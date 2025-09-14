Absturz der Grünen bei NRW-Kommunalwahl! Parteichef mit Ausrede in WDR-Interview

Trotz Tiefschlag! Die Kommunalwahl in NRW ist ein politischer Stimmungstest – und der ging für die Grünen voll in die Hose! Im Vergleich zu den Wahlen 2020 haben die Grünen laut erster WDR-Prognose 8,5 Prozentpunkte verloren! Damit liegen die Grünen mit 11,5 Prozent weit hinter der AfD und sind etwa nur halb so stark wie die SPD. Landesweit sind sie nur noch viertstärkste Kraft.

Im WDR-Interview stellt sich Grünen-Chef Felix Banaszak kurz nach der Schließung der Wahllokale. Die große Frage: Woran hat’s gelegen?

NRW-Kommunalwahl: Parteichef Banaszak beklagt den „Zeitgeist“

Etwa an einer enttäuschenden Umsetzung der Verkehrswende in den Kommunen mit Grünen-Oberbürgermeistern? Banaszak schiebt die Verantwortung vielmehr auf den „Zeitgeist“, der gerade vorherrsche.

Man müsse nur sehen, wo die Balken hochgehen, also bei der AfD. Es gebe eine „fundamentale Verschiebung der politischen Lage“, nicht nur in Deutschland, sondern global.

Mehr zu Felix Banaszak:

35 Jahre alt

in Duisburg aufgewachsen

seit 2024 Co-Bundesvorsitzender der Grünen, zusammen mit Franziska Brantner

davor schon Chef der NRW-Grünen

Bachelor-Abschluss in sozialwissenschaftlichen Fächern

Gen Z nicht mehr grün – andere Partei zieht vorbei

„Ökologische, progressive Politik hat es gerade schwer“, bedauert der Bundesvorsitzende. Doch er macht im WDR-Interview auch klar, dass seine Partei eine Gegenbewegung zur Rechtsverschiebung sein wolle. „Jetzt erst recht“, so Banazak.

Doch auch bei Jungwählern, normalerweise eine Bastion für die Grünen, sieht es nicht gut aus. Laut WDR-Zahlen kamen die Grünen bei den 16-24-Jährigen nur auf 13 Prozent. Deutlich erfolgreicher war die Linkspartei mit 18 Prozent. Die SPD holt 20 Prozent, die CDU 24 Prozent bei der Generation Z in NRW.