes Debakel: Gerade einmal 17 Prozent würden aktuell für die Sozialdemokraten stimmen. So schwach waren sie in NRW noch nie, satte vier Prozentpunkte verloren sie im Vergleich zur September-Umfrage. Freuen dürften die Umfrageergebnisse aktuell vor allem Armin Laschet. Die CDU käme auf 37 Prozent und würde sich damit noch einmal im Vergleich zu 2017 nochmal steigern.

Die Grünen würden die SPD würden die SPD ebenfalls deutlich hinter sich lassen und kämen auf 24 Prozent. Die FDP käme auf 8 Prozent, die AfD auf 6 Prozent und die Linke auf 3 Prozent.

Grüne und CDU werden stärker, Verluste für die anderen Parteien

Im Vergleich zur vorherigen Meinungsumfrage im September konnten sich sowohl CDU um drei, als auch die Grünen um zwei Prozentprodukte steigern. Auch wenn die FDP einen Prozentpuntk dazugewänne, würde es für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition wohl nicht reichen.

Eine rot-rot-grüne Koalition hätte ebenfalls nicht die erforderliche Mehrheit. Denkbar wären also sowohl eine „große“ Koalition aus SPD und CDU oder ein schwarz-grünes Bündnis.

Welche der möglichen Koalitionen am Ende den Ton angibt, wird sich allerdings erst nach der Landtagswahl 2022 zeigen. (ali, dav)